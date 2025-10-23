След развода Никол Кидман възражда искрата с бившия годеник Лени Кравиц

Никол Кидман изглежда вече е преодоляла раздялата със съпруга си Кийт Ърбан и възражда искрата с бившия годеник Лени Кравиц, пише plovdiv24.bg.



Докато актрисата се намира в етап, кoйто може да се нарече "ера на романтично отмъщение", Radar Online пише, че 58-годишната носителка на "Оскар" е погледнала назад към бившия си годеник.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.8 Оценка 2.8 от 4 гласа.

Кидман е омъжена за Кийт Ърбан от 2006 г. насам. Те имат две дъщери – Съндей Роуз на 17 и Фейт Маргарет на 14 години. Източници, близки до актрисата обаче твърдят, че докато раздялата е била болезнена, Кидман е решена да се съсредоточи върху преоткриването на себе си - и може би, върху повторното разпалване на стар пламък.Кидман и Кравиц за първи път започват да се срещат през 2003 г., след като актрисата наема апартамента му в Манхатън. Връзката им бързо стана сериозна. Години по-късно Кидман разкри, че двамата са били тайно сгодени. Говорейки за работата с дъщерята на Кравиц, Зоуи, тя каза: "Бях сгодена за баща ѝ. Всичко е в семейството! Обичам Лени, той е страхотен човек".