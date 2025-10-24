Новини
Мерилин Монро може да е била жертва на убийство, поискаха ексхумация

24 Октомври, 2025 11:15

Инициаторите на искането вярват, че съвременните технологии могат да предложат отговори, които са били невъзможни през 1962 г.

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Група частни следователи и независими експерти настояват за ексхумация на тялото на холивудската икона Мерилин Монро 63 години след смъртта ѝ. Целта е да се проведе ново съдебно-медицинско изследване, което да хвърли светлина върху мистериозните обстоятелства около кончината ѝ, съобщава изданието RadarOnline.com, цитирано от woman.bg.

Легендарната секс икона е открита мъртва в дома си на 5 август 1962 г. на 36-годишна възраст. До леглото ѝ са намерени празни опаковки от лекарства, а официалното заключение на властите е „вероятно самоубийство“ вследствие на свръхдоза.


Време е за ново разследване и справедливост

Въпреки това през десетилетията случаят е обгърнат от множество конспиративни теории. Една от най-популярните гласи, че Монро е била убита, за да се прикрият нейните връзки с тогавашния президент Джон Ф. Кенеди и брат му Робърт Кенеди.

Според частен детектив, който от години разследва случая, е настъпил моментът за преразглеждане на доказателствата. „Истината трябва да излезе наяве, независимо от цената. Смъртта на Мерилин Монро тегне като сянка над Лос Анджелис и е време да има справедливост“, заявява той пред медията.

Инициаторите на искането вярват, че съвременните технологии могат да предложат отговори, които са били невъзможни през 1962 г. По-прецизни токсикологични изследвания и ДНК анализи биха могли да разкрият нови факти.

Тайната на изчезналите проби: Защо истината за Мерилин Монро остава неясна?

Съмнения в официалната версия изразява и д-р Томас Ногучи, съдебният лекар, извършил първоначалната аутопсия. Той твърди, че ключови проби и органи, взети за анализ, са изчезнали мистериозно от лабораторията. „Това е необичайно и необяснимо изчезване на важни доказателства, които можеха да определят точната причина за смъртта“, коментира Ногучи.

Кончината на Мерилин Монро остава една от най-големите загадки в историята на Холивуд. Въпреки многобройните разследвания въпросите около последните ѝ часове продължават да вълнуват обществеността.

Експертите са на мнение, че една евентуална ексхумация може да даде дългоочаквани отговори, но същевременно рискува да повдигне нови въпроси относно начина, по който е било проведено първоначалното разследване.


  🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    "МОЖЕ" 🤔
    Че това е ОБЩЕСТВЕНА ТАЙНА‼️

    11:20 24.10.2025

  Иван Иванов

    ТИЯ СА НЕНОРМАЛНИЦИ.

    11:20 24.10.2025

  Пич

    Никой не се съмнява че е убита ! Този въпрос виси и трябва да му бъде даден отговор ! Разбира се , сигурно по йезуитски да изчакали да минат някакви давности , за възобновяване на разследването , например ! Така ще дадат полуотговор без да търсят виновните.

    11:26 24.10.2025