Новини
Любопитно »
"Вечна красота": 57-годишната Дона Д'Ерико от „Спасители на плажа“ се показа по оскъдни леопардови бикини (СНИМКА)

"Вечна красота": 57-годишната Дона Д'Ерико от „Спасители на плажа“ се показа по оскъдни леопардови бикини (СНИМКА)

21 Октомври, 2025 20:44 1 494 13

  • дона д'ерико-
  • спасители на плажа-
  • бикини

Феновете похвалиха поразителния външен вид на звездата в коментарите под снимката

"Вечна красота": 57-годишната Дона Д'Ерико от „Спасители на плажа“ се показа по оскъдни леопардови бикини (СНИМКА) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската актриса, сценаристка, продуцент и модел Дона Д'Ерико публикува снимка в оскъден бански, предизвиквайки фурор в интернет. Публикацията и коментарите се появиха на страницата ѝ в Instagram.

57-годишната звезда от „Спасители на плажа“ се появи пред камерата с обемна прическа и смел грим. Тя позира в бански с леопардов принт и червена дантела. Комплектът включваше частично разголен сутиен и бикини с тънки връзки.


Феновете похвалиха поразителния външен вид на звездата в коментарите под снимката. „Ставаш все по-красива всеки ден“, „Вечна красота“, „Зашеметяваща богиня“, „Все още изглеждаш сякаш си на 21“, „Благодаря ти, че направи деня ми малко по-добър“, казаха те.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 2 Отговор
    С млеконадоя как е милката?

    20:57 21.10.2025

  • 2 Моята

    2 7 Отговор
    Мацка е по хубава!

    20:57 21.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Силиций

    7 1 Отговор
    И под тия гащи- все същото е...
    Да ги кръщават както искат

    21:12 21.10.2025

  • 5 Баби

    2 3 Отговор
    Шкер

    21:14 21.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 тиквенсониада

    0 1 Отговор
    А нещо за бикините на мис Бикини ? Или ви е страх от Вожда и не смеете да човъркате там ?

    21:27 21.10.2025

  • 8 Мацка и половина

    2 0 Отговор
    Много секс излъчва

    21:31 21.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 заглавие

    1 0 Отговор
    Спасителката Дона ДЕрико заприлича на бухтичкаАвтор: Труд онлайн Шоубизнес 12:50 17.03.2024
    Само една година по-късно -Да живее фотошопО

    21:37 21.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Буха ха

    0 0 Отговор
    Венелино, не пипай коментарите а събирай пари за силикон

    21:38 21.10.2025