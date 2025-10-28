Новини
Бивша мажоретка от Небраска е новата "Мис САЩ" (СНИМКА)

28 Октомври, 2025 09:42

За първи път в историята на конкурса короната беше връчена на победителката не от бивша Мис САЩ, а от настоящата Мис Вселена, Виктория Кяер Тейлвиг от Дания

Бивша мажоретка от Небраска е новата "Мис САЩ" (СНИМКА) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Съединените щати коронясаха най-красивата си жена: 23-годишната Одри Екерт от Небраска бе избрана за "Мис САЩ 2025". Финалът се проведе на 24 октомври в Рино, Невада. Когато резултатите бяха обявени, бившата мажоретка, завършила Университета на Небраска не можа да сдържи емоциите си - тя падна на колене и покри лицето си с ръце. Екерт стана втората претендентка от Небраска, станала "Мис САЩ".

Снимка: Инстаграм

По време на финалния кръг журито я попита какво според нея ще кажат хората за сегашното поколение след сто години. Одри отговори, че силата на нейното поколение се крие в способността му да се адаптира към промените. Екерт казва, че иска да вдъхнови младите жени да прегърнат новото и да използват социалните медии за добро - тя обучава млади спортисти на дигитална безопасност и психично здраве.

За първи път в историята на конкурса короната беше връчена на победителката не от бивша "Мис САЩ", а от настоящата "Мис Вселена", Виктория Кяер Тейлвиг от Дания. Миналогодишната победителка, която се оказа в центъра на скандал, не присъства на церемонията. Ноелия Фойгт преди това се отказа от титлата си, твърдейки, че е имало „токсична атмосфера“ и натиск от организаторите зад кулисите. Впоследствие ръководството на конкурса беше сменено.

Одри Екерт ще представлява Съединените щати на конкурса „Мис Вселена 2025“, който ще се проведе в Тайланд.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Хубаво си е момето❗

    09:43 28.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор
    Да им се чуди човек , как не избраха някоя препечена или с Адамова ябълка 🤔

    09:45 28.10.2025

  • 6 Набора

    5 2 Отговор
    Прилича на 40 годишна

    09:49 28.10.2025

  • 7 В Небраска

    2 0 Отговор
    са се заселили много германски емигранти навремето.

    Хубав им е генът и до днес!

    09:54 28.10.2025

  • 8 Най мразения човек

    0 0 Отговор
    Някой си мислеха че ще видят връх в активите а видяхме връх в лицемерието . Видях най големия връх в лицемерието, в лицемерна България 😂😂😂

    10:06 28.10.2025

  • 9 Крум фашистката булка

    0 0 Отговор
    Нигериеца има сладко мляко по междудругото си изпълнява сделките по фактура 🥳🥳🥳🥳😂😂😂🎊

    10:18 28.10.2025