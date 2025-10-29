Новини
Какво се случва с престоялите яйца в магазина и как да ги познаем

29 Октомври, 2025 20:19 893 8

Експертите съветват как да избирате яйца в магазина

Какво се случва с престоялите яйца в магазина и как да ги познаем - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Яйцето е пълноценен самостоятелен хранителен продукт със степен на смилаемост от близо 97–98%. То е източник на протеини, витамини (D, B12, B2) и минерали (желязо, селен, фосфор). Яйцата съдържат и полезни мастни киселини и есенциални микроелементи, така че лекарите и диетолозите препоръчват включването им в менюто.

За оптимална смилаемост яйцата трябва да се готвят меко сварени. Препоръчителната годишна консумация на яйца е 260 бройки на човек. Количеството витамини в яйцата зависи не само от наличието на тези вещества във храната на кокошките носачки, но и от възрастта на птицата, породата, сезона, условията на живот, физиологичното ѝ състояние, комбинацията и съотношението на хранителните вещества и витамините във фуражните смеси, както и от наличието на ксенобиотици, подчертават специалисти.

Експертите съветват как да избирате яйца в магазина:

  • Цялост на черупката – избирайте яйца без отчупвания или пукнатини, тъй като бактериите могат да проникнат в белтъците през повредени черупки. Цветът на черупката (бял или кафяв) не влияе върху качеството на яйцето;
  • Външен вид – пресните яйца имат матова, а не лъскава черупка. Ако черупката е много лъскава и гладка, това може да показва, че яйцата са били измити преди продажба. Измитите яйца имат по-кратък срок на годност;
  • Маркировка – опаковката трябва да включва категорията на яйцата и датата на класификация (колкото по-късна е датата на класификация, толкова по-свеж е продуктът);
  • Условия за съхранение – уверете се, че яйцата се съхраняват на хладно и сухо място в магазина. Обикновено за тази цел се монтират отделни витрини или хладилници.

Колко дълго могат да се съхраняват яйцата и при какви условия?

По време на съхранение белтъците губят влага, слоестата им структура се нарушава и те стават течни поради активното разграждане на омуцин (протеин, който съставлява само 2% от масата на белтъка, но му придава еластичност). По време на съхранение жълтъкът се разширява по размер и става по-течен. Мембраната му губи еластичност, мазнините се разлагат, а азотните съединения се разпадат. Цветът на жълтъка често се променя по време на съхранение – той става по-тъмен, понякога на петна. В яйца, съхранявани повече от седем дни, съдържанието на витамин Е в жълтъка намалява 1,5–2 пъти.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    3 0 Отговор
    Авторката желае ли да ми почеше яйцата ???

    20:23 29.10.2025

  • 2 Когато

    2 0 Отговор
    Ви престоят яйцата трябва да ги разклатите. Така не се развалят. А ако имате здравни осигуровки идете на специалистка.

    20:24 29.10.2025

  • 3 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Мъжете гледат печата на яйцето,а жените по стар навик го оппват

    20:26 29.10.2025

  • 4 шаа

    2 0 Отговор
    и какво се случва с престоялите яйца в магазина?

    20:28 29.10.2025

  • 5 Хъмпти Дъмпти

    5 0 Отговор
    В чаша вода
    Ако потъне--става
    Ако изплува--хвърляй

    20:37 29.10.2025

