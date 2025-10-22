Още един дързък грабеж в Париж: След Лувъра обраха ценни монети от Дома на Просвещението "Дени Дидро"

Домът на Просвещението „Дени Дидро“ е бил ограбен в Париж, информира France Info.

Инцидентът е станал няколко часа след кражбата в Лувъра. От музея са били откраднати колекции от златни и сребърни монети.

Кражбата е била разкрита в понеделник, 20 октомври, когато музеят е бил затворен. Плъзгаща се врата на входа е била счупена, а витрина, съдържаща златни и сребърни монети, е била разбита.

Крадците са оставили останалите експонати недокоснати. Служителите на музея в момента инвентаризират предметите и възнамеряват да предадат материалите на разследването.