Безпрецедентно нарушение: Томи избяга от "Игри на волята", за да си напазарува (ВИДЕО)

Грубо нарушение на правилата от страна на капитана на Лечителите Томи Борисов сложи край на бедстващото на Изолатора племе и му коства мястото в надпреварата. До отстраняването му от играта се стигна заради заговор за набавяне на хранителни продукти, в остър разрез с правилата на екстремното риалити. До този момент в риалити шоуто не се беше случвало подобно нещо.
Дори когато бе попитан директно от водещите дали е излизал от Стопанството и къде е ходил, когато го е правил, Томи, който извоюва мястото си в Игрите на кастинг битка, отрече нарушението. Ралица Паскалева обаче бе подготвена със запис от охранителната камера на магазина, в който Томи си е "напазарувал" за ядене и го показа на останалите участници.
На Арената участниците научиха, че ще се борят не само за правото на спасение от номинации, но и за своето оцеляване. Битката противопостави силата, точността, баланса и хъса за победа на всички. Опитният Ивайло се превърна в герой за Сините, побеждавайки Теодор-Чикагото в изпитанието за издръжливост.
След разкритието за нарушението, всички съучастници в него бяха отделени в ново племе без право на флаг или име. Безименните Мирослав, Кристиан, Ивайло, Николета, Радостина и отлъчената д-р Пекин ще вземат участие в извънреден племенен съвет, за да определят първите номинирани воини тази седмица. Сапунджиева, Дино, Траян и Теодор-Чикагото пък ще се състезават под флага на Синия отбор.
Провинилият се Томи е следващият гост в подкаст поредицата “След Игрите”. Определяният от мнозина за фаворит участник разказа на водещата Ваня Запрянова за своите мотиви и за уроците, които е научил след постъпката си.
В социалните мрежи веднага заваляха тежки и остри коментари срещу постъпката му, както и срещу несправедливото отстраняване на Лапунов, който бе елиминиран в капитанска битка срещу Томи предходния ден. Зрителите обвиниха продукцията в тежка манипулация, понеже инцидентът е станал доста преди това, но едва сега те решават да обявят пред племената какво се е случило.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Освалдо Риос
10:19 06.11.2025
2 шоу
10:23 06.11.2025
3 Трол
10:24 06.11.2025
4 ТАСС
Коментиран от #6
10:26 06.11.2025
5 Анонимен
Коментиран от #7, #13
10:29 06.11.2025
6 честен ционист
До коментар #4 от "ТАСС":Защо няма татуси ли?
10:31 06.11.2025
7 просто бизнес
До коментар #5 от "Анонимен":Всеки участник в това "предаване" е на хонорар. За парата, която получава се съгласява да изпълнява задачи. Има си договор за всичко.
Коментиран от #10
10:32 06.11.2025
8 Възмутен
Съвест нямате ли, деца нямате ли?
За едни пари от продукцията ви, ще разболеете децата!!!
Те имат нужда от полезни вещества, за да съществуват!
Ще им увредите имунната система!!!
10:37 06.11.2025
9 прекрасна игра
Коментиран от #11
10:38 06.11.2025
10 Мнение
До коментар #7 от "просто бизнес":То договор си има, ама те участниците не вярват, че наистина ще гладуват така зверски. Вероятно тайничко се надяват, че ще им дават по малко храница все пак.
Коментиран от #14
10:38 06.11.2025
11 Разумен
До коментар #9 от "прекрасна игра":Аз за първи път тази година не го гледам. А беше любимото ми предавоне...
10:39 06.11.2025
12 Томи се е съгласил
10:42 06.11.2025
13 Всичко си има граници!!
До коментар #5 от "Анонимен":Това не е нормално от гледна точка на здравето и безопасността на играчите и те са ХОРА! Не роботи!
Реалити формати като „Игри на волята“ умишлено поставят участниците в екстремни условия (глад, изтощителен физически труд, горещо слънце, студ, дъжд, вятър) с цел драма и привличане на зрители. Това обаче крие реални рискове за физическото им здраве: продължителният глад, обезводняването, излагането на екстремни температури могат да доведат до припадъци, топлинен удар, хипотермия или други сериозни медицински проблеми.
Психическо то здраве: стресът, лишенията и състезателният натиск могат да предизвикат тревожност, депресия или панически атаки.
Етика и морал: принуждаването на хора да страдат за развлечение поражда етични въпроси. Дори с тяхното съгласие, има лимити, които трябва да се спазват, и задължение на продуцентите да осигурят минимална безопасност.
Трябва да има строги правила, за да не се прекрачат червените линии от строна на продуцентите. Форматът на тези игри е създаден така, че да тества издръжливостта, което по дефиниция включва страдание — и затова е противоречиво. Къде е Държавата???
10:44 06.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ужас!
Къде е МОРАЛА?
10:46 06.11.2025
16 според мен
Отстрани погледнато, често пъти решенията на продуцентите изглеждат гато гавра с хората.
10:59 06.11.2025
17 Джак Спароу
11:02 06.11.2025