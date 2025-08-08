18-годишната Лил Тей стана милионерка за 3 часа с профил в OnlyFans

Лил Тей, която шокира интернет пространството още на 9 години с видеата си в YouTube, се завърна в центъра на общественото внимание. На самия ден, в който навърши 18 години, младата инфлуенсърка създаде профил в платформата за съдържание за възрастни - OnlyFans, и само три часа по-късно вече беше натрупала над един милион долара, пише woman.bg.



Финансов успех, който разбива рекорди



Според самата Тей приходите ѝ в рамките на първите часове са впечатляващи: 511 000 долара от абонаменти, 26 000 долара от бакшиши, 490 000 долара от лични заявки.



„Не е зле за три часа... Счупихме рекорд“, похвали се тя пред своите последователи, демонстрирайки обичайната си самоувереност.

Обществената реакция – от възхищение до тревога



Макар много от феновете ѝ да я поздравиха за бързия успех, реакциите в социалните мрежи далеч не бяха еднозначни.



Мнозина изразиха загриженост, поставяйки под съмнение етичната страна на това решение. Някои смятат, че макар и пълнолетна по закон, Лил Тей е твърде млада за подобна платформа, докато други я посъветваха да търси "по-нормална" и "по-здравословна" професионална реализация.

18 е новото 30 в света на инфлуенсърите. Но дали това е добре?



Лил Тей знае как да печели пари от вниманието и го прави добре – още от дете. Но колкото и да изглежда като "успех", трудно е да не се замислим, все пак говорим за едва 18-годишно момиче, което още расте.