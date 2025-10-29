Новини
Крис Еванс тихомълком стана баща за пръв път

Крис Еванс тихомълком стана баща за пръв път

29 Октомври, 2025 14:58 818 5

Актьорът и съпругата му Алба Баптиста посрещнаха първото си дете - момиченце през уикенда

Крис Еванс тихомълком стана баща за пръв път - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Крис Евънс, известен с ролята си на Капитан Америка във филмовата вселена на Marvel, е посрещнал първото си дете – момиченце, съобщи TMZ.

Бебето, което носи името Алма Грейс, се е родило в събота в щата Масачузетс. Това е първо дете за Евънс, 44 г., и съпругата му – португалската актриса Алба Баптиста, на 28 години. Представителите на двамата все още не са коментирали новината.

Още през юни фенове заподозряха, че двойката очаква дете, след като бащата на актрисата – Луиш Баптиста – коментира публикация в социалните мрежи, с която фен акаунт честити Деня на бащата на него и бащата на Евънс, Дж. Робъртс Евънс III. Тогава Луиш написа: „Благодаря, скъпи Крис. Скоро е твой ред!“

През ноември 2024 г. Евънс сподели пред Access Hollywood, че „абсолютно“ иска да стане баща. „Надявам се това да се случи. Титлата ‘баща’ звучи вълнуващо“, каза актьорът тогава.

Крис Евънс и Алба Баптиста сключиха брак през 2023 г., като организираха две церемонии – една в Португалия и една в родния щат на актьора Масачузетс.

Публикация, споделена от MM News (@mmnewsdottv)

Евънс потвърди пред E! News, че неговият домашен любимец – кучето Доджър, което осинови през 2017 г. – не е присъствало на сватбата. „Той е прекалено ентусиазиран и социален. Нямаше да издържи спокойно, щеше да иска да поздрави всички и вероятно щеше да открадне вниманието“, коментира актьорът с усмивка.

Двамата се запознават по време на снимки, а връзката им става публична през 2022 г. Крис Евънс по-късно разказа, че е направил предложението за брак на португалски език. В интервю за The Knot през юни 2025 г. актьорът призна: „Репетирах цяла седмица как да кажа ‘Ще се омъжиш ли за мен?’ на португалски. Когато моментът дойде, бях толкова нервен, че вероятно го сбърках, но все пак успях.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Желая им здраве и щастие !

    14:59 29.10.2025

  • 2 Нацюга

    3 0 Отговор
    Браво, ще родят хубави бели деца - за жалост в една неблагоприятна среда като САЩ

    Коментиран от #4

    15:02 29.10.2025

  • 3 муцунка

    3 0 Отговор
    Разбрахме,разбрахме! Да са живи и здрави майчето и таткото на бебенцето!

    15:11 29.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Крали Марко

    2 0 Отговор
    Когато щях да ставам Баща ,го разбра целия квартал към 2 след полунощ....Жена ми беше много ентусиазирана по темата и ме подкрепяше с пълен глас ...Тихомълком тая работа няма как да се случи !!!

    15:18 29.10.2025