Как да познаем хроничния алкохолик

Как да познаем хроничния алкохолик

26 Октомври, 2025 14:23 512 5

Характерните външни белези на хроничния алкохолизъм са подпухналото и отекло лице с торбички под очите

Как да познаем хроничния алкохолик - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Измененията на лицето могат да издават дългосрочните ефекти върху организма от системната злоупотреба с алкохола, твърдят нарколози.

Характерните външни белези на хроничния алкохолизъм са подпухналото и отекло лице с торбички под очите, паяжиновидни вени и постоянно зачервяване по бузите и носа. Поради силно удебеляване на кожата и пролиферация на мастните жлези, носът може да придобие епифизна форма.

Експерти сочат, че постоянно зачервените очи с подути клепачи поради спукани малки кръвоносни съдове също могат да показват злоупотреба с алкохол. Понякога пожълтяването на склерата може да бъде причинено от проблеми с черния дроб. Класически признак на синдром на абстиненция и увреждане на нервната система от етанол може да бъде треморът в ръцете и пръстите. При интоксикация или тежка зависимост треморът може да бъде постоянен.

А заради развиваща се цироза и натрупване на течности в коремната кухина, коремът на алкохолика може да се подуе, докато ръцете и краката остават тънки.


  • 1 Сила

    3 0 Отговор
    Ботьо Ботев ....класик !!!

    14:27 26.10.2025

  • 2 Просто

    2 0 Отговор
    Кажете - Аз съм Валя, и аз също ще ви се представя!

    14:28 26.10.2025

  • 3 ГУМАДЖИЯ

    0 0 Отговор
    ПРИЛИЧАТЕ НА РЕКЛАМНОТО
    ЧОВЕЧЕ НА АВТ.ГУМИ..МИШЕЛИН..😀

    14:28 26.10.2025

  • 4 Сила

    2 0 Отговор
    Андрей Райчев ...абстинентен неврастеник !!!

    14:28 26.10.2025

  • 5 Сила

    1 0 Отговор
    Димитър Иванов (Митьо Гестапото ) ....вдебиляване с елементи на прикрита агресия

    14:30 26.10.2025