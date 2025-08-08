Новини
18-годишната Лил Тей стана милионерка за 3 часа с профил в OnlyFans

18-годишната Лил Тей стана милионерка за 3 часа с профил в OnlyFans

8 Август, 2025

Макар много от феновете ѝ да я поздравиха за бързия успех, реакциите в социалните мрежи далеч не бяха еднозначни

18-годишната Лил Тей стана милионерка за 3 часа с профил в OnlyFans - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лил Тей, която шокира интернет пространството още на 9 години с видеата си в YouTube, се завърна в центъра на общественото внимание. На самия ден, в който навърши 18 години, младата инфлуенсърка създаде профил в платформата за съдържание за възрастни - OnlyFans, и само три часа по-късно вече беше натрупала над един милион долара, пише woman.bg.

Финансов успех, който разбива рекорди

Според самата Тей приходите ѝ в рамките на първите часове са впечатляващи: 511 000 долара от абонаменти, 26 000 долара от бакшиши, 490 000 долара от лични заявки.

„Не е зле за три часа... Счупихме рекорд“, похвали се тя пред своите последователи, демонстрирайки обичайната си самоувереност.


Обществената реакция – от възхищение до тревога

Макар много от феновете ѝ да я поздравиха за бързия успех, реакциите в социалните мрежи далеч не бяха еднозначни.

Мнозина изразиха загриженост, поставяйки под съмнение етичната страна на това решение. Някои смятат, че макар и пълнолетна по закон, Лил Тей е твърде млада за подобна платформа, докато други я посъветваха да търси "по-нормална" и "по-здравословна" професионална реализация.

18 е новото 30 в света на инфлуенсърите. Но дали това е добре?

Лил Тей знае как да печели пари от вниманието и го прави добре – още от дете. Но колкото и да изглежда като "успех", трудно е да не се замислим, все пак говорим за едва 18-годишно момиче, което още расте.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 щурецъ

    1 0 Отговор
    .... все пак говорим за едва 18-годишно момиченце, на което още това-онова расте.Отгоре и ниско отдолу.

    09:49 08.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Растеж

    3 0 Отговор
    Пораснала е отдавна. Колко е счупила досега.

    09:50 08.08.2025

  • 4 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Модерна работа, показваш джожънчето и си милионерче

    09:50 08.08.2025

  • 5 писарке що не обясниш

    3 0 Отговор
    щом цъкш за платформата за съдържание за възрастни - OnlyFans

    аз съм пенционер човек демек за мен ще да е таз рампа
    какво ще ми предложи това моме за моята пенсийка

    и щом се правят бая парици що се не се пробваш и ти там
    като другите моми преди да си станала кака като другите гледащи сапунки

    09:54 08.08.2025

  • 6 Пич

    6 1 Отговор
    Освен милионерка става и презряна жена. Интерес за самотни лузъри микиджии. Един стойностен мъж няма да вземе кафе подадено от нея !!!

    09:54 08.08.2025

  • 7 с котенцето

    4 0 Отговор
    знае как да печели пари от вниманието и го прави добре
    благодарение на безброй лапнишарани заблудени

    ако го нямаше котето
    ще подрежда рафтове по магазините

    09:57 08.08.2025

  • 8 БеГемот

    5 0 Отговор
    Чудя се в тия платформи какво гледат толкова при наличие на порнхуб....чи и пари им дават на тия урунгели

    Коментиран от #10

    09:58 08.08.2025

  • 9 ИВАН

    1 0 Отговор
    Явно, това е съдбата на всяка цивилизация - развива се, достига своя връх и след това се изражда и пропада.

    10:09 08.08.2025

  • 10 Гявола

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "БеГемот":

    Нищо не гледат, лъжат жените да стават урви, подхвърлят им пари от платформата да не губят интерес. Момчетата ги лъжат, че онлайн предприемачи, инвестиции в крипто ще забогатеят като Мъск. Накрая предприема във фирма за почистване или за бързи кредити, женен за дърта онлифенка.

    10:11 08.08.2025