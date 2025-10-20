Инженер отгледа тиква с тегло над 1 тон и спечели 20 хиляди долара

В Съединените щати, калифорнийски инженер спечели 52-ото Международно състезание за отглеждане на най-тежки тикви, предаде Associated Press.

Брандън Доусън отгледа тиква с тегло 1064 килограма за състезанието. Това е сравнимо с теглото на седан. Когато беше обявен за победител, той вдигна ръце от радост и настани децата си върху тиквата. За нея получи 20 000 долара.

Победителят каза, че работи като производствен инженер в завода за електрически превозни средства на Rivian Automotive. Той отглеждал тикви като хоби от пет години. Той казва, че уменията, които е придобил на работа, му помагат и в градинарството му.

Доусън се състезава в шампионата миналата година, но успя да се класира "само" на второ място. Въпреки скорошния си успех, тиквата му все още е твърде малка, за да счупи рекорда. В момента той се държи от тиква с тегло 1278 килограма, отгледана от двама братя от Англия.