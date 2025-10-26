Двама участници изхвърчаха от "Big Brother"

Атрактивната Мина Стоянова стана поредният участник, който напуска надпреварата за 100 000 лева в хитовия риалити формат Big Brother. По време на живото излъчване по NOVA тази вечер тя получи най-нисък вот от зрителите и трябваше да се сбогува с Къщата.

Мина отпадна след напрегнато гласуване, в което участваха още юристът Валентин Котов и Лена Кавасиан – почитателка на ретро автомобили. Дизайнерът Цветан Георгиев – Цецо пък се отказа по здравословни причини, слагайки край на мечтата си за победа.

Една от най-емоционалните сцени на вечерта беше разговорът на Сияна с Big Brother. Тя реши да се върне към истинското си име – Силвия, разкривайки, че като дете е била жертва на сексуално насилие. Историята ѝ развълнува зрителите и предизвика силен отклик в социалните мрежи.

След елиминацията Мина ще бъде гост в специалния подкаст “Голямата сестра”, където ще разкаже своята истина – за отношенията си с участниците и връзките от миналото си. Епизодът ще бъде онлайн днес от 16:00 ч. в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.