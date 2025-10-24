Синовете на Бритни Спиърс са ужасени от нея и не искат да я виждат, твърди бившият ѝ

Бившият съпруг на Бритни Спиърс, Кевин Федърлайн, продължава с атаките срещу майката на децата си, като заяви, че двамата им синове отново са спрели да виждат известната си майка поради притеснения за нейното поведение и психическо състояние.

В интервю за предаването Piers Morgan Uncensored, излъчено в четвъртък, 47-годишният Федърлайн сподели, че по-големият им син Шон Престън (20) е прекратил контактите си след последното си посещение при певицата. „Бритни го видя един ден тази година, и след това той реши да не се връща повече там, заради това, което е видял“, каза той.

По-малкият им син, Джейдън (19), също е спрял да посещава Бритни Спиърс през последните месеци. „Джейдън беше при нея няколко пъти през годината, но е прекратил срещите, защото ситуацията стана прекалено тежка“, допълни Федърлайн. Той твърди, че двамата младежи са „уплашени“ и „загрижени“ за майка си и не знаят как да реагират.

На въпрос какво точно са видели синовете му, Кевин Федърлайн отказа да навлезе в подробности, като заяви: „Това не е моя история за разказване. Това е тяхната история, ако някога решат да я споделят. Но нещата, които са видели, са шокиращи.“

„Дотолкова шокиращи, че един от тях ми се обади и ми каза: ‘Не знам какво да направя. Страх ме е, че мама ще умре’“, добави той.

Бритни Спиърс не е коментирала публично изявленията.

Интервюто беше дадено дни след излизането на автобиографичната книга на Кевин Федърлайн “You Thought You Knew“, в която той описва предполагаеми инциденти от съвместния им живот. Сред твърденията са, че Спиърс употребявала кокаин, докато все още кърмела, удряла сина им Престън, изричала заплахи към децата си и дори веднъж стояла над леглото им „с нож в ръка“.

В мемоара си Федърлайн твърди още, че певицата му е изневерила с жена от екипа си и проявявала „странно поведение“ в периода преди известния инцидент от 2007 г., когато тя обръсна главата си. Той описва и обстоятелствата, довели до разпадането на брака им, който продължи от 2004 до 2007 г.

Представител на Бритни отхвърли съдържанието на книгата, като го определи като „опит за печалба за сметка на нея“. „След като издръжката на децата приключи, Федърлайн отново търси начини да се възползва“, заяви говорителят на певицата пред Page Six.

От своя страна, Спиърс реагира в социалната мрежа X, като написа: „Постоянното манипулиране и газлайтинг от бившия ми съпруг са изключително болезнени и изтощителни. Винаги съм умолявала и съм се борила да имам живот с децата си.“

В публикация от 15 октомври тя потвърди, че синовете ѝ рядко я посещават: единият я е виждал само „45 минути през изминалата година“, а другият – „четири пъти за последните пет години“. Ден по-късно певицата отново отправи критики към Кевин Федърлайн, обвинявайки го, че „атакува“ нея и нейната репутация чрез книгата.

„Защо той е толкова ядосан и защо е толкова убедителен в това, което казва?“, написа тя.

По информация на Daily Mail, Бритни Спиърс е била забелязана наскоро в Лос Анджелис, шофираща заплашително по време на вечерна разходка с неизвестен спътник.