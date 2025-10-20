Кои са откраднатите бижута от Лувъра? (СНИМКИ+ВИДЕО)

Френските власти продължават интензивното разследване на един от най-дръзките обири в последните десетилетия — кражбата на безценни кралски и имперски бижута от музея „Лувър“ в Париж.

Кражбата на десетилетието

Инцидентът се разигра в неделя сутринта, 19 октомври, около 9:30 часа местно време, когато четирима крадци проникват в прочутата Галерия „Аполон“, дом на част от най-ценните съкровища на Франция. Според официална информация, публикувана от „Reuters“ и „France 24“, престъплението е продължило около седем минути. Извършителите са използвали ъглошлайфи и моторни триони, за да разбият специално подсилените витрини. Двама от тях били маскирани като строителни работници, облечени с жълти жилетки, което им позволило да се придвижат незабелязано в района на музея рано сутринта.

The Louvre theft enrages me



These treasures carry France, Italy, the Holy Roman Empire



To think they’re in the hands of thieves, passing through shady dealers, ending up in a vault owned by some fool who doesn’t even know what a Grand Duchy of the 1800s was, makes my blood boil https://t.co/rPJ8VagBkj pic.twitter.com/nXHAfcfMWx — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) October 19, 2025

След обира „Лувърът“ беше временно затворен за посетители, а полицията евакуира музея и прилежащите улици. Няма пострадали, но щетите за френското културно наследство се определят като огромни. Министерството на културата потвърди, че са откраднати девет предмета с историческа и художествена стойност, оценявани на десетки милиони евро.

Откраднатите бижута са:

Сапфирена тиара, сапфирено колие и една сапфирена обица , носени от кралица Мари-Амели и кралица Ортанс ;

Смарагдово колие и чифт смарагдови обеци , принадлежали на императрица Мари-Луиз , съпруга на Наполеон I;

Тиара и голяма брошка на императрица Евгения , съпруга на Наполеон III;

Брошка, известна като „религиозна брошка“ ;

Корона от злато, изумруди и диаманти, носена от императрица Евгения – предмет, който крадците изпускат по време на бягството си. Короната е намерена от полицията в близост до музея, но е повредена.

🚨 The thieves broke into the Louvre Museum in Paris using a freight elevator and stole jewelry of Napoleon Bonaparte. The crown of Empress Eugénie (wife of Emperor Napoleon) was found broken outside the museum. https://t.co/k3PxnOWcED pic.twitter.com/j5QdUzyBls — Raylan Givens (@JewishWarrior13) October 19, 2025

Какво се знае за ценните бижута?

Всички откраднати предмети произхождат от XVIII, XIX и началото на XX век и са част от уникалната колекция на френските кралски и имперски бижута. Изработени са от злато, диаманти, сапфири и изумруди от най-висока чистота. Тяхната стойност е не само материална, но и историческа – те са свързани с личности, оформили политическата и културната история на Франция. Известният артдетектив Артър Бранд определи обира като „кражбата на десетилетието“.

„Тези бижута са толкова разпознаваеми, че е невъзможно да бъдат продадени. Единственото, което крадците могат да направят, е да ги разтопят и да продадат отделните камъни. Ако не бъдат открити до седмица, вероятно ще изчезнат завинаги“, заяви той пред „Sky News“.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес съобщи, че разследването се води „с пълна мобилизация“, а полицията работи съвместно с Интерпол и Европол. Министърът на културата Рашида Дати увери, че няма пострадали и че музеят ще бъде отворен отново след пълна проверка на охранителните системи. Министърът на правосъдието Жерар Дарманен определи инцидента като „провал на сигурността“ и обяви, че ще бъде извършена пълна ревизия на мерките за защита в националните музеи.

“The Louvre is closed because of a theft — more or less the same reason it was opened.”



Italian Sarcasm 🇮🇹 pic.twitter.com/rRphPEikJD — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) October 20, 2025

Крадците

По данни на френския вестник „Le Parisien“ двама от четиримата заподозрени са заснети от охранителни камери, докато се отдалечават с моторни скутери по брега на река Сена. Два от откраднатите предмета вече са открити, но останалите седем продължават да се издирват. Полицията не изключва възможността зад обира да стои международна група, специализирана в трафик на културни ценности.

Галерия „Аполон“, в която се е разиграл обирът, е сред най-знаковите зали на Лувъра. Тя е създадена по времето на Луи XIV и пази едни от най-редките френски съкровища, включително трите прочути диаманта „Регент“, „Санси“ и „Ортензия“, които остават непокътнати след нападението.

„Регент“, открит в Индия през 1698 г., тежи 140 карата и е оценен на над 60 милиона долара — един от най-ценните диаманти в света.

Френският президент Еманюел Макрон определи обира като „удар срещу френската история и нейното културно наследство“, а артдетективът Артър Бранд обобщи ситуацията с думите: „Това е надпревара с времето. Ако бижутата не бъдат намерени до дни, Франция може да загуби част от душата си.“ Разследването продължава, но за страната, горда със своето минало и неговите символи, обирът в Лувъра остава болезнено напомняне, че дори най-свещените съкровища не са недосегаеми.