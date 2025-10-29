Какво се случва с престоялите яйца в магазина и как да ги познаем

Яйцето е пълноценен самостоятелен хранителен продукт със степен на смилаемост от близо 97–98%. То е източник на протеини, витамини (D, B12, B2) и минерали (желязо, селен, фосфор). Яйцата съдържат и полезни мастни киселини и есенциални микроелементи, така че лекарите и диетолозите препоръчват включването им в менюто.

За оптимална смилаемост яйцата трябва да се готвят меко сварени. Препоръчителната годишна консумация на яйца е 260 бройки на човек. Количеството витамини в яйцата зависи не само от наличието на тези вещества във храната на кокошките носачки, но и от възрастта на птицата, породата, сезона, условията на живот, физиологичното ѝ състояние, комбинацията и съотношението на хранителните вещества и витамините във фуражните смеси, както и от наличието на ксенобиотици, подчертават специалисти.

Експертите съветват как да избирате яйца в магазина:

– избирайте яйца без отчупвания или пукнатини, тъй като бактериите могат да проникнат в белтъците през повредени черупки. Цветът на черупката (бял или кафяв) не влияе върху качеството на яйцето; Външен вид – пресните яйца имат матова, а не лъскава черупка. Ако черупката е много лъскава и гладка, това може да показва, че яйцата са били измити преди продажба. Измитите яйца имат по-кратък срок на годност;

Колко дълго могат да се съхраняват яйцата и при какви условия?

По време на съхранение белтъците губят влага, слоестата им структура се нарушава и те стават течни поради активното разграждане на омуцин (протеин, който съставлява само 2% от масата на белтъка, но му придава еластичност). По време на съхранение жълтъкът се разширява по размер и става по-течен. Мембраната му губи еластичност, мазнините се разлагат, а азотните съединения се разпадат. Цветът на жълтъка често се променя по време на съхранение – той става по-тъмен, понякога на петна. В яйца, съхранявани повече от седем дни, съдържанието на витамин Е в жълтъка намалява 1,5–2 пъти.