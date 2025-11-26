Новини
Любопитно »
Севдалина Спасова влезе в болница заради натравяне с риба (СНИМКА)

Севдалина Спасова влезе в болница заради натравяне с риба (СНИМКА)

26 Ноември, 2025 11:32 1 253 12

  • севдалина спасова-
  • певица-
  • хранително натравяне-
  • риба-
  • магазин

Певицата сподели, че си купила рибата от голяма хранителна верига

Севдалина Спасова влезе в болница заради натравяне с риба (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Певицата Севдалина Спасова съобщи, че е влязла в болница, след като само няколко хапки риба, купена от голяма хранителна верига, влошили тежко състоянието ѝ.

Изпълнителката публикува снимка от лечебното заведение, на която се вижда как чака за изследвания, седнала в медицинска количка.

Звездата споделя във фейсбук профила си, че буквално се е "отровила" и рязко се е почувствала зле веднага след консумацията на рибата.

"Понякога се чудя — ние ли сме прекалено доверчиви или някой друг е прекалено безотговорен? Това е резултатът от няколко хапки риба, закупена от голяма търговска верига у нас. Развръзката тепърва предстои!", пише изпълнителката на хита "Сине, сине, ти си ангел мой".

Очакват се резултатите от изследванията, които ще покажат дали става дума за хранително отравяне или друга причина за внезапното влошаване.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    5 4 Отговор
    Едва ли е от рибата.

    11:36 26.11.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 9 Отговор
    Научихме, че и такава "певица" имало...

    Коментиран от #4, #7

    11:36 26.11.2025

  • 3 Гримирана ,

    15 2 Отговор
    фризирана и на количка се цъкнала ! Странно , възрастна жена е все пак , не е ли помирисала поне рибата има ли някакъв неприятен мирис , лепкава ли е като се опипва , ако е цяла , не е ли погледнала очите и хрилете ѝ и други начини има за да се установи качеството .

    11:36 26.11.2025

  • 4 хъхъ

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Тази изпя една песен преди 32 години и това беше.

    11:37 26.11.2025

  • 5 честен ционист

    6 3 Отговор
    Ганчо се изнежи с всякакви ципури, сьомги, и сушита. Скоро в Петерочка ще пазари само дълбоко замръзен хек и шаран по никулден.

    11:37 26.11.2025

  • 6 Сумати боклуци продават и

    11 0 Отговор
    Бабх не контролира.

    11:38 26.11.2025

  • 7 баба вуна

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Такива като нея си пускат даже фалшиви новини, че са починали, че да се сети някой, че са живи...

    11:38 26.11.2025

  • 8 Да попитам

    6 5 Отговор
    Каква е тая и защо трябва да е новина ?

    11:39 26.11.2025

  • 9 Симеон

    6 5 Отговор
    Не на чалгата !

    11:39 26.11.2025

  • 10 Сивата котка

    2 0 Отговор
    Сигурно е от същата риба дето една домашна котка у Врачанско разседват що се е споминала.

    12:27 26.11.2025

  • 11 Хахо

    0 0 Отговор
    Риба с водка ли е било или риба с уиски

    12:55 26.11.2025

  • 12 Дедо

    1 1 Отговор
    Лаком gaz кръф sire

    12:59 26.11.2025