Синът на Роб Райнер - Ник, е задържан и обвинен в убийството на родителите си (СНИМКИ)

Синът на холивудския режисьор Роб Райнер – Ник Райнер – е бил арестуван и обвинен в убийството на родителите си, съобщиха властите в Лос Анджелис. 32-годишният мъж се намира в ареста, след като телата на Роб Райнер и съпругата му Мишел бяха открити в дома им в града.

Началникът на полицията в Лос Анджелис Джим Макдонълд потвърди самоличността на жертвите по време на пресконференция в понеделник. Той заяви, че синът им Ник е заподозрян по случая и вече е привлечен под отговорност за убийство. По думите му информацията на този етап е ограничена, като разследването продължава. Макдонълд определи случилото се като трагичен инцидент и изрази съболезнования към близките и приятелите на семейството.

По данни на полицията на 14 декември около 15:40 ч. местно време служители на полицията са се отзовали на сигнал в жилището на Роб и Мишел Райнер в района на Брентууд, Западен Лос Анджелис. На място са открити две починали лица – мъж и жена, които по-късно, в координация с съдебномедицинската служба, са били идентифицирани като Роб и Мишел Райнер.

JUST IN : LAPD photos of Rob Reiner's son Nick being arrested in L.A.



24 hours after a blowout fight at Conan O'Brien's Christmas party.

Разследването е поето от отдела за грабежи и убийства на полицията в Лос Анджелис. В хода на работата по случая Ник Райнер е бил задържан и официално обвинен в убийство. Първоначално бе съобщено, че е определена гаранция в размер на 4 млн. долара, но по-късно съдебни документи показаха, че на заподозрения не е предоставена възможност за освобождаване под гаранция и той е задържан в затвора на окръг Лос Анджелис в централната част на града.

Роб Райнер и съпругата му са били открити мъртви в семейното си имение в Брентууд. По информация на полицията двамата са имали порезни рани, съвместими с нападение с хладно оръжие. Службите за спешна помощ са били повикани на адреса около 15:30 ч., но при пристигането им 78-годишният мъж и 68-годишната жена вече са били починали.

Смята се, че дъщерята на семейството, Роми Райнер, е открила телата. По данни от разследването тя е посочила пред полицията, че член на семейството може да бъде заподозрян и е определила ситуацията като опасна.

Говорител на семейство Райнер разпространи изявление, в което се казва, че близките са съкрушени от внезапната загуба и молят за уединение в този изключително труден момент.

По-голямата дъщеря на Роб Райнер – Трейси Райнер, която е осиновена от режисьора по време на първия му брак с Пени Маршал, заяви пред NBC, че е в шок от случилото се. Тя разказа, че е видяла баща си ден преди трагедията по време на семейна среща.

От полицията съобщиха, че ще продължат да разпитват всички свързани със случая членове на семейството и близки, както изисква стандартната процедура при подобни разследвания. Имотът, шестстайна къща на стойност около 13,5 млн. долара, е бил запазен в състоянието, в което е намерен, след като органите на реда са установили, че няма текуща заплаха. Не са открити следи от взлом.

В официално съобщение полицията на Лос Анджелис потвърди, че разследването се води като очевидно убийство и че към момента не могат да бъдат предоставени допълнителни подробности.