Севдалина Спасова влезе в болница заради натравяне с риба (СНИМКА)

Певицата Севдалина Спасова съобщи, че е влязла в болница, след като само няколко хапки риба, купена от голяма хранителна верига, влошили тежко състоянието ѝ.

Изпълнителката публикува снимка от лечебното заведение, на която се вижда как чака за изследвания, седнала в медицинска количка.

Звездата споделя във фейсбук профила си, че буквално се е "отровила" и рязко се е почувствала зле веднага след консумацията на рибата.

"Понякога се чудя — ние ли сме прекалено доверчиви или някой друг е прекалено безотговорен? Това е резултатът от няколко хапки риба, закупена от голяма търговска верига у нас. Развръзката тепърва предстои!", пише изпълнителката на хита "Сине, сине, ти си ангел мой".

Очакват се резултатите от изследванията, които ще покажат дали става дума за хранително отравяне или друга причина за внезапното влошаване.