Откриха в яма останките на изчезналата "Мис Филаделфия" (ВИДЕО)

21 Октомври, 2025 11:13

23-годишната Кейда Скот изчезнала на 4 октомври във Филаделфия

Венелина Маринова

Останките на млада кралица на красотата от Пенсилвания бяха открити в яма зад бивше училище, пише New York Post.

23-годишната Кейда Скот изчезнала на 4 октомври във Филаделфия. Тя работела на непълен работен ден в дом за възрастни хора и си тръгнала около 21:30 ч. В събота, 18 октомври, анонимен гражданин се обадил, че останките на Скот може би са край старото училище.

Полицията претърсила района и откри останките, покрити с пръст, в плитка яма. Според търсачите, те веднага забелязали прясна пръст на мястото, излъчваща характерна миризма. Останките са изпратени за изследване, което показало, че ДНК-то им съвпада с това на родителите на Скот. Освен това, в сряда, 15 октомври, близо до същото училище е открит бял автомобил, същият, в който Скот била видяна в деня на изчезването си. Колата била повредена. Наблизо са открити вещи на Скот, включително банкова карта и калъф за мобилен телефон.

21-годишният Кионе Кинг е арестуван във връзка с изчезването на момичето. Той е обвинен в отвличане с цел откуп, лишаване от свобода и застрашаване на живота. Оказа се, че Кинг вече е бил арестуван за отвличане през януари, но жертвата не се е явила няколко пъти в съда и делото е било прекратено. Прокуратурата вече е признала вината си за това, че не е осъдила извършителя.

Кейда Скот се е състезавала в конкурси за красота и е представлявала Филаделфия на конкурса „Мис Пенсилвания САЩ“ през 2025 г., победителката от който се е класирала за „Мис САЩ“.


  • 1 1488

    8 0 Отговор
    совите не са това, което са !

    11:14 21.10.2025

  • 2 норманлно за афроамнеринаците

    10 1 Отговор
    примитивни гадни също като арабите и ромите

    Коментиран от #3

    11:17 21.10.2025

  • 3 истина ти казвам

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "норманлно за афроамнеринаците":

    Има да търсим един със едни емблематични мустачки! Прав е бил човека!

    11:26 21.10.2025

  • 4 и кат тук продължават на хранилка яка

    6 0 Отговор
    Прокуратурата вече е признала вината си за това

    11:29 21.10.2025