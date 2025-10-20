Звезда от "Игри на волята" и "София ден и нощ" роди второто си дете (СНИМКИ)

Моделът Бояна Генова, която изпита издръжливостта си в първия сезон на "Игри на волята", а също и с аферата си с футболиста Валери Божинов преди години, посрещна на бял свят второто си дете. Щастливата новина тя сподели в Инстаграм профила си, публикувайки снимка на новороденото от родилното, пише Шоу Блиц.

На кадъра се вижда новороденото момченце, а до него табелка с надпис "Hello world" и името на сина си Самуил. Малкият Сами се е появил на бял свят на 17 октомври 2025 г., тежи 3,270 кг и е 51 см дълъг, става ясно от публикацията.

"Добре дошъл, Сами! Бъди благословен! Сърцето ми е пълно", написа Бояна под публикацията, която само за часове събра хиляди харесвания и десетки поздравления от приятели, фенове и популярни личности.

Това е второто дете на Бояна и партньорът ѝ Манол, с когото вече имат син — Борис.

Русокосата красавица доби по-широка популярност първоначално с участието си в сериала "София ден и нощ", след което участва в "Игри на волята". Днес обаче Бояна Генова е оставила миналото зад гърба си и изглежда повече от щастлива в ролята си на майка.