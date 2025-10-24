Разкриха проблемите със сигурността в Лувъра, довели до крупния обир

След като бижута на стойност над 100 милиона долара бяха откраднати от Лувъра, директорът на музея Лоранс де Кар призна сериозни слабости в системата за сигурност на институцията.

В изявление пред френските медии де Кар заяви, че е налице „ужасен провал“, като уточни, че охранителните мерки по периметъра на музея са се оказали недостатъчни. Единствената камера, покриваща зоната около фасадата, била насочена в обратна посока от балкона, откъдето крадците са проникнали. Всички алармени системи са били активни, но не са предотвратили взлома.

Разследването сочи, че извършителите са използвали камион с електрически подемник, като са се представили за служители на фирма за преместване. По този начин са успели да стигнат незабелязано до галерията, където се е съхранявала колекцията от бижута. Престъплението е било извършено бързо и професионално, без алармите да подадат сигнал в реално време.

Парижката прокуратура определи случая като „координиран и добре подготвен обир“, а броят на следователите, ангажирани с делото, беше увеличен от 60 на 100. Според източници, към момента не е ясно дали крадците са действали самостоятелно или като част от международна група.

Президентът Еманюел Макрон определи случилото се като „удар срещу френското културно наследство“ и увери, че разследването ще продължи, докато извършителите бъдат заловени.

Кражбата отново поставя под въпрос ефективността на охранителните системи в най-посещавания музей в света, където мерките за сигурност от години се считат за едни от най-строгите в Европа.