Рецепта на деня: Екзотична салата с пилешко и плодове

Необходими продукти:
- 3 яйца;
- 500 грама пилешко филе;
- 3 броя киви;
- 1 сладка ябълка;
- 180 грама сирене;
- 80 грама моркови;
- малко майонеза;
- сол на вкус;
- дафинов лист.
Начин на приготвяне:
Започнете с измиването на месото, премахнете излишната кожа, гответе в подсолена вода с няколко дафинови листа, докато омекне. Оставете да се охлади и го нарежете на малки парчета.
Яйцата ги сварете за период от 15 минути. След което трябва да ги охладите, обелите и разделите на жълтъци и белтъци. На ренде със средни отвори е нужно да настържете белтъците, а жълтъците се нарязват с помощта на вилица.
Тази салата трябва да я направите на слоеве. Първо трябва да започнете с филето, което предварително е нужно да бъде намазано с майонеза и веднага след това върху него поставете няколко резенчета киви.
Следващият слой са белтъци, които отново трябва да намажете с майонеза, а отгоре – сладка ябълка. Поставете сиренето върху сладката ябълка, намажете за пореден път с майонеза и нарежете морковите.
Салатата е желателно да бъде украсена с киви и жълтък. Сложете вкусната салата в хладилника на студено за период от 50 минути, след това извадете и сервирайте, пише flagman.bg.
