Американската актриса, сценаристка, продуцент и модел Дона Д'Ерико публикува снимка в оскъден бански, предизвиквайки фурор в интернет. Публикацията и коментарите се появиха на страницата ѝ в Instagram.
57-годишната звезда от „Спасители на плажа“ се появи пред камерата с обемна прическа и смел грим. Тя позира в бански с леопардов принт и червена дантела. Комплектът включваше частично разголен сутиен и бикини с тънки връзки.
Феновете похвалиха поразителния външен вид на звездата в коментарите под снимката. „Ставаш все по-красива всеки ден“, „Вечна красота“, „Зашеметяваща богиня“, „Все още изглеждаш сякаш си на 21“, „Благодаря ти, че направи деня ми малко по-добър“, казаха те.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
20:57 21.10.2025
2 Моята
20:57 21.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Силиций
Да ги кръщават както искат
21:12 21.10.2025
5 Баби
21:14 21.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 тиквенсониада
21:27 21.10.2025
8 Мацка и половина
21:31 21.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 заглавие
Само една година по-късно -Да живее фотошопО
21:37 21.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Буха ха
21:38 21.10.2025