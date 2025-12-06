Съветът на Леонардо ди Каприо към младите актьори

Леонардо ди Каприо е от онези актьори, които имат какво да разкажат не само за блясъка на славата, но и за трудния път към върха. Той не се колебае да споделя опита си, особено когато става въпрос за млади хора, които тепърва се опитват да намерят мястото си в Холивуд, предава Lifestyle.bg.

В интервю за Deadline актьорът отправя важен съвет към начинаещите си колеги, като подчертава, че някои истини трябва да се осъзнаят още в самото начало. „Най-важното, което мога да кажа, е, че ако наистина обичаш тази професия, трябва да знаеш, че това е маратон, а не спринт“, споделя той.

По думите му не става дума за избягване на комерсиални проекти или за прибързани решения, а за цялостен поглед върху кариерата в перспектива от десетилетия. „Важно е да мислиш как ще изглежда професионалният ти път след 20, 30, 40 или 50 години и постепенно да градиш стабилни основи“, допълва Ди Каприо.

Актьорът е на мнение, че прекалената показност и свръхпубличността могат да се окажат сериозна пречка. Той припомня, че в голяма част от неговата кариера социалните мрежи не са съществували и звездите са имали възможността напълно да се отдръпват от светлината на прожекторите, без животът им да бъде под постоянен обществен контрол.

Днес обаче ситуацията е коренно различна. Самият Ди Каприо признава, че филмът „Титаник“ е бил повратната точка за развитието му, тъй като след огромния му успех е получил свободата да подбира сам проектите си. И това се е случило в много ранен етап от кариерата му.