Астрофизик от Харвард допуска, че наближаващата Земята комета 3I/ATLAS може да е движена от извънземен разум

Междузвездният обект 3I/ATLAS, прелитайки през Слънчевата система, е избрал необичайна траектория, за да извърши маневрата на Оберт, съобщи астрофизикът от Харвард Ави Льоб в своя блог.

Ученият отбеляза, че в момента е невъзможно да се наблюдава обектът от Земята, което, според него, повдига въпроса за възможния изкуствен произход на неговата траектория. Льоб предположи, че движението на 3I/ATLAS може да е било изчислено от извънземен разум.

Според астрофизика обектът вече е изминал половината път през Слънчевата система. Новата му траектория обаче поражда съмнения относно естествения му произход. Льоб добави, че не изключва възможността 3I/ATLAS да е вид "троянски кон" – наподобяващ обикновена комета, но потенциално представляващ заплаха.

Снимкa: Shutterstock

Според изчисленията 3I/ATLAS ще е най-близо до Земята на 19 декември 2025 г. – приблизително на 267 милиона км. Тогава, според учения, ще стане по-ясно дали обектът е изкуствен. Той шеговито добави, че „може би 3I/ATLAS ще изпрати на човечеството мини-сонди като коледни подаръци“.

Междузвездният обект 3I/ATLAS беше забелязан на 1 юли. Льоб обясни, че това е древна комета с диаметър приблизително 24 км и възраст над 7,5 милиарда години – три милиарда години по-възрастна от Слънцето. Ученият отбеляза също „аномална промяна в цвета“ и светимостта на 3I/ATLAS, което, според него, може да показва наличието на енергиен източник с неизвестен произход.