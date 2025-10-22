Още един дързък грабеж в Париж: След Лувъра обраха ценни монети от Дома на Просвещението "Дени Дидро"

Домът на Просвещението „Дени Дидро“ е бил ограбен в Париж, информира France Info.
Инцидентът е станал няколко часа след кражбата в Лувъра. От музея са били откраднати колекции от златни и сребърни монети.
Кражбата е била разкрита в понеделник, 20 октомври, когато музеят е бил затворен. Плъзгаща се врата на входа е била счупена, а витрина, съдържаща златни и сребърни монети, е била разбита.
Крадците са оставили останалите експонати недокоснати. Служителите на музея в момента инвентаризират предметите и възнамеряват да предадат материалите на разследването.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Сигур Друмев ги е пратил да оберат Макароня с цел дискредитизация.
14:49 22.10.2025
3 честен ционист
14:50 22.10.2025
4 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Начело с макарон и съпругът му.
14:54 22.10.2025
5 Последния Софиянец
14:55 22.10.2025
6 Всичко е по заповед на Путин.
15:06 22.10.2025
7 Госあ
15:16 22.10.2025
8 Цвете
15:43 22.10.2025