Емрах пак се изфука с нова скъпа кола, въпреки отнетата шофьорска книжка (СНИМКИ)

Най-малкият син на Тони Стораро, който се оказа и най-проблемен, Емрах Стораро се похвали с нова скъпа придобивка. Певецът позира до чисто нов бял Mercedes-Benz S63 AMG Coupe – ново попълнение в растящия му автопарк.

„Всеки самоуважаващ се мъж винаги има опция 2!“, написа Емрах към фотосите с новата лъскава кола, която се нарежда до все мощни и скъпи автомобили в колекцията му, която съдържа БМВ-та, Ферарита и какви ли не спортни модели, които го вкарват в светските хроники заради опасното му шофиране по столичните улици.

Придобивката му обаче поражда важен въпрос — как може да се хвали с нея, след като се предполага, че е с отнета шофьорска книжка. След скандалната гонка с Константин двамата бяха санкционирани с глоби и отнети шофьорски книжки за цяла година.

По всичко изглежда, че въпреки многобройните скандали, критики и дори законови последствия младият наследник на Стораро не си е взел никаква поука и няма никакво намерение да променя навиците си - напротив, новата мощна кола изглежда направо като подигравка в очите на участниците на пътя, които се притесняват от поведението на шофьори като Емрах. А той явно се зарежда за момента, в който отново ще разполага със средство за управление на МПС.