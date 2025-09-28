Откриха в пещера останките на изчезнал преди 6 години геймър (ВИДЕО)

Британски съдебен лекар потвърди, че смъртта на геймър, изчезнал преди шест години и чиито останки бяха открити в пещера, може да е била насилствена, съобщава Daily Mail.

Смъртта на 30-годишния Джордан Морей от Южен Уелс, Великобритания, може да е била „насилствена или неестествена“, свидетелства съдебният лекар Андрю Морс на изслушване в Понтиприд. Геймърът изчезна през юли 2019 г., оставяйки телевизора и конзолата си PlayStation включени у дома.

Останките на Морей бяха открити от турист в пещера в Брекън Бийкънс на 29 август 2025 г. Те бяха открити само на няколкостотин метра от първоначалната зона на търсене. Геймърът е взел раница, съдържаща ядки, консерва риба тон и 100 паунда, което според бившият военен Джейсън Бърч, участвал в търсенето, изключва самоубийство. Той закупил бутилка вода от местен магазин преди изчезването си. Внезапната му, мистериозна смърт остава необяснима.

Данните от зъбните изследвания помогнаха за идентифицирането на останките, тъй като тялото се е разложило напълно в продължение на шест години. „Всеки ден е агония и аз се вкопчвам в надеждата, че един ден той отново ще прекрачи прага“, каза майката на Морей пред репортери малко преди синът ѝ да бъде открит.