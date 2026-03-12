Близък на Бритни Спиърс: Негодници живеят от щедростта ѝ, дано арестът ѝ помогне за ново начало

Източник, близък до американската певица Бритни Спиърс, твърди, че нейният вътрешен кръг е печелил от звездата през последните години, пише National Enquirer.

„Компанията, с която Бритни се обгражда, е изключително съмнителна. Много от тези хора имат криминално досие. Очевидно сред тях има известни наркодилъри и други, които искат да спечелят пари“, каза източникът.

Той добави, че това са точно хората, от които семейството на 44-годишната звезда винаги се е страхувало – те се притесняват, че тя ще бъде „използвана и върната на дъното“.

„За съжаление, тя е станала много зависима от тези негодници и те живеят от нейната щедрост, харчейки огромни суми пари за издръжката им“, продължи източникът.

В същото време, добави той, има надежда, че неотдавнашният арест на Бритни Спиърс за шофиране в нетрезво състояние може да бъде първата стъпка към дългоочакваните промени в живота ѝ.

„В момента най-близкото ѝ обкръжение обсъжда организирането на подходяща спасителна операция, за да извадят Бритни от тази банда. Всички са съгласни, че ситуацията, в която се намира сега, е опасна и напълно нестабилна“, заключи източникът.

Бритни Спиърс беше отведена в полицейското управление с белезници в нощта на 5 март и освободена около 6 сутринта. Тя е заподозряна в употреба на наркотици и алкохол, преди да седне зад волана. В документите за ареста е посочена професията ѝ като „знаменитост“. Делото ѝ за шофиране в нетрезво състояние е насрочено за 4 май.