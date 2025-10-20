Новини
Любопитно »
Инженер отгледа тиква с тегло над 1 тон и спечели 20 хиляди долара

Инженер отгледа тиква с тегло над 1 тон и спечели 20 хиляди долара

20 Октомври, 2025 18:25 636 3

  • тиква-
  • рекорд-
  • най-тежка-
  • сащ-
  • брандън доусън-
  • инженер

Въпреки скорошния си успех, тиквата му все още е твърде малка, за да счупи рекорда

Инженер отгледа тиква с тегло над 1 тон и спечели 20 хиляди долара - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В Съединените щати, калифорнийски инженер спечели 52-ото Международно състезание за отглеждане на най-тежки тикви, предаде Associated Press.

Брандън Доусън отгледа тиква с тегло 1064 килограма за състезанието. Това е сравнимо с теглото на седан. Когато беше обявен за победител, той вдигна ръце от радост и настани децата си върху тиквата. За нея получи 20 000 долара.

Победителят каза, че работи като производствен инженер в завода за електрически превозни средства на Rivian Automotive. Той отглеждал тикви като хоби от пет години. Той казва, че уменията, които е придобил на работа, му помагат и в градинарството му.

Доусън се състезава в шампионата миналата година, но успя да се класира "само" на второ място. Въпреки скорошния си успех, тиквата му все още е твърде малка, за да счупи рекорда. В момента той се държи от тиква с тегло 1278 килограма, отгледана от двама братя от Англия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 1 Отговор
    Нашта тиква е по голяма и си има партия даже е в парламента вече 15 години.

    18:27 20.10.2025

  • 2 1488

    2 0 Отговор
    тука сме абсолютни рекордьори по отглеждането на тикви и прасита

    19:09 20.10.2025

  • 3 боко

    0 0 Отговор
    кога стана един тон...🤣🤣🤣

    19:23 20.10.2025