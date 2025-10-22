Бременната съпруга на Енрике Иглесиас - Анна Курникова, се разходи в костюм на патица (ВИДЕО)

Руската тенисистка от близкото минало и модел Анна Курникова се разходи в необичаен тоалет, пише Daily Mail.
Папараци заснеха 44-годишната екс спортистка на улицата по време на семейна почивка в Маями, САЩ. Тя се появи пред камерата в жълт костюм на пате с прорез на човката за лицето, в подготовка за Хелоуин.
Съпругата на испанския певец Енрике Иглесиас носеше оранжеви ботуши и черен клин. Децата ѝ бяха снимани в костюми на тикви.
През август беше обявено, че Анна Курникова е бременна с третото си дете.
2 Сила
09:44 22.10.2025
3 още
09:46 22.10.2025
4 в кратце
09:48 22.10.2025
5 шуримури
09:50 22.10.2025
6 Щукар
09:52 22.10.2025
7 6135
Че то Анито е далеч по-известно от този, който и да е той.
Навремето пуберите си я мечтаеха, а компютърните специалисти я "мразеха" щото свали половин Интернет, но я мразеха с доза желание и възхищение.
10:16 22.10.2025
8 Мдада...
10:30 22.10.2025