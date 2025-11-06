Безпрецедентно нарушение: Томи избяга от "Игри на волята", за да си напазарува (ВИДЕО)

Грубо нарушение на правилата от страна на капитана на Лечителите Томи Борисов сложи край на бедстващото на Изолатора племе и му коства мястото в надпреварата. До отстраняването му от играта се стигна заради заговор за набавяне на хранителни продукти, в остър разрез с правилата на екстремното риалити. До този момент в риалити шоуто не се беше случвало подобно нещо.

Дори когато бе попитан директно от водещите дали е излизал от Стопанството и къде е ходил, когато го е правил, Томи, който извоюва мястото си в Игрите на кастинг битка, отрече нарушението. Ралица Паскалева обаче бе подготвена със запис от охранителната камера на магазина, в който Томи си е "напазарувал" за ядене и го показа на останалите участници.

На Арената участниците научиха, че ще се борят не само за правото на спасение от номинации, но и за своето оцеляване. Битката противопостави силата, точността, баланса и хъса за победа на всички. Опитният Ивайло се превърна в герой за Сините, побеждавайки Теодор-Чикагото в изпитанието за издръжливост.

След разкритието за нарушението, всички съучастници в него бяха отделени в ново племе без право на флаг или име. Безименните Мирослав, Кристиан, Ивайло, Николета, Радостина и отлъчената д-р Пекин ще вземат участие в извънреден племенен съвет, за да определят първите номинирани воини тази седмица. Сапунджиева, Дино, Траян и Теодор-Чикагото пък ще се състезават под флага на Синия отбор.

Провинилият се Томи е следващият гост в подкаст поредицата “След Игрите”. Определяният от мнозина за фаворит участник разказа на водещата Ваня Запрянова за своите мотиви и за уроците, които е научил след постъпката си.

В социалните мрежи веднага заваляха тежки и остри коментари срещу постъпката му, както и срещу несправедливото отстраняване на Лапунов, който бе елиминиран в капитанска битка срещу Томи предходния ден. Зрителите обвиниха продукцията в тежка манипулация, понеже инцидентът е станал доста преди това, но едва сега те решават да обявят пред племената какво се е случило.