След развода Никол Кидман възражда искрата с бившия годеник Лени Кравиц

Никол Кидман изглежда вече е преодоляла раздялата със съпруга си Кийт Ърбан и възражда искрата с бившия годеник Лени Кравиц, пише plovdiv24.bg.
Докато актрисата се намира в етап, кoйто може да се нарече "ера на романтично отмъщение", Radar Online пише, че 58-годишната носителка на "Оскар" е погледнала назад към бившия си годеник.
Кидман е омъжена за Кийт Ърбан от 2006 г. насам. Те имат две дъщери – Съндей Роуз на 17 и Фейт Маргарет на 14 години. Източници, близки до актрисата обаче твърдят, че докато раздялата е била болезнена, Кидман е решена да се съсредоточи върху преоткриването на себе си - и може би, върху повторното разпалване на стар пламък.
"Никол и Лени се връщат много назад", каза приятел на актрисата, добавяйки: "Това, което имаха, беше истинска любов и тази връзка между тях никога не е избледняла. Хората, които ги познават, казват, че искрата все още е там".
Кидман и Кравиц за първи път започват да се срещат през 2003 г., след като актрисата наема апартамента му в Манхатън. Връзката им бързо стана сериозна. Години по-късно Кидман разкри, че двамата са били тайно сгодени. Говорейки за работата с дъщерята на Кравиц, Зоуи, тя каза: "Бях сгодена за баща ѝ. Всичко е в семейството! Обичам Лени, той е страхотен човек".
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
11:17 23.10.2025
2 DW смърди
12:08 23.10.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Местя.
12:09 23.10.2025
4 Така е
Мерака умира последен !
12:58 23.10.2025