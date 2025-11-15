Новини
Любопитно »
Френският парламент привиква шефката на Лувъра

Френският парламент привиква шефката на Лувъра

15 Ноември, 2025 13:16 507 8

  • лорънс де кар-
  • лувъра-
  • директор-
  • франция-
  • парламент

На 7 ноември де Кар председателства непланирано заседание на ръководството на музея

Френският парламент привиква шефката на Лувъра - 1
Снимкa: БГНЕс
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лорънс де Кар, директор на музея Лувър в Париж, ще говори пред парламентарната комисия по култура на 19 ноември, където ще бъде разпитана относно мерките за сигурност на музея след неотдавнашния обир, съобщава Le Figaro.

Според медийни съобщения, ръководителят на администрацията на музея ще бъде разпитана относно предстоящата реорганизация на сигурността на музея и бъдещото му управление.

Както се съобщава, през октомври, три дни след обира на Лувъра, де Кар е дала показания в Сената, горната камара на френския парламент. Тя заяви, че инфраструктурата на музея не е била обновявана от близо 40 години и се нуждае спешно от модернизация.

На 7 ноември де Кар председателства непланирано заседание на ръководството на музея и, обобщавайки дискусията, заяви, че е напълно наясно с мащаба на предизвикателствата пред сигурността на институцията. Тя заяви, че ръководството на Лувъра е разработило стратегически план, който включва реформи в системата за видеонаблюдение. Де Кар подчерта, че видеонаблюдението е един от най-уязвимите аспекти на системата за сигурност на музея. Докато тази система не бъде модернизирана, Лувърът, казва тя, не може да се счита за музей от 21-ви век.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ей,кво нещо!

    1 0 Отговор
    Образа музея, те щяли да я питат за мерките за сигурност

    13:18 15.11.2025

  • 2 пфууу бре

    1 0 Отговор
    Лоранс се чете, неграмотни миссирки. Няма френско име Лорънс. Господи, прибери си вересиите! Факти, много сте зле, да си го знаете.

    Коментиран от #5, #6

    13:20 15.11.2025

  • 3 цербер

    0 0 Отговор
    Лоран де Кар- директорка на музея "Лувър" в град Париж,

    Коментиран от #7

    13:23 15.11.2025

  • 4 бушприт

    0 0 Отговор
    ръководителката на администрацията, на музея ще бъде разпитана

    13:26 15.11.2025

  • 5 От редакцията

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "пфууу бре":

    ТакъФ ни е матрЯла

    13:27 15.11.2025

  • 6 Може би,но не и да

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "пфууу бре":

    Може да не е французойка бе, меееен

    Коментиран от #8

    13:29 15.11.2025

  • 7 Лоранс де Кар

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "цербер":

    Така се чете.

    14:00 15.11.2025

  • 8 Мееее

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Може би,но не и да":

    Французойка е мееееее

    14:01 15.11.2025