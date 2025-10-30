Новини
Любопитно »
Астрофизик от Харвард допуска, че наближаващата Земята комета 3I/ATLAS може да е движена от извънземен разум

Астрофизик от Харвард допуска, че наближаващата Земята комета 3I/ATLAS може да е движена от извънземен разум

30 Октомври, 2025 13:14 929 10

  • комета-
  • atlas-
  • ави льоб-
  • харвард-
  • астрофизик-
  • заплаха-
  • извънземен разум

Ави Льоб добави, че не изключва възможността 3I/ATLAS да е вид "троянски кон" – наподобяващ обикновена комета, но потенциално представляващ заплаха

Астрофизик от Харвард допуска, че наближаващата Земята комета 3I/ATLAS може да е движена от извънземен разум - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Междузвездният обект 3I/ATLAS, прелитайки през Слънчевата система, е избрал необичайна траектория, за да извърши маневрата на Оберт, съобщи астрофизикът от Харвард Ави Льоб в своя блог.

Ученият отбеляза, че в момента е невъзможно да се наблюдава обектът от Земята, което, според него, повдига въпроса за възможния изкуствен произход на неговата траектория. Льоб предположи, че движението на 3I/ATLAS може да е било изчислено от извънземен разум.

Според астрофизика обектът вече е изминал половината път през Слънчевата система. Новата му траектория обаче поражда съмнения относно естествения му произход. Льоб добави, че не изключва възможността 3I/ATLAS да е вид "троянски кон" – наподобяващ обикновена комета, но потенциално представляващ заплаха.

Астрофизик от Харвард допуска, че наближаващата Земята комета 3I/ATLAS може да е движена от извънземен разум
Снимкa: Shutterstock

Според изчисленията 3I/ATLAS ще е най-близо до Земята на 19 декември 2025 г. – приблизително на 267 милиона км. Тогава, според учения, ще стане по-ясно дали обектът е изкуствен. Той шеговито добави, че „може би 3I/ATLAS ще изпрати на човечеството мини-сонди като коледни подаръци“.

Междузвездният обект 3I/ATLAS беше забелязан на 1 юли. Льоб обясни, че това е древна комета с диаметър приблизително 24 км и възраст над 7,5 милиарда години – три милиарда години по-възрастна от Слънцето. Ученият отбеляза също „аномална промяна в цвета“ и светимостта на 3I/ATLAS, което, според него, може да показва наличието на енергиен източник с неизвестен произход.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Де тоз късмет

    5 1 Отговор
    А дано да ни тресне, че да воздаде парвосУдие за всички по равно, шот сега по тая земя има само кривосУдие, особено тук в тая територия !

    13:19 30.10.2025

  • 2 Примирен

    3 1 Отговор
    Ми хубаво.

    13:20 30.10.2025

  • 3 Виж ти, виж ти !

    2 1 Отговор
    Това е коментар отпреди три месеца! Виж На нацистките пропагандисти са им разрешили да публикуват информация за 3I/ATLAS! Това е много любопитно!

    13:21 30.10.2025

  • 4 Зевс

    6 3 Отговор
    Идват да ни отърват от Бою и Шиши, сега ще направят гравитационна маневра зад Слънцето и се насочват право към зайчарника :)

    13:21 30.10.2025

  • 5 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Тихо че ЕС сега ще започнат да се превъоръжават срещу извънземни и хептем обедняме

    13:32 30.10.2025

  • 6 Куп

    3 0 Отговор
    Глупаци не казаха нищо, но изврякаха нещо!

    13:44 30.10.2025

  • 7 Глупаците

    3 0 Отговор
    Най много ги сърби да коментират неща, от които нищо не разбират!

    13:46 30.10.2025

  • 8 УдоМача

    2 0 Отговор
    Да дойде на земята да въздаде малко РЕД!

    13:46 30.10.2025

  • 9 Това е

    0 0 Отговор
    Буревестника в изпитание

    13:47 30.10.2025

  • 10 Македония на марш!

    1 0 Отговор
    Македония на марш!

    Македония реши да създаде своя собствена македонска космическа програма с перспективата да пусне своя космонавт в космос! 🚀

    13:50 30.10.2025