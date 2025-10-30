Деми Мур с шокиращо признание: Изневерих в нощта преди сватбата

Една от най-известните холивудски актриси, Деми Мур шокира с признание за изневяра, пише marica.bg.
В автобиографията си „Отвътре навън“ Деми разкрива доста шокиращи подробности за любовния си живот, включително и кръшкане преди първата сватба. Мур призна, че е изневерила на първия си съпруг - музикантът Фреди Мур, в нощта преди сватбата им през 1981 г.
Тя твърди, че е прекарала вечерта с колегата си, актьорът Пол Карафотес, когото е срещнала на снимачната площадка.
„Вместо да работя върху клетвите си, отидох при друг мъж“, призна тя. „Знаех, че не искам да се омъжвам, но нямах сили да се откажа. Поне можех да саботирам брака и го направих“.
Бракът, стартирал по този невероятен начин, продължи пет години и по-късно Деми призна, че по това време не е имала уважение към обета. Фреди Мур (1981–1985) е първият съпруг на Деми и тя все още носи неговата фамилия.
Брус Уилис (1987–2000) е най-известният от официалните половиники. От брака им се раждат и трите им дъщери: Румър, Скаут и Талула.
Третият ѝ брак беше с Аштън Къчър (2005–2013) и предизвика медийна буря, отчасти заради 15-годишната разлика във възрастта между тях, отчасти заради слуховете за изневяра.
