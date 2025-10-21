Новини
Любопитно »
Секси хокеистка "пусна" феновете в спалнята си (СНИМКА)

Секси хокеистка "пусна" феновете в спалнята си (СНИМКА)

21 Октомври, 2025 11:44 1 968 8

  • микайла демайтер-
  • най-секси-
  • хокеистка-
  • спалня

25-годишната спортистка се бе заснела в огледало

Секси хокеистка "пусна" феновете в спалнята си (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Канадският модел Микайла Демайтер, наричана онлайн „най-секси хокеистката в света“, сподели интимна снимка от спалнята си. Сторито беше публикувано на нейната страница в Instagram.

25-годишната спортистка се бе заснела в огледало. Тя позира облечена в розова мини рокля на черни точки и дълбоко деколте, което частично разкриваше гърдите ѝ, които не бяха прикрити от сутиен.

Впечатляващият външен вид на звездата беше допълнен от златна гривна и тънка двойна верижка с висулки.

Секси хокеистка
Снимка: Инстаграм


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    9 0 Отговор
    Бих и дал стика ми за хокей, а аз ще и попързалям шайбата

    11:49 21.10.2025

  • 2 Дечо Михайлов

    4 1 Отговор
    Рядък случай на русокоса нордическа красавеца, с тактическо тяло, но голям бюст. Тук е необходим корав, хубав и неуморен хокеен стик, който да се ползва поне 30 мин без паузи.

    11:59 21.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гретиния

    4 0 Отговор
    В мойта спалня пускам само Грета ! Тя е царицата на мин ....ааа...фе лац.....ааа.....абе , на моето сърце!

    Коментиран от #6

    12:09 21.10.2025

  • 5 Впечатляващият външен вид на

    4 0 Отговор
    кифлата беше допълнен от
    писарката която се развълнува
    цъкайки за нас поредния кифленски пълнеж

    12:10 21.10.2025

  • 6 Грета Тунберг

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гретиния":

    Пак си изпръскал плочките в банята.

    Коментиран от #7, #8

    12:14 21.10.2025

  • 7 Герп боклуци

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Грета Тунберг":

    Мини и стълбището на блока

    12:16 21.10.2025

  • 8 Гретиния

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Грета Тунберг":

    Ох.....но само твоите снимки ползвам ! По без зелен потник...... Ама само да те пуснат от ареста така ще ти подоаля входовете , че ще трябва да ходиш на ръце !

    12:17 21.10.2025