Кралица на красотата се забърка в конфликт между наркокартели и уби годеника си

20 Октомври, 2025 19:18 1 693 6

Мексиканските медии нарекоха Пераза двойничка на Коронел

Кралица на красотата се забърка в конфликт между наркокартели и уби годеника си - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мексиканският модел Ванеса Гурола Пераза е обвинена в убийството на годеника си заради връзките си с наркокартела Синалоа, според La Cronica de Hoy.

Според обвинителния акт, 32-годишната жена е убила Кристиан Еспиноза Силвера, член на картела Арелано-Феликс, известен с прякора „Ел Част“. Той почина на 17 февруари 2024 г. в Сан Диего, САЩ. Според Milenio, Силвера и Еспиноза са били във връзка от 2017 г. и дори са били сгодени.

Пераза, бивша кралица на красотата, е заподозряна в участие в конфликт между мексикански наркокартели. Самата моделка е заподозряна, че е член на Лос Чапитос, фракция в Синалоа. Картелът Арелано-Феликс се смята за съперник на картела.

Пераза стана известна през 2011 г., когато спечели регионален конкурс за красота в Масатлан. Приликата ѝ с Ема Коронел, известна като съпруга на наркобарона Хоакин Гузман, лидер на фракцията Лос Чапитос, ѝ донесе още по-голяма популярност.

Мексиканските медии нарекоха Пераза двойничка на Коронел. Моделът призна, че активно се е възползвала от това, като е започнала блог и е пуснала собствена линия продукти за отслабване.

Пераза се яви в съда днес, 20 октомври.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
