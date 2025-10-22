Новини
Любопитно »
Майката на Ана-Шермин от "Ергенът: Любов в рая" по-красива от нея

Майката на Ана-Шермин от "Ергенът: Любов в рая" по-красива от нея

22 Октомври, 2025 08:41 2 704 15

  • ана-шермин-
  • майка-
  • по-красива-
  • ергенът: любов в рая

„Не мога да повярвам, че това е майка ѝ!“, пише потребител в Instagram

Майката на Ана-Шермин от "Ергенът: Любов в рая" по-красива от нея - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

По-красива ли е майката на ергенката Ана-Шермин от самата нея? Този въпрос витае със страшна сила сред феновете на риалитито „Ергенът: Любов в рая“ – и, ако съдим по коментарите онлайн, 99% от отговорите са категорично „да!“, съобщава „България Днес“.

Причината за горещия спор е снимка, която обикаля социалните мрежи и показва майката на Шермин – изваяната Татяна Димитрова. С фигура, която не оставя нищо на въображението, и увереност, достойна за подиума, Татяна засенчи дъщеря си и предизвика лавина от реакции.

Майката на Ана-Шермин от
Снимка: Интернет

„Не мога да повярвам, че това е майка ѝ!“, пише потребител в Instagram. „Тази жена е истински фитнес модел!“ – добавя друг.

Татяна демонстрира перфектна форма и секси излъчване, постигнати с години тренировки и дисциплина. Тя не пропуска фитнес сесия и често споделя видеа от залата, където стегнатото ѝ тяло и уверената походка предизвикват възхита дори у младите.

Феновете побързаха да отбележат, че в семейството на Шермин гените очевидно са златни. Майка и дъщеря не само си приличат, но и сякаш се състезават коя ще изглежда по-добре пред обектива. „Трудно е да решиш коя е по-гореща – и двете са бомби!“, пише зрител на предаването.


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карлос Друсар

    37 1 Отговор
    Тва само да го помириша, и ще хвана сифилис
    За майката говоря, но и дъщерята ми е също толкова гнусна.

    08:43 22.10.2025

  • 2 Краси..

    28 0 Отговор
    Един дол дренки са и двете

    08:43 22.10.2025

  • 3 Трол

    32 0 Отговор
    На това се вика семеен бизнес.

    08:45 22.10.2025

  • 4 Разбирач

    12 1 Отговор
    Тези и двете са почитателки на бруталният и извратен секс! Ще ги влача за косите и ще ги мятам една върху друга , а те ще текат от кеф! Понякога съм се пързалял върху фонтаните на такива!

    08:46 22.10.2025

  • 5 Мазньо

    20 0 Отговор
    Ми,добре ще изглежда,като гледам,едва ли имат 15-16 години разлика.

    08:48 22.10.2025

  • 6 Закривай

    19 0 Отговор
    Мама и тя ли дере по 20к или може промо 😉

    08:48 22.10.2025

  • 7 Про

    25 0 Отговор
    В каква ли мизерия е живяла тази Шармин , че да има такива зверски комплекси за осребряване на всеки контак с мъж. Жалка е картинката ,тя само с търговски марки работи....

    08:51 22.10.2025

  • 8 Един

    18 0 Отговор
    Стига с тази Шермин.Каква направена кобила,кой знае как е изглеждала,но пък е много тъпа и ограничена умствено.

    08:52 22.10.2025

  • 9 тортиля

    4 0 Отговор
    Знаем,знаем,четохме го по-рано сутринта!

    08:54 22.10.2025

  • 10 зеленчук

    4 0 Отговор
    Може и розовата й дундурка да е по-тесничка.

    Коментиран от #13

    08:55 22.10.2025

  • 11 665

    17 0 Отговор
    Слагайте етикет платено съобщение на подобни рекламни материали.

    09:04 22.10.2025

  • 12 тралала

    6 0 Отговор
    Анна Шерминска си е направила нослето,устните,бузките и цицондрите. Всякъде е наложена лекарска намеса. Зад завеса.

    09:29 22.10.2025

  • 13 ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "зеленчук":

    ЛилЯва е ....

    09:56 22.10.2025

  • 14 ......па

    6 0 Отговор
    Утре да ни покажете и брат и който е избягал от иСраел за да не служи в армията.

    09:58 22.10.2025

  • 15 дюбайскисинги

    5 0 Отговор
    Изобщо не разбирам, какво му харесват на тоз запъртък нарекъл се Шермин!? Всичко тотален фалш, а отвътре вмирисано за 10🤮

    10:03 22.10.2025