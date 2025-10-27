Новини
Антъни Хопкинс си спомня кризисния момент, в който е осъзнал, че е алкохолик

27 Октомври, 2025 15:31 1 256 6

  • антъни хопкинс-
  • алкохолик-
  • алкохолизъм-
  • опасност-
  • шофиране в нетрезво състояние-
  • актьор

"Можех да убия някого", дава си сметка кино звездата

Антъни Хопкинс си спомня кризисния момент, в който е осъзнал, че е алкохолик - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският актьор Антъни Хопкинс разказа за момент от миналото, който го е накарал да осъзнае, че се бори с алкохолна зависимост. В подкаста The Interview на New York Times 87-годишният носител на „Оскар“ описа как инцидент с шофиране в нетрезво състояние в Калифорния променя живота му.

„Бях пиян и карах колата си в пълно затъмнение, без представа къде отивам. Тогава осъзнах, че можех да убия някого. Или себе си — което тогава не ме интересуваше“, сподели актьорът. „Можех да убия цяло семейство в автомобил“, добави той.

Хопкинс признава, че именно този момент го е накарал да разбере, че има проблем с алкохола. Малко след това срещнал бивш агент на парти в Бевърли Хилс и му признал: „Имам нужда от помощ.“

По думите му промяната настъпила, след като се обърнал към 12-стъпковата програма за зависими в Лос Анджелис. Той си спомня ясно часа, в който усещането за нужда от алкохол изчезнало. „Беше точно 11 часа — погледнах часовника си“, разказва актьорът. „И тогава — това е най-странното — сякаш вътрешен глас ми каза: ‘Свърши се. Сега можеш да започнеш да живееш. И всичко това имаше смисъл, така че не забравяй нито миг от него.’“

Антъни Хопкинс описва гласа като „мъжки, напомнящ радио глас“, който напълно е премахнал желанието му да пие. „Желанието просто изчезна“, казва той. Оттогава актьорът не е употребявал алкохол вече близо пет десетилетия.

„Нямам теория за това, освен че вероятно е свързано с нещо божествено — с вътрешната сила, която всички носим в себе си от раждането. Това е съзнание, жизнена енергия, нещо, което просто съществува“, допълни той.

Звездата от „Мълчанието на агнетата“, която през декември отбеляза 49 години трезвеност, обясни, че в младостта си е посягал към алкохола, защото той му е давал чувство за увереност. „Алкохолът е страхотен, защото моментално те пренася в друго състояние. Кара те да се чувстваш голям и заглушава вътрешния дискомфорт“, призна Антъни Хопкинс.

Днес актьорът споделя, че гледа назад с яснота и благодарност. „Животът поставя чудовищни трудности пред всеки. Но сега, приближавайки 88-ата си година, се събуждам сутрин и си мисля: ‘Все още съм тук. Как?’“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Аз пък

    2 2 Отговор
    Когато бях алкохолик беше много готино! Всички жени бяха красиви , всички проблеми бяха Е. съм им М. а целият живот беше за живеене а не за мислене! Когато спрях се озовах в сив и скучен свят пълен със злодей!

    Коментиран от #3, #5

    16:09 27.10.2025

  • 2 Дрън дрън ярина

    3 0 Отговор
    Две китари и едно яре!? При мен беше спонтанно! Напих се и напук на всички се качих на колата, още на петия метър се ударих в знак стоп директно в центъра! Слязох, огледах колата и сякаш изтрезнях! От тогава вече 50 години пия само вечер по 50 грама по време на вечеря - да не съм "капо" . Съветът ми към младите е: Не си позволявайте да шофирате дори когато сте пили 50 грама или чаша вино или бира! С живота шега не бива!

    16:11 27.10.2025

  • 3 Аман

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аз пък":

    Беше много хубав коментар, но и-краткото накрая съсипа всичко, защото написано по този начин означава, че светът ти е пълен с ЕДИН злодей.
    Без лоши чувства: единствено число - "злодеЙ", множествено число - "злодеИ".

    Коментиран от #4

    16:31 27.10.2025

  • 4 Благодаря

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Аман":

    Вярно е! Бях го замислил както казваш и не знам защо съм чукнал грешното!

    16:37 27.10.2025

  • 5 да уточним

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аз пък":

    злодеИ-мн.ч. От 1993год . е Сър, а още на 19 год композира ,,And The Waltz Goes On,,-велико произведение за Андре Рийо.Та Сър Антъни е бил първо музикант- после артист.Светът може да е сив- но животът е шарен-какъвто си го направиш.

    Коментиран от #6

    16:38 27.10.2025

  • 6 Благодаря

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "да уточним":

    Отново! Ще си взема поука!

    16:50 27.10.2025