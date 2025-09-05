Сватбени фотографи могат да разберат колко дълго ще продължи брака само по сватбата

Сватбеният ден традиционно се смята за един от най-щастливите моменти в живота на човек, но според професионалните сватбени фотографи именно тогава могат да се забележат първите признаци, че бракът може да не издържи дълго.

Притеснителните знаци

Един от най-често срещаните сигнали е нежеланието на единия от младоженците да бъде сниман, разказва Кристофър Тод Грифитс, фотограф от Южна Калифорния с над 20 години опит. По думите му не става въпрос за обикновена срамежливост пред камерата, а за липса на готовност да се сътрудничи в нещо важно за партньора.

Езикът на тялото също е показателен. Някои двойки излъчват близост и химия, докато други изглеждат така, сякаш едва дочакват момента да се отделят един от друг – тревожен знак именно в ден, посветен на любовта. „Лесно е да се види. Някои са неразделни, други изглеждат така, сякаш не могат да бъдат заедно дори за снимка“, обяснява Грифитс.

Друг индикатор е начинът, по който двойката реагира при проблеми по време на сватбата. „Тогава се вижда дали действат като екип или веднага се обръщат един срещу друг“, споделя фрийланс фотографът Девин Дюгард. Според него дори избягването на очен контакт между младоженците може да подсказва за по-дълбока дистанция.

От какво зависи продължителността на брака?

Въпросът за устойчивостта на брака не се изчерпва само със сватбения ден. Психолози и социолози отчитат, че в средна възраст немалко жени прекратяват дългогодишни бракове, често след началото на менопаузата. Според проучванията този етап от живота действа като катализатор за „пробуждане“ и преоценка на личното щастие.

Бившата булка и фотограф Мелиса Макклур, цитирана от USA Today, разказва, че именно тогава е осъзнала натрупаното напрежение и чувството за загуба на собствената си идентичност. „Прекарваме години, грижейки се за съпрузи и деца, и в този процес губим себе си“, казва тя. „Не беше криза на средната възраст, а пробуждане. Събудих се за възможностите на живота – и те вече не включваха съпруга ми.“

Макклур прекратила брака си преди три години и днес твърди, че никога не се е чувствала по-щастлива.

Според експертите тези примери показват, че дори най-празничният ден може да извади наяве скрити напрежения, които в последствие прерастват в сериозни проблеми за брака.