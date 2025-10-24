Рецепта на деня: Екзотична салата с пилешко и плодове

Необходими продукти:

3 яйца;

500 грама пилешко филе;

3 броя киви;

1 сладка ябълка;

180 грама сирене;

80 грама моркови;

малко майонеза;

сол на вкус;

дафинов лист.

Начин на приготвяне:

Започнете с измиването на месото, премахнете излишната кожа, гответе в подсолена вода с няколко дафинови листа, докато омекне. Оставете да се охлади и го нарежете на малки парчета.

Яйцата ги сварете за период от 15 минути. След което трябва да ги охладите, обелите и разделите на жълтъци и белтъци. На ренде със средни отвори е нужно да настържете белтъците, а жълтъците се нарязват с помощта на вилица.

Тази салата трябва да я направите на слоеве. Първо трябва да започнете с филето, което предварително е нужно да бъде намазано с майонеза и веднага след това върху него поставете няколко резенчета киви.

Следващият слой са белтъци, които отново трябва да намажете с майонеза, а отгоре – сладка ябълка. Поставете сиренето върху сладката ябълка, намажете за пореден път с майонеза и нарежете морковите.

Салатата е желателно да бъде украсена с киви и жълтък. Сложете вкусната салата в хладилника на студено за период от 50 минути, след това извадете и сервирайте, пише flagman.bg.