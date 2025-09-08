Вадят от дъното на езеро в Камчатка американски изтребител, участвал в десанта на Курилските острови

Започна изваждането на американски самолет, участвал в десантната операция на Курилските острови през 1945 г., от дъното на езеро в Камчатка. Най-вероятно това е един от 32-та самолета, спрели на полуострова по време на войната, съобщиха от регионалния клон на Руското географско дружество в Камчатка пред ТАСС.

„Тази работа се извършва от нашите федерални колеги от Руското географско дружество. Най-вероятно това е един от 32-та американски самолета, спрели в Камчатка за зареждане с гориво или ремонт. Тези, които са успеха да поправят, са отлетели, но някои са били изоставени. Най-вероятно това е един от самолетите, останали тук“, съобщиха от регионалния клон на Руското географско дружество.

Специалисти вече са успели да отделят опашката на самолета и да го издигнат на повърхността на езерото природния резерват „Кроноцки“. Въпросният самолет е изтребител P-63 Kingcobra. СССР го е получил от САЩ по договора за ленд-лизинг. Военният самолет се е разбил по време на тренировъчен полет. Прегледът показа, че опашната част на изтребителя е отчупена, витлото е усукано, а кабината е частично покрита с тиня, но е запазена.

На 18 август 1945 г. от Петропавловск-Камчатски започва военна десантна операция на съветската армия за освобождаване на Курилските острови.