След развода Никол Кидман възражда искрата с бившия годеник Лени Кравиц

23 Октомври, 2025 11:12 832 4

  • никол кидман-
  • лени кравиц-
  • кийт ърбан-
  • годеник-
  • развод

Актрисата се намира в етап, кoйто може да се нарече "ера на романтично отмъщение"

След развода Никол Кидман възражда искрата с бившия годеник Лени Кравиц - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Никол Кидман изглежда вече е преодоляла раздялата със съпруга си Кийт Ърбан и възражда искрата с бившия годеник Лени Кравиц, пише plovdiv24.bg.

Докато актрисата се намира в етап, кoйто може да се нарече "ера на романтично отмъщение", Radar Online пише, че 58-годишната носителка на "Оскар" е погледнала назад към бившия си годеник.




Кидман е омъжена за Кийт Ърбан от 2006 г. насам. Те имат две дъщери – Съндей Роуз на 17 и Фейт Маргарет на 14 години. Източници, близки до актрисата обаче твърдят, че докато раздялата е била болезнена, Кидман е решена да се съсредоточи върху преоткриването на себе си - и може би, върху повторното разпалване на стар пламък.

"Никол и Лени се връщат много назад", каза приятел на актрисата, добавяйки: "Това, което имаха, беше истинска любов и тази връзка между тях никога не е избледняла. Хората, които ги познават, казват, че искрата все още е там".

Кидман и Кравиц за първи път започват да се срещат през 2003 г., след като актрисата наема апартамента му в Манхатън. Връзката им бързо стана сериозна. Години по-късно Кидман разкри, че двамата са били тайно сгодени. Говорейки за работата с дъщерята на Кравиц, Зоуи, тя каза: "Бях сгодена за баща ѝ. Всичко е в семейството! Обичам Лени, той е страхотен човек".


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    0 1 Отговор
    :)))

    11:17 23.10.2025

  • 2 DW смърди

    1 2 Отговор
    Където е текло. пак ще тече...

    12:08 23.10.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 2 Отговор
    К-аше.рн,,ни глюпости.

    Местя.

    12:09 23.10.2025

  • 4 Така е

    1 0 Отговор
    И тая не се спря ....
    Мерака умира последен !

    12:58 23.10.2025