Майката на Ана-Шермин от "Ергенът: Любов в рая" по-красива от нея

По-красива ли е майката на ергенката Ана-Шермин от самата нея? Този въпрос витае със страшна сила сред феновете на риалитито „Ергенът: Любов в рая“ – и, ако съдим по коментарите онлайн, 99% от отговорите са категорично „да!“, съобщава „България Днес“.
Причината за горещия спор е снимка, която обикаля социалните мрежи и показва майката на Шермин – изваяната Татяна Димитрова. С фигура, която не оставя нищо на въображението, и увереност, достойна за подиума, Татяна засенчи дъщеря си и предизвика лавина от реакции.
„Не мога да повярвам, че това е майка ѝ!“, пише потребител в Instagram. „Тази жена е истински фитнес модел!“ – добавя друг.
Татяна демонстрира перфектна форма и секси излъчване, постигнати с години тренировки и дисциплина. Тя не пропуска фитнес сесия и често споделя видеа от залата, където стегнатото ѝ тяло и уверената походка предизвикват възхита дори у младите.
Феновете побързаха да отбележат, че в семейството на Шермин гените очевидно са златни. Майка и дъщеря не само си приличат, но и сякаш се състезават коя ще изглежда по-добре пред обектива. „Трудно е да решиш коя е по-гореща – и двете са бомби!“, пише зрител на предаването.
