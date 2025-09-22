Матю Макконъхи разкри горещата тайна на щастливия си брак

Матю Макконъхи сподели в новата си книга, че промяната в спалнята е донесла положителна промяна в брака му с Камила Алвеш. Актьорът, който е женен за модела вече 13 години, разкрива, че решението да се разделят с голямото легло е сближило двойката.

В една от главите на книгата „Poems & Prayers“ той пише: „Най-доброто, което можеш да направиш за брака си, е да се откажеш от огромното легло и да спиш на по-малко пространство.“ Макконъхи разказва, че много от приятелите му имат огромни легла, подходящи за цялото семейство, но според него този комфорт може да създаде дистанция между съпрузите, когато децата пораснат и вече не спят с тях.

Актьорът си спомня как една сутрин се събудил и осъзнал, че Камила спи на другия край на леглото и разстоянието между тях е като футболно игрище. Така двамата стигнали до решението да заменят леглото си с по-малко, така че да са рамо до рамо всяка нощ. Макконъхи е категоричен, че промяната е благоприятна за семейните отношения и няма място за децата в леглото, което допълнително сближава двойката.

Двойката, която през юни отбеляза 13 години брак, има три деца — синовете Леви и Ливингстън и дъщерята Вида.

В съвместно интервю през 2024 г. Макконъхи и Алвеш споделят още един свой семеен ритуал — когато между тях възникне напрежение, решават проблема с нещо сладко. Актьорът обяснява, че понякога дори малко парче шоколад или сладолед помага за туширане на конфликтите и е доказана рецепта за по-дълга и спокойна връзка.