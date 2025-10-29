Матю Макконъхи възпитал сина си Леви да бъде чистофайник

Леви Алвес, синът на американския актьор и продуцент Матю Макконъхи, разкри изненадващия съвет на баща си за грижа за тялото, пише People.
Младият мъж призна, че баща му го е научил на важността на хигиената.
„Той ме научи винаги да се поддържам чист. Важно е“, каза 17-годишният наследник на звездата от „Интерстелар“.
Маконъхи сподели пред репортерите и рутинната си грижа за лицето.
„Само малко почистващ прoдукт и овлажнител“, отбеляза наследникът на звездата.
