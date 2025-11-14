Адвокат заплашва Мария с отвличане, тя подаде жалба (СНИМКА)

Фолк певицата Мария е силно притеснена за живота си и този на своите близки. Това научи HotArena.net, след като стана ясно и че изпълнителката е подала жалба в адвокатска колегия срещу Александър Рашев – адвокат и част от ИТН.

Оказва се, че Рашев е интимен партньор на бившата на съпруга на Мария – Теодор, която е която е готова на всичко, за да прави живота им черен. Рашев пък е пуснал жалба от името на любовницата си срещу фолк певицата в размер на 10 000 000 лв.

Мария е получила съдействие и от лекар в деня, в който е разбрала точно какво е замислено и насочено срещу нея и семейството ѝ.

Факт е, че певицата публикува в социалните мрежи скрийншот от заплашителното съобщение, което е получила: „Ще те отвлечем!“. В поста тя добави, че има достатъчно основания за притеснение и смята, че съобщението съдържа реална заплаха, а не просто хейт коментар.

В последващо стори Мария споделя недоволството и притеснението си от това, че е въвлечена в абсурдна схема за отмъщение между мъже, но вярва, че институциите ще си свършат работата.