Новини
Любопитно »
Двама участници изхвърчаха от "Big Brother"

Двама участници изхвърчаха от "Big Brother"

26 Октомври, 2025 12:25 515 1

  • биг брадър-
  • big brother-
  • участници

Мина отпадна след напрегнато гласуване

Двама участници изхвърчаха от "Big Brother" - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Атрактивната Мина Стоянова стана поредният участник, който напуска надпреварата за 100 000 лева в хитовия риалити формат Big Brother. По време на живото излъчване по NOVA тази вечер тя получи най-нисък вот от зрителите и трябваше да се сбогува с Къщата.

Мина отпадна след напрегнато гласуване, в което участваха още юристът Валентин Котов и Лена Кавасиан – почитателка на ретро автомобили. Дизайнерът Цветан Георгиев – Цецо пък се отказа по здравословни причини, слагайки край на мечтата си за победа.

Една от най-емоционалните сцени на вечерта беше разговорът на Сияна с Big Brother. Тя реши да се върне към истинското си име – Силвия, разкривайки, че като дете е била жертва на сексуално насилие. Историята ѝ развълнува зрителите и предизвика силен отклик в социалните мрежи.

След елиминацията Мина ще бъде гост в специалния подкаст “Голямата сестра”, където ще разкаже своята истина – за отношенията си с участниците и връзките от миналото си. Епизодът ще бъде онлайн днес от 16:00 ч. в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 0 Отговор
    с тея 100 000 лева днешно време и гараж не можеш си купиш
    чиста обида от страна на брадъра, стани богат и прочее реалита
    само провинциалисти дето не са виждали 1000 лв в брой биха се вързали

    12:30 26.10.2025