Новини
Любопитно »
Безпрецедентно нарушение: Томи избяга от "Игри на волята", за да си напазарува (ВИДЕО)

Безпрецедентно нарушение: Томи избяга от "Игри на волята", за да си напазарува (ВИДЕО)

6 Ноември, 2025 10:16 965 17

  • игри на волята-
  • томи борисов-
  • пазар-
  • магазин-
  • бягство-
  • нарушение-
  • правила

С грубото си нарушение капитана на Лечителите заличи племето им и пренареди напълно досегашните отбори

Безпрецедентно нарушение: Томи избяга от "Игри на волята", за да си напазарува (ВИДЕО) - 1
Кадър: NOVA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Грубо нарушение на правилата от страна на капитана на Лечителите Томи Борисов сложи край на бедстващото на Изолатора племе и му коства мястото в надпреварата. До отстраняването му от играта се стигна заради заговор за набавяне на хранителни продукти, в остър разрез с правилата на екстремното риалити. До този момент в риалити шоуто не се беше случвало подобно нещо.

Дори когато бе попитан директно от водещите дали е излизал от Стопанството и къде е ходил, когато го е правил, Томи, който извоюва мястото си в Игрите на кастинг битка, отрече нарушението. Ралица Паскалева обаче бе подготвена със запис от охранителната камера на магазина, в който Томи си е "напазарувал" за ядене и го показа на останалите участници.

На Арената участниците научиха, че ще се борят не само за правото на спасение от номинации, но и за своето оцеляване. Битката противопостави силата, точността, баланса и хъса за победа на всички. Опитният Ивайло се превърна в герой за Сините, побеждавайки Теодор-Чикагото в изпитанието за издръжливост.

След разкритието за нарушението, всички съучастници в него бяха отделени в ново племе без право на флаг или име. Безименните Мирослав, Кристиан, Ивайло, Николета, Радостина и отлъчената д-р Пекин ще вземат участие в извънреден племенен съвет, за да определят първите номинирани воини тази седмица. Сапунджиева, Дино, Траян и Теодор-Чикагото пък ще се състезават под флага на Синия отбор.

Провинилият се Томи е следващият гост в подкаст поредицата “След Игрите”. Определяният от мнозина за фаворит участник разказа на водещата Ваня Запрянова за своите мотиви и за уроците, които е научил след постъпката си.

В социалните мрежи веднага заваляха тежки и остри коментари срещу постъпката му, както и срещу несправедливото отстраняване на Лапунов, който бе елиминиран в капитанска битка срещу Томи предходния ден. Зрителите обвиниха продукцията в тежка манипулация, понеже инцидентът е станал доста преди това, но едва сега те решават да обявят пред племената какво се е случило.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    9 0 Отговор
    Пазарувал е на вересия, или си е платил в натура?

    10:19 06.11.2025

  • 2 шоу

    11 0 Отговор
    Игрите са си обикновенно шоу и 90% от игрите зависят от редакторите!

    10:23 06.11.2025

  • 3 Трол

    6 0 Отговор
    Виж ти, имало и нормални хора в това предаване.

    10:24 06.11.2025

  • 4 ТАСС

    5 2 Отговор
    Томи е агент на Путин,доказана копейка

    Коментиран от #6

    10:26 06.11.2025

  • 5 Анонимен

    12 2 Отговор
    Не разбирам защо е необходимо да поставят участниците в такава мизерия и глад Това изтезание ли е И кой нормален човек ще живее на слънце дъжд на земята без вода без храна без никакви условия Защо е всичко това не разбирам

    Коментиран от #7, #13

    10:29 06.11.2025

  • 6 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "ТАСС":

    Защо няма татуси ли?

    10:31 06.11.2025

  • 7 просто бизнес

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Всеки участник в това "предаване" е на хонорар. За парата, която получава се съгласява да изпълнява задачи. Има си договор за всичко.

    Коментиран от #10

    10:32 06.11.2025

  • 8 Възмутен

    7 2 Отговор
    Кво ги мъчите тези деца с глад бре, мизерници?!
    Съвест нямате ли, деца нямате ли?
    За едни пари от продукцията ви, ще разболеете децата!!!
    Те имат нужда от полезни вещества, за да съществуват!
    Ще им увредите имунната система!!!

    10:37 06.11.2025

  • 9 прекрасна игра

    8 0 Отговор
    Но опорочена. И не от Томи, а от продуцентите. Липсва равнопоставеност и справедливост по отношение на участниците. Това са силови игри и е грозно да се създават условия, които поставят отборите в предварително заложени капани. И тези от продукцията, трябва да знаят, че така наречената "социална игра", мъченията на които подлагат участниците, както и постоянната смяна на правилата, отблъскват зрителите. Чудя се , защо не организират чисти игри, при справедливи условия, за да се насладим на съревнованието между играчите. А ако искат да ги подлагат на глад и мъчения, биха могли да създадат специално реалити за оцеляване сред природата.

    Коментиран от #11

    10:38 06.11.2025

  • 10 Мнение

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "просто бизнес":

    То договор си има, ама те участниците не вярват, че наистина ще гладуват така зверски. Вероятно тайничко се надяват, че ще им дават по малко храница все пак.

    Коментиран от #14

    10:38 06.11.2025

  • 11 Разумен

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "прекрасна игра":

    Аз за първи път тази година не го гледам. А беше любимото ми предавоне...

    10:39 06.11.2025

  • 12 Томи се е съгласил

    4 0 Отговор
    Да вдигне рейтинга на предаването!Това провинение е толкова неестествено и нелогично и буди толкова въпроси, че не знам режисирано ли е или не!!!

    10:42 06.11.2025

  • 13 Всичко си има граници!!

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Това не е нормално от гледна точка на здравето и безопасността на играчите и те са ХОРА! Не роботи!
    Реалити формати като „Игри на волята“ умишлено поставят участниците в екстремни условия (глад, изтощителен физически труд, горещо слънце, студ, дъжд, вятър) с цел драма и привличане на зрители. Това обаче крие реални рискове за физическото им здраве: продължителният глад, обезводняването, излагането на екстремни температури могат да доведат до припадъци, топлинен удар, хипотермия или други сериозни медицински проблеми.
    Психическо то здраве: стресът, лишенията и състезателният натиск могат да предизвикат тревожност, депресия или панически атаки.
    Етика и морал: принуждаването на хора да страдат за развлечение поражда етични въпроси. Дори с тяхното съгласие, има лимити, които трябва да се спазват, и задължение на продуцентите да осигурят минимална безопасност.
    Трябва да има строги правила, за да не се прекрачат червените линии от строна на продуцентите. Форматът на тези игри е създаден така, че да тества издръжливостта, което по дефиниция включва страдание — и затова е противоречиво. Къде е Държавата???

    10:44 06.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ужас!

    5 0 Отговор
    Мъчение на млади хора за ПАРИ!
    Къде е МОРАЛА?

    10:46 06.11.2025

  • 16 според мен

    0 0 Отговор
    Глупавите правила в тази продукция ще доведат до това, някой от играчите сериозно да се разболее или увреди , и този човек естествено би потърсил правата си в съда. Зная, че подписват договори, но не и такива, които да поставят здравето и живота им в риск.
    Отстрани погледнато, често пъти решенията на продуцентите изглеждат гато гавра с хората.

    10:59 06.11.2025

  • 17 Джак Спароу

    0 0 Отговор
    Всички телевизионни риалити формати са ТЪПО РЕЖИСИРАН ЦИРК.

    11:02 06.11.2025