Прочут обирджия на музеи даде съвет на крадците от Лувъра

Известният американски обирджия от музеи Майлс Конър посъветва крадците от Лувъра да продадат откраднатите предмети обратно на музея след няколко години. Той заяви това в интервю за ABC.

Според Конър, неизвестните крадци биха могли да спечелят около пет милиона долара от откраднатите френски кралски бижута.

„Най-доброто нещо, което могат да направят, ако искат да спечелят пари от тях, е да ги задържат няколко години, а след това някой да се свърже с музея, например адвокат, и да каже: „Вижте, имам момчета, които може би ще могат да ги върнат, но те излагат живота си на риск“, посъветва той крадците.