Рецепта на деня: Екзотична салата с пилешко и плодове
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Екзотична салата с пилешко и плодове

24 Октомври, 2025 10:05 354 4

  • салата-
  • пилешко месо-
  • плодове-
  • киви-
  • ябълка-
  • майонеза-
  • какво да сготвя

Свежо предложение

Рецепта на деня: Екзотична салата с пилешко и плодове - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 3 яйца;
  • 500 грама пилешко филе;
  • 3 броя киви;
  • 1 сладка ябълка;
  • 180 грама сирене;
  • 80 грама моркови;
  • малко майонеза;
  • сол на вкус;
  • дафинов лист.

Начин на приготвяне:

Започнете с измиването на месото, премахнете излишната кожа, гответе в подсолена вода с няколко дафинови листа, докато омекне. Оставете да се охлади и го нарежете на малки парчета.

Яйцата ги сварете за период от 15 минути. След което трябва да ги охладите, обелите и разделите на жълтъци и белтъци. На ренде със средни отвори е нужно да настържете белтъците, а жълтъците се нарязват с помощта на вилица.

Тази салата трябва да я направите на слоеве. Първо трябва да започнете с филето, което предварително е нужно да бъде намазано с майонеза и веднага след това върху него поставете няколко резенчета киви.

Следващият слой са белтъци, които отново трябва да намажете с майонеза, а отгоре – сладка ябълка. Поставете сиренето върху сладката ябълка, намажете за пореден път с майонеза и нарежете морковите.

Салатата е желателно да бъде украсена с киви и жълтък. Сложете вкусната салата в хладилника на студено за период от 50 минути, след това извадете и сервирайте, пише flagman.bg.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    2 0 Отговор
    Салата ли ?! Това е нещо за ядене , и то гадна комбинация !!! Салатите са хубави само в България!!! Турция , Гърция и Сърбия копират нещо , но са далеч от истината ! По света - всякакви странни бъркочи са наречени салати !

    10:12 24.10.2025

  • 2 Страшна

    2 0 Отговор
    гнус.

    10:13 24.10.2025

  • 4 Елизабет Цветанова кахъра

    0 0 Отговор
    Нигериец ме мандръса 🤣🤣🤣😂🥳🎊💯

    10:18 24.10.2025