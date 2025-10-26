Как да познаем хроничния алкохолик

Измененията на лицето могат да издават дългосрочните ефекти върху организма от системната злоупотреба с алкохола, твърдят нарколози.

Характерните външни белези на хроничния алкохолизъм са подпухналото и отекло лице с торбички под очите, паяжиновидни вени и постоянно зачервяване по бузите и носа. Поради силно удебеляване на кожата и пролиферация на мастните жлези, носът може да придобие епифизна форма.

Експерти сочат, че постоянно зачервените очи с подути клепачи поради спукани малки кръвоносни съдове също могат да показват злоупотреба с алкохол. Понякога пожълтяването на склерата може да бъде причинено от проблеми с черния дроб. Класически признак на синдром на абстиненция и увреждане на нервната система от етанол може да бъде треморът в ръцете и пръстите. При интоксикация или тежка зависимост треморът може да бъде постоянен.

А заради развиваща се цироза и натрупване на течности в коремната кухина, коремът на алкохолика може да се подуе, докато ръцете и краката остават тънки.