Кои са откраднатите бижута от Лувъра? (СНИМКИ+ВИДЕО)

20 Октомври, 2025 14:58 920 8

Откраднати са общо 9 бижута, едни от най-известните в света, които трудно биха били продадени, твърди френската полиция

Кои са откраднатите бижута от Лувъра? (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Френските власти продължават интензивното разследване на един от най-дръзките обири в последните десетилетия — кражбата на безценни кралски и имперски бижута от музея „Лувър“ в Париж.

Кражбата на десетилетието

Инцидентът се разигра в неделя сутринта, 19 октомври, около 9:30 часа местно време, когато четирима крадци проникват в прочутата Галерия „Аполон“, дом на част от най-ценните съкровища на Франция. Според официална информация, публикувана от „Reuters“ и „France 24“, престъплението е продължило около седем минути. Извършителите са използвали ъглошлайфи и моторни триони, за да разбият специално подсилените витрини. Двама от тях били маскирани като строителни работници, облечени с жълти жилетки, което им позволило да се придвижат незабелязано в района на музея рано сутринта.

След обира „Лувърът“ беше временно затворен за посетители, а полицията евакуира музея и прилежащите улици. Няма пострадали, но щетите за френското културно наследство се определят като огромни. Министерството на културата потвърди, че са откраднати девет предмета с историческа и художествена стойност, оценявани на десетки милиони евро.

Откраднатите бижута са:

  • Сапфирена тиара, сапфирено колие и една сапфирена обица, носени от кралица Мари-Амели и кралица Ортанс;

  • Смарагдово колие и чифт смарагдови обеци, принадлежали на императрица Мари-Луиз, съпруга на Наполеон I;

  • Тиара и голяма брошка на императрица Евгения, съпруга на Наполеон III;

  • Брошка, известна като „религиозна брошка“;

  • Корона от злато, изумруди и диаманти, носена от императрица Евгения – предмет, който крадците изпускат по време на бягството си. Короната е намерена от полицията в близост до музея, но е повредена.

Какво се знае за ценните бижута?

Всички откраднати предмети произхождат от XVIII, XIX и началото на XX век и са част от уникалната колекция на френските кралски и имперски бижута. Изработени са от злато, диаманти, сапфири и изумруди от най-висока чистота. Тяхната стойност е не само материална, но и историческа – те са свързани с личности, оформили политическата и културната история на Франция. Известният артдетектив Артър Бранд определи обира като „кражбата на десетилетието“.

„Тези бижута са толкова разпознаваеми, че е невъзможно да бъдат продадени. Единственото, което крадците могат да направят, е да ги разтопят и да продадат отделните камъни. Ако не бъдат открити до седмица, вероятно ще изчезнат завинаги“, заяви той пред „Sky News“.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес съобщи, че разследването се води „с пълна мобилизация“, а полицията работи съвместно с Интерпол и Европол. Министърът на културата Рашида Дати увери, че няма пострадали и че музеят ще бъде отворен отново след пълна проверка на охранителните системи. Министърът на правосъдието Жерар Дарманен определи инцидента като „провал на сигурността“ и обяви, че ще бъде извършена пълна ревизия на мерките за защита в националните музеи.

Крадците

По данни на френския вестник „Le Parisien“ двама от четиримата заподозрени са заснети от охранителни камери, докато се отдалечават с моторни скутери по брега на река Сена. Два от откраднатите предмета вече са открити, но останалите седем продължават да се издирват. Полицията не изключва възможността зад обира да стои международна група, специализирана в трафик на културни ценности.

Галерия „Аполон“, в която се е разиграл обирът, е сред най-знаковите зали на Лувъра. Тя е създадена по времето на Луи XIV и пази едни от най-редките френски съкровища, включително трите прочути диаманта „Регент“, „Санси“ и „Ортензия“, които остават непокътнати след нападението.

„Регент“, открит в Индия през 1698 г., тежи 140 карата и е оценен на над 60 милиона долара — един от най-ценните диаманти в света.

Френският президент Еманюел Макрон определи обира като „удар срещу френската история и нейното културно наследство“, а артдетективът Артър Бранд обобщи ситуацията с думите: „Това е надпревара с времето. Ако бижутата не бъдат намерени до дни, Франция може да загуби част от душата си.“ Разследването продължава, но за страната, горда със своето минало и неговите символи, обирът в Лувъра остава болезнено напомняне, че дори най-свещените съкровища не са недосегаеми.


