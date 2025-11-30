Новини
Шеф Токев в очакване на радостно събитие

30 Ноември, 2025 11:04 710 6

Шеф Токев в очакване на радостно събитие - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ще влезе ли България най-после в престижния световен стандарт за оценка на ресторанти "Мишлен"? Предстои София да подпише договор за предварителен одит на кулинарната сцена у нас, пише marica.bg.

Какво трябва да направят ресторантите, за да влязат в тази класация и как трябва да изглежда шопската салата, за да впечатли тайните оценители? Темата коментира топ готвачът Андре Токев пред NOVA.

"Аз съм много радостен за тази новина и благодаря на Столичната община, че се пребори инспекторите да дойдат в България, което е една голяма крачка към по-нататъшното кулинарно развитие на България", заяви Андре Токев.

Според него това е голяма крачка. И обясни, че звездата "Мишлен" означава високо качество. "Това е една крачка, която подпомага и малките производители — фермерските продукти, тъй като ще се изискват качествени продукти в ресторантите. Обучението на младите хора, вдигането на нивото. Това не е само един отрасъл — то е свързано от обучение, до производство, до туризъм", обясни шеф Токев.

Той благодари на Столична община за инициативата и обясни, че някоя институция трябва да покани инспекторите, не може ресторантите само.


  • 1 1488

    2 1 Отговор
    ще има гости - бивши гаджета от затвора ?

    11:05 30.11.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор
    Всеки с ТОХ и черпак- ШЕФ🤔❗

    11:05 30.11.2025

  • 3 Германец

    2 0 Отговор
    на българето му дай неизичистено шкембе и кебапчита с 1% месо и 99% подправки за 4 лв общо и му гледай сеира

    11:05 30.11.2025

  • 4 Тези инспектори

    1 0 Отговор
    Като видят няколко от прехвалените софийски ресторанти, ще бЕгат с 200 по Цариградско шосе към аеропорта.

    11:18 30.11.2025

  • 5 Радостно събитие

    1 0 Отговор
    Въпреки липсата на достатъчно плодове тази година, новата реколта домашна ракия вече е готова.

    11:36 30.11.2025

  • 6 Чакащ

    0 0 Отговор
    Коментара на ,,Последният софиянец" :)))

    12:11 30.11.2025