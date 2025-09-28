Новини
Откриха в пещера останките на изчезнал преди 6 години геймър (ВИДЕО)

28 Септември, 2025 21:07 1 188 13

Данните от зъбните изследвания помогнаха за идентифицирането на останките

Откриха в пещера останките на изчезнал преди 6 години геймър (ВИДЕО) - 1
Кадър: Youtube
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg
Asia Times Asia Times

Британски съдебен лекар потвърди, че смъртта на геймър, изчезнал преди шест години и чиито останки бяха открити в пещера, може да е била насилствена, съобщава Daily Mail.

Смъртта на 30-годишния Джордан Морей от Южен Уелс, Великобритания, може да е била „насилствена или неестествена“, свидетелства съдебният лекар Андрю Морс на изслушване в Понтиприд. Геймърът изчезна през юли 2019 г., оставяйки телевизора и конзолата си PlayStation включени у дома.

Останките на Морей бяха открити от турист в пещера в Брекън Бийкънс на 29 август 2025 г. Те бяха открити само на няколкостотин метра от първоначалната зона на търсене. Геймърът е взел раница, съдържаща ядки, консерва риба тон и 100 паунда, което според бившият военен Джейсън Бърч, участвал в търсенето, изключва самоубийство. Той закупил бутилка вода от местен магазин преди изчезването си. Внезапната му, мистериозна смърт остава необяснима.

Данните от зъбните изследвания помогнаха за идентифицирането на останките, тъй като тялото се е разложило напълно в продължение на шест години. „Всеки ден е агония и аз се вкопчвам в надеждата, че един ден той отново ще прекрачи прага“, каза майката на Морей пред репортери малко преди синът ѝ да бъде открит.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъж

    2 0 Отговор
    Такива дето не стават от компютъра и игрите и дъска за кочина не става от тех 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🤣🤭🎊🎉🎊🤭🤣🤣🤭🎊🎊🎊🎉

    21:11 28.09.2025

  • 2 Гост

    2 0 Отговор
    Гадно. Млад човек.

    21:15 28.09.2025

  • 3 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Поне едно е ясно ,вече няма да е геймър !Какво е търсил там ,съкровище ли ?

    Коментиран от #12

    21:21 28.09.2025

  • 4 Електротехника

    3 0 Отговор
    Изключиха ли телевизора и конзолата?

    21:26 28.09.2025

  • 5 1488

    2 0 Отговор
    какво е "ГЕЙмър" ?
    вписан ли в списька с професии ?
    или може би става въпрос за диагноза ?
    🐔🦃🐦🐤

    21:31 28.09.2025

  • 6 1488

    1 0 Отговор
    коварна болест е тва
    отървал се

    21:32 28.09.2025

  • 7 мьрсулана

    1 0 Отговор
    само не разбрах кви игри има на Playstation 5 че чак титла му давате
    там игри няма
    има хазарт и лгбт пропаганда

    21:33 28.09.2025

  • 8 Гладен

    1 0 Отговор
    Консервата налична ли е?

    21:36 28.09.2025

  • 9 1488

    2 0 Отговор
    един паразит по малко
    цял живот щеше да лежи на нечий гръб

    21:38 28.09.2025

  • 10 1488

    2 0 Отговор
    30 годишен безделник
    майка му се отървала

    21:40 28.09.2025

  • 11 Анонимен

    0 0 Отговор
    На Петър дописките ги слагайте в рубрика "заплахи"!

    21:41 28.09.2025

  • 12 Нищо

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    Не е търсил! Завлекли са го за да го убият. Но геймър, защо? Добър е бил, и е научил или взел нещо, което не е трябвало!

    Коментиран от #13

    21:42 28.09.2025

  • 13 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Нищо":

    Извода е - трябвало е да си седи пред телевизора и конзолата си PlayStation ,още щеше да е жив .Може би затлъстял, липса на движение но жив .Като за англичанин Джордан е направо красив ,поне да се бе пробвал в киното .

    21:48 28.09.2025