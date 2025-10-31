Ким Кардашиян развила Стокхолмски синдром заради Кание Уест

Ким Кардашиян открито призна, че е развила "Стокхолмски синдром" заради проблемния брак, а и развод с Кание Уест. По време на премиерата на седми сезон на "Семейство Кардашиян", 45-годишната риалити звезда говори открито за справянето с публичните изблици на Уест и за защитата на четирите им деца - Норт, на 12 години, Сейнт, на девет, Чикаго, на седем, и Псалм, на шест - от хаоса, пише dir.bg.

Ким сподели, че стресът ѝ е повлиял на физическото здраве. "Отново имам псориазис", каза тя, отбелязвайки, че не е имала обостряне от последния си развод. "Усещах го, чувствах се по-стресирана, вероятно само защото трябваше супер много да защитавам това, което трябваше да защитя", продължи тя. "Децата ми сега са замесени."

На въпроса как се чувства, виждайки как непостоянното поведение на бившия ѝ се дискутира публично, Ким каза, че първата ѝ мисъл винаги е за децата ѝ. "Горките ми деца. Всички могат да се справят, но... защитете децата си", каза тя. "Те ще разберат за някои неща. Ще пораснат. Ще видят. Така че моята работа като майка е просто да се уверя, че в момент, когато това поведение се случва, те са защитени."

Основателката на SKIMS също така разкри, че този път едно от децата ѝ е осъзнало какво се случва - нещо, от което е успявала да ги предпази в миналото.

"Мисля, че това беше първият път, когато едно от децата ми знаеше какво се случва", каза тя. "Успявах да го крия толкова дълго. Винаги съм се чувствала така сякаш имам нещо като Стокхолмски синдром, при което винаги се чувствах много зле и винаги исках да помогна. И това беше първият път, когато не чувствах тази лична отговорност."

Ким добави, че макар външни хора да предполагат, че тя е можела просто да си тръгне, реалността е по-сложна.

"Колкото и хората да си мислят, че имам лукса да си тръгна и никога повече да не се занимавам с тези неща, това не е моята реалност", обясни тя. "С този ​​човек имаме четири деца."

Тя също така отхвърли постоянните слухове, че държи децата далеч от баща им. "Много е объркващо, защото в интернет се говори за "Аз държа децата". Той нито веднъж не се е обадил и не е поискал да ги види", каза Ким.

Ким продължи да си спомня, че Уест веднъж е купил къща в съседство, за да могат да се грижат заедно за децата си безпроблемно.

"Какво се случи с къщата, която купи в съседство, и щяхме да се грижим заедно за децата си и да се разменяме, а ти да ги водиш на училище всеки ден?", каза тя. "Казах му: "Вечеряй с нас всяка вечер." Да вечеряме като семейство всяка вечер."

Според Ким може би това е било твърде много за Уест след края на връзката им, но обяснява, че този тип съвместно родителство е било това, което е виждала, докато е израснала, визирайки родителите си Крис Дженър, Кейтлин Дженър и Робърт Кардашиян.

"Но това е, което видях от майка ми, доведения ми баща и баща ми. Просто видях най-доброто съвместно родителство, най-добрите здравословни взаимоотношения."