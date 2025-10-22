Новини
Бременната съпруга на Енрике Иглесиас - Анна Курникова, се разходи в костюм на патица (ВИДЕО)

22 Октомври, 2025 09:38 1 254 8

Децата ѝ бяха снимани в костюми на тикви

Бременната съпруга на Енрике Иглесиас - Анна Курникова, се разходи в костюм на патица (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Руската тенисистка от близкото минало и модел Анна Курникова се разходи в необичаен тоалет, пише Daily Mail.

Папараци заснеха 44-годишната екс спортистка на улицата по време на семейна почивка в Маями, САЩ. Тя се появи пред камерата в жълт костюм на пате с прорез на човката за лицето, в подготовка за Хелоуин.

Съпругата на испанския певец Енрике Иглесиас носеше оранжеви ботуши и черен клин. Децата ѝ бяха снимани в костюми на тикви.

През август беше обявено, че Анна Курникова е бременна с третото си дете.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сила

    4 11 Отговор
    Ако нещо изглежда като патица , ходи като патица и се държи като патица значи е Курникова ....типичната рускиня !!!

    09:44 22.10.2025

  • 3 още

    5 2 Отговор
    Децата ѝ бяха снимани в костюми на Боко.

    09:46 22.10.2025

  • 4 в кратце

    6 3 Отговор
    Децата ѝ бяха снимани в костюми на тикви.Едни,такива оранжеви със знаци:Пази се от банкянскарадиация!

    09:48 22.10.2025

  • 5 шуримури

    2 2 Отговор
    Руската тенисистка от близкото минало и моделКА- Анна Курникова...

    09:50 22.10.2025

  • 6 Щукар

    10 2 Отговор
    Нека да е бременна,да е жива и здрава тази много красива дама! Енрике е истински щастливец,че Бог му я е подарил! Да й се наслаждава още дълго време!

    09:52 22.10.2025

  • 7 6135

    0 0 Отговор
    Не разбирам защо заглавието започва със "съпруга на"!
    Че то Анито е далеч по-известно от този, който и да е той.
    Навремето пуберите си я мечтаеха, а компютърните специалисти я "мразеха" щото свали половин Интернет, но я мразеха с доза желание и възхищение.

    10:16 22.10.2025

  • 8 Мдада...

    0 0 Отговор
    Една курица се облякла като патица...

    10:30 22.10.2025