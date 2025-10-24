Новини
Любопитно »
Емрах пак се изфука с нова скъпа кола, въпреки отнетата шофьорска книжка (СНИМКИ)

Емрах пак се изфука с нова скъпа кола, въпреки отнетата шофьорска книжка (СНИМКИ)

24 Октомври, 2025 13:31 953 14

  • емрах стораро-
  • певец-
  • тони стораро-
  • кола-
  • шофиране-
  • отнета шофьорска книжка

Синът на Тони Стораро се похвали с чисто нов Мерцедес

Емрах пак се изфука с нова скъпа кола, въпреки отнетата шофьорска книжка (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Най-малкият син на Тони Стораро, който се оказа и най-проблемен, Емрах Стораро се похвали с нова скъпа придобивка. Певецът позира до чисто нов бял Mercedes-Benz S63 AMG Coupe – ново попълнение в растящия му автопарк.

„Всеки самоуважаващ се мъж винаги има опция 2!“, написа Емрах към фотосите с новата лъскава кола, която се нарежда до все мощни и скъпи автомобили в колекцията му, която съдържа БМВ-та, Ферарита и какви ли не спортни модели, които го вкарват в светските хроники заради опасното му шофиране по столичните улици.

Придобивката му обаче поражда важен въпрос — как може да се хвали с нея, след като се предполага, че е с отнета шофьорска книжка. След скандалната гонка с Константин двамата бяха санкционирани с глоби и отнети шофьорски книжки за цяла година.

По всичко изглежда, че въпреки многобройните скандали, критики и дори законови последствия младият наследник на Стораро не си е взел никаква поука и няма никакво намерение да променя навиците си - напротив, новата мощна кола изглежда направо като подигравка в очите на участниците на пътя, които се притесняват от поведението на шофьори като Емрах. А той явно се зарежда за момента, в който отново ще разполага със средство за управление на МПС.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    15 0 Отговор
    Кой го вози? МВР?

    13:32 24.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    Тони Стораро се пазареше в заведението ми за 50 Стотинки.

    Коментиран от #5

    13:33 24.10.2025

  • 3 и кооо

    19 1 Отговор
    Сиганин с бяла каручка! 🤮

    13:36 24.10.2025

  • 4 Какво чака МВР

    12 1 Отговор
    Да го арестува

    13:39 24.10.2025

  • 5 Ми то

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И двамата сте от един етнос

    13:39 24.10.2025

  • 6 Оз. Ген.Румянцев

    12 0 Отговор
    Сиганина си остава сиганин, въпрос на време е да сгреши фатално, дано обаче е сам в приключението.

    Коментиран от #9

    13:43 24.10.2025

  • 7 гост

    10 0 Отговор
    ци.... си остава ци.....вари го печи го....хубава работа ама...ци.....

    13:45 24.10.2025

  • 8 повръшам

    5 0 Отговор
    нема ли кои да му напеави една газова баниа на тоа гро зен миризлифф . са пун.... з ха ил

    13:46 24.10.2025

  • 9 Герп боклуци

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Оз. Ген.Румянцев":

    Нека да е с родата за да е по весело

    13:50 24.10.2025

  • 10 Фикрет Куелйу

    4 0 Отговор
    Айде, айде видяхме го че не може да върже две приказки на кръст = глътна микрофона пред КАТ, а след това замъгли дисплея в спортен режим.
    Карикатура.

    13:55 24.10.2025

  • 11 Семейство Свинсънс

    3 0 Отговор
    Така е, на старата имаше дефектен самозатъмняващ се дисплей в спортен режим. Тука няма затъмнения... сиган с мерджан...

    13:55 24.10.2025

  • 12 абе,

    1 0 Отговор
    Тези ,,новинки,,интересуват само жълтурски сайтове,нормалните хора не.

    13:55 24.10.2025

  • 13 Пред кого ?

    0 0 Отговор
    Кой се интересува ?

    14:00 24.10.2025

  • 14 Гост

    0 0 Отговор
    За тоя ром, и за българската действителност, липсата на книжка не е от значение

    14:03 24.10.2025