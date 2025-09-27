Дакота Джонсън с нова провокация - появи се без сутиен в прозрачна рокля на филмовия фестивал в Цюрих

35-годишната Джонсън показа различни ъгли на зашеметяващата си визия на червения килим, а по-късно стъпи на сцената, за да приеме наградата „Златно око“ за кариерни постижения, пише tialoto.bg.

Появата на звездата от „Мадам Уеб“ следва друг момент с прозрачна дантела – по-рано този месец тя се появи в напълно прозрачна черна дантелена рокля на вечерята на фондация Kering в Ню Йорк. За това излизане Джонсън носеше черно бельо и сутиен от Fleur du Mal, за да допълнят дългата, разголена рокля на Gucci.

Актрисата явно обича да напомня на вокала на Coldplay – Крис Мартин – какво е изгубил, късайки с нея след 8-годишна връзка. Припомняме, че двойката се раздели през юни и отмени годежа си, а като основна причина източници определиха нежеланието на Мартин да създава ново семейство и да има повече деца (той има две големи деца от брака си с Гуинет Полтроу).

През февруари 2024 г. дъщерята на Мелани Грифит и Дон Джонсън отново демонстрира любовта си към всичко прозрачно в кристално украсена, мрежеста рокля по поръчка на Gucci за премиерата на филма си „Мадам Уеб“.

„Модата всъщност винаги е била нещо лично за мен“, каза актрисата пред Vogue във видео интервю по време на филмовия фестивал в Кан през май, спомняйки си как е създавала „някои от най-скандалните визии“ като дете и е пробвала премиерните рокли на майка си.

Но когато става въпрос за собственото ѝ чувство за стил на червения килим, тя има едно просто условие. „Предполагам, че нещото, което ме кара да избера рокля за събитие, е да се чувствам добре в нея“, каза тя пред изданието.