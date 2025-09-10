Частен детектив: Има три етапа на изневярата, ето как да ги разпознаете

Когато става дума за изневяра, обикновено си представяме тайни съобщения късно вечер или скрити срещи. Според експерти обаче процесът протича в ясно различими етапи, които могат да бъдат разпознати по определени модели на поведение.

Крис Томас, частен детектив от UK Private Investigators, споделя, че е работил по хиляди случаи на изневери и е установил три основни етапа, които се повтарят почти винаги. Той подчертава, че дори преди реалната изневяра да се случи, могат да бъдат забелязани предупредителни сигнали.

Първият етап, определян като „преди изневярата“, се характеризира с промяна в поведението. Според Томас партньорът започва да проявява интерес към нови хобита или да посещава необичайни за него места. „Не е толкова важно самото място, а фактът, че изборът му е нетипичен за човека – например внезапно посещаване на кафенета или обекти, които никога преди не е посещавал“, уточнява той. Вторият етап е моментът, когато изневярата вече се случва. Признаците тук стават по-явни – чести конфликти, които дават на изневеряващия партньор оправдание да се отдалечи или да „изчезне“ за часове. По думите на експерта тези конфликти също така намаляват чувството на вина у провинилия се, като му позволяват да оправдае действията си. Третият етап настъпва след самата изневяра и може да се прояви в две противоположни форми. Някои партньори прибягват до т.нар. „love bombing“ – засипват другия с внимание и подаръци, за да компенсират вината си или да намалят тежестта на разкриването. Други, напротив, започват да принизяват партньора си, като по този начин проектират върху него собственото си разочарование и гняв.

Томас заключава, че изневярата е сред най-сериозните събития във всяка връзка и когато подобни модели на поведение се появят, те са сигнал за задълбочен проблем.