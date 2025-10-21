Откриха в яма останките на изчезналата "Мис Филаделфия" (ВИДЕО)

Останките на млада кралица на красотата от Пенсилвания бяха открити в яма зад бивше училище, пише New York Post.

23-годишната Кейда Скот изчезнала на 4 октомври във Филаделфия. Тя работела на непълен работен ден в дом за възрастни хора и си тръгнала около 21:30 ч. В събота, 18 октомври, анонимен гражданин се обадил, че останките на Скот може би са край старото училище.

Полицията претърсила района и откри останките, покрити с пръст, в плитка яма. Според търсачите, те веднага забелязали прясна пръст на мястото, излъчваща характерна миризма. Останките са изпратени за изследване, което показало, че ДНК-то им съвпада с това на родителите на Скот. Освен това, в сряда, 15 октомври, близо до същото училище е открит бял автомобил, същият, в който Скот била видяна в деня на изчезването си. Колата била повредена. Наблизо са открити вещи на Скот, включително банкова карта и калъф за мобилен телефон.

21-годишният Кионе Кинг е арестуван във връзка с изчезването на момичето. Той е обвинен в отвличане с цел откуп, лишаване от свобода и застрашаване на живота. Оказа се, че Кинг вече е бил арестуван за отвличане през януари, но жертвата не се е явила няколко пъти в съда и делото е било прекратено. Прокуратурата вече е признала вината си за това, че не е осъдила извършителя.

Кейда Скот се е състезавала в конкурси за красота и е представлявала Филаделфия на конкурса „Мис Пенсилвания САЩ“ през 2025 г., победителката от който се е класирала за „Мис САЩ“.