Откриха в пещера останките на изчезнал преди 6 години геймър (ВИДЕО)

Британски съдебен лекар потвърди, че смъртта на геймър, изчезнал преди шест години и чиито останки бяха открити в пещера, може да е била насилствена, съобщава Daily Mail.
Смъртта на 30-годишния Джордан Морей от Южен Уелс, Великобритания, може да е била „насилствена или неестествена“, свидетелства съдебният лекар Андрю Морс на изслушване в Понтиприд. Геймърът изчезна през юли 2019 г., оставяйки телевизора и конзолата си PlayStation включени у дома.
Останките на Морей бяха открити от турист в пещера в Брекън Бийкънс на 29 август 2025 г. Те бяха открити само на няколкостотин метра от първоначалната зона на търсене. Геймърът е взел раница, съдържаща ядки, консерва риба тон и 100 паунда, което според бившият военен Джейсън Бърч, участвал в търсенето, изключва самоубийство. Той закупил бутилка вода от местен магазин преди изчезването си. Внезапната му, мистериозна смърт остава необяснима.
Данните от зъбните изследвания помогнаха за идентифицирането на останките, тъй като тялото се е разложило напълно в продължение на шест години. „Всеки ден е агония и аз се вкопчвам в надеждата, че един ден той отново ще прекрачи прага“, каза майката на Морей пред репортери малко преди синът ѝ да бъде открит.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мъж
21:11 28.09.2025
2 Гост
21:15 28.09.2025
3 Соваж бейби
Коментиран от #12
21:21 28.09.2025
4 Електротехника
21:26 28.09.2025
5 1488
вписан ли в списька с професии ?
или може би става въпрос за диагноза ?
🐔🦃🐦🐤
21:31 28.09.2025
6 1488
отървал се
21:32 28.09.2025
7 мьрсулана
там игри няма
има хазарт и лгбт пропаганда
21:33 28.09.2025
8 Гладен
21:36 28.09.2025
9 1488
цял живот щеше да лежи на нечий гръб
21:38 28.09.2025
10 1488
майка му се отървала
21:40 28.09.2025
11 Анонимен
21:41 28.09.2025
12 Нищо
До коментар #3 от "Соваж бейби":Не е търсил! Завлекли са го за да го убият. Но геймър, защо? Добър е бил, и е научил или взел нещо, което не е трябвало!
Коментиран от #13
21:42 28.09.2025
13 Соваж бейби
До коментар #12 от "Нищо":Извода е - трябвало е да си седи пред телевизора и конзолата си PlayStation ,още щеше да е жив .Може би затлъстял, липса на движение но жив .Като за англичанин Джордан е направо красив ,поне да се бе пробвал в киното .
21:48 28.09.2025