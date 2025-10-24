Новини
Разкриха проблемите със сигурността в Лувъра, довели до крупния обир

Разкриха проблемите със сигурността в Лувъра, довели до крупния обир

24 Октомври, 2025 15:58 733 4

Френските власти увеличиха броя на служителите, разследващи обира

Разкриха проблемите със сигурността в Лувъра, довели до крупния обир - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

След като бижута на стойност над 100 милиона долара бяха откраднати от Лувъра, директорът на музея Лоранс де Кар призна сериозни слабости в системата за сигурност на институцията.

В изявление пред френските медии де Кар заяви, че е налице „ужасен провал“, като уточни, че охранителните мерки по периметъра на музея са се оказали недостатъчни. Единствената камера, покриваща зоната около фасадата, била насочена в обратна посока от балкона, откъдето крадците са проникнали. Всички алармени системи са били активни, но не са предотвратили взлома.

Разследването сочи, че извършителите са използвали камион с електрически подемник, като са се представили за служители на фирма за преместване. По този начин са успели да стигнат незабелязано до галерията, където се е съхранявала колекцията от бижута. Престъплението е било извършено бързо и професионално, без алармите да подадат сигнал в реално време.

Парижката прокуратура определи случая като „координиран и добре подготвен обир“, а броят на следователите, ангажирани с делото, беше увеличен от 60 на 100. Според източници, към момента не е ясно дали крадците са действали самостоятелно или като част от международна група.

Президентът Еманюел Макрон определи случилото се като „удар срещу френското културно наследство“ и увери, че разследването ще продължи, докато извършителите бъдат заловени.

Кражбата отново поставя под въпрос ефективността на охранителните системи в най-посещавания музей в света, където мерките за сигурност от години се считат за едни от най-строгите в Европа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 глоги

    1 1 Отговор
    ДиректорКАТА на музея- Лоранс де Кар си е карала колата,седнала на розовата си лоранка.

    16:01 24.10.2025

  • 2 Мъж

    0 0 Отговор
    Излезнала е информация от дейт центъра. Крадците не са случайни. Бижутата няма да отидат също при случаен човек.

    16:20 24.10.2025

  • 3 батВесо

    0 0 Отговор
    Бре, тия бижута много бързо им се вдига цената! Сутринта според "Факти" бяха 88 милиона, вече станаха над 100?

    17:01 24.10.2025

  • 4 по смешни и от тук и накрая нищо

    1 0 Отговор
    а броят на следователите, ангажирани с делото, беше увеличен от 60 на 100

    17:02 24.10.2025