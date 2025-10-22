Новини
Още един дързък грабеж в Париж: След Лувъра обраха ценни монети от Дома на Просвещението "Дени Дидро"

Още един дързък грабеж в Париж: След Лувъра обраха ценни монети от Дома на Просвещението "Дени Дидро"

22 Октомври, 2025 14:47

Кражбата е била разкрита в понеделник, 20 октомври, когато музеят е бил затворен

Още един дързък грабеж в Париж: След Лувъра обраха ценни монети от Дома на Просвещението "Дени Дидро" - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Домът на Просвещението „Дени Дидро“ е бил ограбен в Париж, информира France Info.

Инцидентът е станал няколко часа след кражбата в Лувъра. От музея са били откраднати колекции от златни и сребърни монети.

Кражбата е била разкрита в понеделник, 20 октомври, когато музеят е бил затворен. Плъзгаща се врата на входа е била счупена, а витрина, съдържаща златни и сребърни монети, е била разбита.

Крадците са оставили останалите експонати недокоснати. Служителите на музея в момента инвентаризират предметите и възнамеряват да предадат материалите на разследването.


  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 2 Отговор
    Красота !

    Сигур Друмев ги е пратил да оберат Макароня с цел дискредитизация.

    14:49 22.10.2025

  • 3 честен ционист

    6 0 Отговор
    Какви са тия дребни кражби? У нас направо цели колекции задигат.

    14:50 22.10.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 1 Отговор
    Ислямска франкия е една карикатура на държавност.
    Начело с макарон и съпругът му.

    14:54 22.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Франция фалира и почва големият грабеж.

    14:55 22.10.2025

  • 6 Всичко е по заповед на Путин.

    3 2 Отговор
    Той иска да пречупи Макрон и Франция да спрат да помагат на Украйна! Руският бандит - най-големия бандит в света!

    15:06 22.10.2025

  • 7 Госあ

    6 1 Отговор
    Франция се тресе ! Като преди революцията е, Германия в рецесия и съкращения - като преди двете световни войни, а евроатлантиците ни разпраат колко голема работа е, че сме влезнали у еврозоната !!!

    15:16 22.10.2025

  • 8 Цвете

    1 0 Отговор
    Това е един велик философ и енциклопедист. Пиша за ДЕНИ ДИДРО. Когато се присвоява чуждо, никак не е добре. Дано ги хванат и от първата и от втората кражба?!.

    15:43 22.10.2025