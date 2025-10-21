Новини
Прочут обирджия на музеи даде съвет на крадците от Лувъра

Прочут обирджия на музеи даде съвет на крадците от Лувъра

21 Октомври, 2025 19:39 853 3

Прочут обирджия на музеи даде съвет на крадците от Лувъра - 1
Кадър: Youtube
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Известният американски обирджия от музеи Майлс Конър посъветва крадците от Лувъра да продадат откраднатите предмети обратно на музея след няколко години. Той заяви това в интервю за ABC.

Според Конър, неизвестните крадци биха могли да спечелят около пет милиона долара от откраднатите френски кралски бижута.

„Най-доброто нещо, което могат да направят, ако искат да спечелят пари от тях, е да ги задържат няколко години, а след това някой да се свърже с музея, например адвокат, и да каже: „Вижте, имам момчета, които може би ще могат да ги върнат, но те излагат живота си на риск“, посъветва той крадците.


  • 1 Да бе да...?!

    1 1 Отговор
    И веднага да ги хванат с бялязаните пари и даже да ги пречукат...!

    19:44 21.10.2025

  • 2 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Кой ще се похвали със световно известни крадени бижута? Някой богат африканец , китаец или може би ескимос?

    19:44 21.10.2025

  • 3 обаче

    0 0 Отговор
    Само, където този обир почти 100% е по поръчка😉 Ако не беше така, щяха да вземат и други неща, както и ония диамант за 50-60 мил. и да го нарежат и шлифоват на по-малки напр. 😅

    20:04 21.10.2025