Матю Макконъхи разкри горещата тайна на щастливия си брак

22 Септември, 2025 16:16 1 123 5

За актьора ключът се крие в спалнята

Матю Макконъхи разкри горещата тайна на щастливия си брак - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Матю Макконъхи сподели в новата си книга, че промяната в спалнята е донесла положителна промяна в брака му с Камила Алвеш. Актьорът, който е женен за модела вече 13 години, разкрива, че решението да се разделят с голямото легло е сближило двойката.

В една от главите на книгата „Poems & Prayers“ той пише: „Най-доброто, което можеш да направиш за брака си, е да се откажеш от огромното легло и да спиш на по-малко пространство.“ Макконъхи разказва, че много от приятелите му имат огромни легла, подходящи за цялото семейство, но според него този комфорт може да създаде дистанция между съпрузите, когато децата пораснат и вече не спят с тях.

Актьорът си спомня как една сутрин се събудил и осъзнал, че Камила спи на другия край на леглото и разстоянието между тях е като футболно игрище. Така двамата стигнали до решението да заменят леглото си с по-малко, така че да са рамо до рамо всяка нощ. Макконъхи е категоричен, че промяната е благоприятна за семейните отношения и няма място за децата в леглото, което допълнително сближава двойката.

Двойката, която през юни отбеляза 13 години брак, има три деца — синовете Леви и Ливингстън и дъщерята Вида.

В съвместно интервю през 2024 г. Макконъхи и Алвеш споделят още един свой семеен ритуал — когато между тях възникне напрежение, решават проблема с нещо сладко. Актьорът обяснява, че понякога дори малко парче шоколад или сладолед помага за туширане на конфликтите и е доказана рецепта за по-дълга и спокойна връзка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шпек

    4 2 Отговор
    Щото няма проблем с плащането на сметките.В бг се хващат за гушите дали да се купи ракия или грим

    Коментиран от #2, #4

    16:22 22.09.2025

  • 2 Местен

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шпек":

    Хахаха - а за бензин ще остане ли?

    16:24 22.09.2025

  • 3 Саша Грей

    1 0 Отговор
    Това работи, докато шава змията.

    16:48 22.09.2025

  • 4 объркАл си рейса

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шпек":

    Гримираните примадони са на едно друго място.

    16:52 22.09.2025

  • 5 Стар Вълк

    2 0 Отговор
    Когато жената е естествена, привлекателна и секси, леглото е без значение. Годините също са без значение, когато огъня още гори. Изгасне ли….няма палене вече.

    16:54 22.09.2025