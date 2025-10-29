Принц Уилям е с вързани ръце: Не може да изгони Андрю въпреки заканите си

Опитите на крал Чарлз III или принц Уилям да принудят принц Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън да напуснат резиденцията си Royal Lodge в Уиндзор биха били юридически безсмислени, сочат правни експерти във Великобритания. Според тях договорът за наем на имота, сключен преди повече от две десетилетия, остава в сила още 50 години, като предоставя на херцога на Йорк пълни законови права върху имота до 2078 г.

Принц Андрю и Сара Фъргюсън обитават Royal Lodge — имение с над 30 стаи и площ от 96 акра, разположено в Големия парк на Уиндзор — от 2003 г. По информация на Daily Mail и The Telegraph, херцогът е платил 1 милион паунда като предварителен наем, с което е осигурил 75-годишен договор на свое име и това на семейството си. Оттогава двамата живеят в имота без месечен наем, като единственото им задължение е поддръжката на сградата и прилежащите земи.

Адвокатът по недвижими имоти Майк Хансъм, партньор в BLB Solicitors, подчертава, че всякакви опити за изгонване биха били „загуба на време и ресурси“. „Андрю има напълно валиден договор за наем. Той може да бъде принуден да напусне единствено при грубо нарушение на договорните условия, каквото не е установено“, обяснява Хансъм.

Друг експерт по имотни въпроси, агентът Хенри Шерууд, потвърждава, че договорът фактически блокира възможността за намеса от страна на кралското семейство. „Наемът е символичен – вероятно един паунд годишно. Но това е достатъчно, за да се признае правото му да живее там. Единствената алтернатива е доброволно споразумение за напускане“, посочва Шерууд.

Темата за евентуалното изселване на Андрю от Royal Lodge се засили през последните месеци, след като в британския парламент и в общественото пространство отново се повдигна въпросът за ролята му в кралското семейство. Политикът Робърт Дженрик коментира, че „на британците им е омръзнало да виждат принц Андрю да заема престижен кралски имот, докато общественото доверие в него е под нулата“.

Според източници, цитирани от The Times и Vanity Fair, принц Уилям е сред онези, които настояват имотът да бъде върнат под контрола на кралската управа, като възможен нов обитател се посочва именно той и семейството му.

Кралският биограф Тина Браун коментира, че отношенията между Андрю и престолонаследника са изключително обтегнати. „Уилям и Кейт не могат да понасят Андрю и искат той напълно да изчезне от кралския живот“, твърди тя.

От Бъкингамския дворец отказват официален коментар по случая, а представители на херцога на Йорк подчертават, че той няма намерение да напуска имението, което смята за свой постоянен дом.