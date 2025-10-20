Новини
Звезда от "Игри на волята" и "София ден и нощ" роди второто си дете (СНИМКИ)

20 Октомври, 2025 12:31

Бояна Генова показа малкия си син Самуил

Звезда от "Игри на волята" и "София ден и нощ" роди второто си дете (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Моделът Бояна Генова, която изпита издръжливостта си в първия сезон на "Игри на волята", а също и с аферата си с футболиста Валери Божинов преди години, посрещна на бял свят второто си дете. Щастливата новина тя сподели в Инстаграм профила си, публикувайки снимка на новороденото от родилното, пише Шоу Блиц.

На кадъра се вижда новороденото момченце, а до него табелка с надпис "Hello world" и името на сина си Самуил. Малкият Сами се е появил на бял свят на 17 октомври 2025 г., тежи 3,270 кг и е 51 см дълъг, става ясно от публикацията.

"Добре дошъл, Сами! Бъди благословен! Сърцето ми е пълно", написа Бояна под публикацията, която само за часове събра хиляди харесвания и десетки поздравления от приятели, фенове и популярни личности.

Това е второто дете на Бояна и партньорът ѝ Манол, с когото вече имат син — Борис.

Русокосата красавица доби по-широка популярност първоначално с участието си в сериала "София ден и нощ", след което участва в "Игри на волята". Днес обаче Бояна Генова е оставила миналото зад гърба си и изглежда повече от щастлива в ролята си на майка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Анонимен

    5 1 Отговор
    Да са здрави и щастливи!

    12:36 20.10.2025

  • 2 Евала Пенсионирана

    5 1 Отговор
    Компаньонка

    Коментиран от #7

    12:43 20.10.2025

  • 3 глоги

    2 0 Отговор
    МоделКАТА Бояна Генова,

    13:08 20.10.2025

  • 4 Щом

    1 0 Отговор
    Се дава на някои, ще се даде и на нас!

    13:08 20.10.2025

  • 5 ЗиС 5

    0 0 Отговор
    Че-сти-то!!! Трябват още много бебета на топяща се България!

    13:09 20.10.2025

  • 6 КармъзъП

    1 0 Отговор
    Тва новата Сузана ли е? БЕ, тя тъпнята по БМВтата ходи,,,чудех се, дали е пропуснала ама = явно се е ударила в небето на желаещите, да са звезди...

    13:52 20.10.2025

  • 7 Пацо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евала Пенсионирана":

    недоволен консуматор ли си? Ние останалите 10000+ сме си платили и сме доволни!

    13:54 20.10.2025

  • 8 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Наистина е звезда,оставила е отпечатъци на алеята на славата в Филиповци.

    14:08 20.10.2025