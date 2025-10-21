Секси хокеистка "пусна" феновете в спалнята си (СНИМКА)

Канадският модел Микайла Демайтер, наричана онлайн „най-секси хокеистката в света“, сподели интимна снимка от спалнята си. Сторито беше публикувано на нейната страница в Instagram.
25-годишната спортистка се бе заснела в огледало. Тя позира облечена в розова мини рокля на черни точки и дълбоко деколте, което частично разкриваше гърдите ѝ, които не бяха прикрити от сутиен.
Впечатляващият външен вид на звездата беше допълнен от златна гривна и тънка двойна верижка с висулки.
Снимка: Инстаграм
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
11:49 21.10.2025
2 Дечо Михайлов
11:59 21.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гретиния
Коментиран от #6
12:09 21.10.2025
5 Впечатляващият външен вид на
писарката която се развълнува
цъкайки за нас поредния кифленски пълнеж
12:10 21.10.2025
6 Грета Тунберг
До коментар #4 от "Гретиния":Пак си изпръскал плочките в банята.
Коментиран от #7, #8
12:14 21.10.2025
7 Герп боклуци
До коментар #6 от "Грета Тунберг":Мини и стълбището на блока
12:16 21.10.2025
8 Гретиния
До коментар #6 от "Грета Тунберг":Ох.....но само твоите снимки ползвам ! По без зелен потник...... Ама само да те пуснат от ареста така ще ти подоаля входовете , че ще трябва да ходиш на ръце !
12:17 21.10.2025