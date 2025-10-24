Емрах пак се изфука с нова скъпа кола, въпреки отнетата шофьорска книжка (СНИМКИ)

Най-малкият син на Тони Стораро, който се оказа и най-проблемен, Емрах Стораро се похвали с нова скъпа придобивка. Певецът позира до чисто нов бял Mercedes-Benz S63 AMG Coupe – ново попълнение в растящия му автопарк.
„Всеки самоуважаващ се мъж винаги има опция 2!“, написа Емрах към фотосите с новата лъскава кола, която се нарежда до все мощни и скъпи автомобили в колекцията му, която съдържа БМВ-та, Ферарита и какви ли не спортни модели, които го вкарват в светските хроники заради опасното му шофиране по столичните улици.
Придобивката му обаче поражда важен въпрос — как може да се хвали с нея, след като се предполага, че е с отнета шофьорска книжка. След скандалната гонка с Константин двамата бяха санкционирани с глоби и отнети шофьорски книжки за цяла година.
По всичко изглежда, че въпреки многобройните скандали, критики и дори законови последствия младият наследник на Стораро не си е взел никаква поука и няма никакво намерение да променя навиците си - напротив, новата мощна кола изглежда направо като подигравка в очите на участниците на пътя, които се притесняват от поведението на шофьори като Емрах. А той явно се зарежда за момента, в който отново ще разполага със средство за управление на МПС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
13:32 24.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
13:33 24.10.2025
3 и кооо
13:36 24.10.2025
4 Какво чака МВР
13:39 24.10.2025
5 Ми то
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И двамата сте от един етнос
13:39 24.10.2025
6 Оз. Ген.Румянцев
Коментиран от #9
13:43 24.10.2025
7 гост
13:45 24.10.2025
8 повръшам
13:46 24.10.2025
9 Герп боклуци
До коментар #6 от "Оз. Ген.Румянцев":Нека да е с родата за да е по весело
13:50 24.10.2025
10 Фикрет Куелйу
Карикатура.
13:55 24.10.2025
11 Семейство Свинсънс
13:55 24.10.2025
12 абе,
13:55 24.10.2025
13 Пред кого ?
14:00 24.10.2025
14 Гост
14:03 24.10.2025