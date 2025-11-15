Френският парламент привиква шефката на Лувъра

Лорънс де Кар, директор на музея Лувър в Париж, ще говори пред парламентарната комисия по култура на 19 ноември, където ще бъде разпитана относно мерките за сигурност на музея след неотдавнашния обир, съобщава Le Figaro.

Според медийни съобщения, ръководителят на администрацията на музея ще бъде разпитана относно предстоящата реорганизация на сигурността на музея и бъдещото му управление.

Както се съобщава, през октомври, три дни след обира на Лувъра, де Кар е дала показания в Сената, горната камара на френския парламент. Тя заяви, че инфраструктурата на музея не е била обновявана от близо 40 години и се нуждае спешно от модернизация.

На 7 ноември де Кар председателства непланирано заседание на ръководството на музея и, обобщавайки дискусията, заяви, че е напълно наясно с мащаба на предизвикателствата пред сигурността на институцията. Тя заяви, че ръководството на Лувъра е разработило стратегически план, който включва реформи в системата за видеонаблюдение. Де Кар подчерта, че видеонаблюдението е един от най-уязвимите аспекти на системата за сигурност на музея. Докато тази система не бъде модернизирана, Лувърът, казва тя, не може да се счита за музей от 21-ви век.