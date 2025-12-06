Всичко, което знаем за годеника на Майли Сайръс

След раздялата си с Лиъм Хемсуърт през август 2019 г. и финализирането на развода им година по-късно, Майли Сайръс отново намери любовта - този път в лицето на музиканта Макс Морандо. Четири години след началото на връзката им двамата вече са сгодени, като новината бе потвърдена от редица международни медии, предава Lifestyle.bg.

Въпреки че са заедно от няколко години, 33-годишната певица и 27-годишният ѝ годеник рядко се появяват публично. Затова интересът към него е напълно разбираем. Ето какво е известно за Макс Морандо.

Той също е професионален музикант

Макс Морандо е роден в Калифорния и има сериозна музикална кариера зад гърба си. Между 2015 и 2018 г. е барабанист на бандата The Regrettes, а в момента е част от групата Liily. Освен това работи като автор на песни и музикален продуцент. Морандо участва и като съавтор и продуцент в албума на Майли от 2023 г. Endless Summer Vacation.

Има опит и в модата

Освен в музиката, Макс Морандо е изявявал интерес и към модния дизайн. През септември 2021 г. Майли разкри, че той е работил заедно с дизайнера Шейн Кастъл по нейна специална визия. Тогава тя споделя пред Vogue, че проектът е пример как устойчивостта намира място в съвременната мода и че тази философия я вдъхновява силно.

Първата им публична поява като двойка

Макар да избягват светлините на прожекторите, двамата официално потвърждават връзката си през ноември 2021 г. Тогава те се появяват заедно на модното шоу Gucci Love Parade, съобщава Us Weekly.

Разлика във възрастта, която не е пречка

Майли Сайръс и Макс Морандо имат шест години разлика - тя е на 33, а той на 27. За връзката им това не се оказва никакъв проблем. В интервю за Harper's Bazaar от ноември 2024 г. певицата споделя, че двамата си приличат много и че не приемат живота прекалено сериозно.

Стои далеч от социалните мрежи

Макс Морандо има профил в Instagram, но рядко публикува, като основно използва платформата за популяризиране на музиката си. По-скоро предпочита Reddit - нещо, което Майли разкрива с усмивка в интервю. Тя дори споделя, че той се е учил как да отглежда кучето им именно чрез форума.