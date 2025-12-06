Новини
Любопитно »
Съветът на Леонардо ди Каприо към младите актьори

Съветът на Леонардо ди Каприо към младите актьори

6 Декември, 2025 10:54 656 1

  • леонардо ди каприо-
  • актьори-
  • съвет

Звездата говори откровено за кариерата, славата и опасностите на прекалената публичност

Съветът на Леонардо ди Каприо към младите актьори - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Леонардо ди Каприо е от онези актьори, които имат какво да разкажат не само за блясъка на славата, но и за трудния път към върха. Той не се колебае да споделя опита си, особено когато става въпрос за млади хора, които тепърва се опитват да намерят мястото си в Холивуд, предава Lifestyle.bg.

В интервю за Deadline актьорът отправя важен съвет към начинаещите си колеги, като подчертава, че някои истини трябва да се осъзнаят още в самото начало. „Най-важното, което мога да кажа, е, че ако наистина обичаш тази професия, трябва да знаеш, че това е маратон, а не спринт“, споделя той.

По думите му не става дума за избягване на комерсиални проекти или за прибързани решения, а за цялостен поглед върху кариерата в перспектива от десетилетия. „Важно е да мислиш как ще изглежда професионалният ти път след 20, 30, 40 или 50 години и постепенно да градиш стабилни основи“, допълва Ди Каприо.

Актьорът е на мнение, че прекалената показност и свръхпубличността могат да се окажат сериозна пречка. Той припомня, че в голяма част от неговата кариера социалните мрежи не са съществували и звездите са имали възможността напълно да се отдръпват от светлината на прожекторите, без животът им да бъде под постоянен обществен контрол.

Днес обаче ситуацията е коренно различна. Самият Ди Каприо признава, че филмът „Титаник“ е бил повратната точка за развитието му, тъй като след огромния му успех е получил свободата да подбира сам проектите си. И това се е случило в много ранен етап от кариерата му.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Островът

    1 0 Отговор
    Леонардо изгря по г€й линия. Заопмняше се с тази грамадна глава и наркоманско поведение. Зеленкси го копираше в началото

    11:27 06.12.2025