Ранни признаци, че наш близък се дрогира

Трудно е надеждно да се идентифицира наркотичната зависимост при близки в ранните етапи, но има редица фини сигнали – когнитивни, емоционални и социални – които могат да помогнат за изграждането на реалистична диагностична картина, твърдят психиатри и специалисти по зависимости.

Експерти препоръчват да се обърне внимание на когнитивния фон на близкия човек, когато се оценява наркотичната зависимост. И поясняват, че в ранните етапи се появява „мозъчна мъгла“: човекът трудно се концентрира, става разсеян и губи нишката на разговора. Освен това трудоспособността и креативността намаляват, а интересът към по-сложни дейности, с които се е ангажирал преди това, изчезва.

Ключовият маркер е емоционалната нестабилност. Не драстични колебания, а раздразнителност и нежелание за общуване сутрин, неестествена жизнерадост и приказливост вечер. Емоциите стават плоски, а нюансираните чувства изчезват. Общата пасивност и загубата на инициатива се увеличават, подчертават специалисти.

Според специалисти по зависимости, социалното поведение на наркозависимия не се характеризира с абстиненция, а по-скоро с промяна в приоритетите. В такива случаи старите приятели и хобитата се блокират и се появяват нови, често непознати хора. Освен това възникват странни финансови искания без ясно обяснение. Появява се едва доловима, но постоянна тайнственост относно малки детайли: приглушени разговори и нежелание за споделяне на планове, допълват лекари.