Адвокат заплашва Мария с отвличане, тя подаде жалба (СНИМКА)

14 Ноември, 2025 14:31 1 147 8

Мъжът се оказа настоящ партньор на бившата на Теодор - сегашния съпруг на Мария

Адвокат заплашва Мария с отвличане, тя подаде жалба (СНИМКА) - 1
Снимки: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Фолк певицата Мария е силно притеснена за живота си и този на своите близки. Това научи HotArena.net, след като стана ясно и че изпълнителката е подала жалба в адвокатска колегия срещу Александър Рашев – адвокат и част от ИТН.

Оказва се, че Рашев е интимен партньор на бившата на съпруга на Мария – Теодор, която е която е готова на всичко, за да прави живота им черен. Рашев пък е пуснал жалба от името на любовницата си срещу фолк певицата в размер на 10 000 000 лв.

Мария е получила съдействие и от лекар в деня, в който е разбрала точно какво е замислено и насочено срещу нея и семейството ѝ.

Факт е, че певицата публикува в социалните мрежи скрийншот от заплашителното съобщение, което е получила: „Ще те отвлечем!“. В поста тя добави, че има достатъчно основания за притеснение и смята, че съобщението съдържа реална заплаха, а не просто хейт коментар.

В последващо стори Мария споделя недоволството и притеснението си от това, че е въвлечена в абсурдна схема за отмъщение между мъже, но вярва, че институциите ще си свършат работата.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    3 0 Отговор
    Много е притеснена не че като я отвлекат ще и се отават, а че ще и се отават без пари!

    14:37 14.11.2025

  • 2 Мара

    6 0 Отговор
    в кахъри била ?! А "всезнайният" адвокатин , пристанал на чалгарите , веднага разбира се с нивото на Отварачката ,се жалват че "очерня живота " на бившата жена на Мариния и сега негова любовница и иска 10 милиона от Мара ! В това каре нивото на всички е под нулата ! , Падението е тотално !

    14:40 14.11.2025

  • 3 Новичок

    5 0 Отговор
    Ужас... Рашев – адвокат и част от ИТН.

    Оказва се, че Рашев е интимен партньор на бившата на съпруга на Мария – Теодор.
    Какво означава това ???

    14:43 14.11.2025

  • 4 Селска

    4 0 Отговор
    Гювендия. Свършила е парата.

    14:53 14.11.2025

  • 5 Бихлюл

    4 0 Отговор
    Либовни многоъгълници никогиш не са липсали около Мара. Убава жина, жилана.....

    14:54 14.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сила

    4 0 Отговор
    "Част от ИТН" ...!!!???!!! Без коментар ....с какво се занимават чалгаджийте на Славчо и Тошко Късото ....АДВОКАТ ???!!!???

    Коментиран от #8

    15:02 14.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.