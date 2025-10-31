Новини
Еволюцията разкрива защо жените живеят по-дълго от мъжете

31 Октомври, 2025 17:59

Мащабен анализ показва защо мъжете и жените остаряват с различна скорост

Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Екип от учени, ръководен от Института за еволюционна антропология „Макс Планк“ в Лайпциг, в сътрудничество с 15 изследователи от различни страни, е провел най-мащабния и най-подробен анализ на различията в продължителността на живота между мъжките и женските бозайници и птици, съобщава „Сайънс дейли“.

Получените резултати предлагат нов поглед върху един от най-старите въпроси в биологията: защо двата пола остаряват с различна скорост?

Исторически и почти във всяка страна жените живеят по-дълго от мъжете. Макар че напредъкът в медицината и подобрените жизнени условия са намалили тази разлика в някои региони, нови данни показват, че различието е дълбоко вкоренено в еволюцията и едва ли ще изчезне напълно. Подобни закономерности се наблюдават и при много животински видове, което подсказва, че причините за дълголетието се крият далеч отвъд модерния начин на живот, пише БТА.

При повечето видове бозайници женските живеят по-дълго – например женските павиани и горили често надживяват мъжките. При други групи обаче моделът е обратен: при много птици, влечуги и насекоми именно мъжките имат по-голяма продължителност на живота.

Едно възможно обяснение, известно като хипотеза за хетерогаметния пол, свързва тези различия с половите хромозоми. Женските бозайници имат две X хромозоми, докато мъжките имат една X и една Y, което ги прави хетерогаметният пол. Смята се, че двойката X хромозоми предпазва женските от вредни мутации и удължава живота им. При птиците обаче системата е обратна – именно женските са хетерогаметният пол.

Използвайки данни от над 1176 вида бозайници и птици, отглеждани в зоологически градини по света, учените открили поразителен контраст, който подкрепя тази хипотеза. При повечето бозайници (72%) женските живеят по-дълго – средно с около 12%. При повечето птици (68%) обаче мъжките имат по-дълъг живот – средно с 5%. Въпреки това моделът не е универсален. „Някои видове показаха резултати, обратни на очакваното“, обяснява водещият автор на проучването Йохана Щeрк. „Например при много грабливи птици женските са не само по-големи, но и живеят по-дълго от мъжките. Така че половите хромозоми вероятно са само част от обяснението“, допълва тя.

Освен генетичните фактори, важна роля играят и репродуктивните стратегии. Заради половия подбор мъжките често развиват забележими характеристики – ярко оперение, оръжия за битка или по-голямо тяло – които увеличават шансовете им за размножаване, но могат да съкратят живота им. Новото изследване подкрепя това предположение: при полигамните бозайници, където конкуренцията между мъжките е силна, те обикновено умират по-рано от женските. Много птици, от друга страна, са моногамни, което означава по-слаба конкуренция и по-дълъг живот за мъжките. Като цяло разликите са най-малки при моногамните видове, докато полигамията и силният полов диморфизъм се свързват с преимущество в дълголетието за женските индивиди.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С истанбулската конвенция

    1 4 Отговор
    Мъжете ще започнат доста по-рано да си отиват от жените.

    Коментиран от #7

    18:08 31.10.2025

  • 2 То е ясно

    7 2 Отговор
    Цял живот чанч за мъжете и скатавка за жените - какво толкова има да му изследвате?

    Коментиран от #5

    18:15 31.10.2025

  • 3 Гориил

    2 2 Отговор
    Мъжете от войнствените народи живеят дълго.

    18:16 31.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 жените живеят по-дълго от мъжете

    4 4 Отговор
    защото за много повечето от тях живота е по лесен
    особено ако яхнат някой послушен лапнишаран осигурен
    нямат толкова стрес за пари и никакъв стрес относно да си намери наивен човечец да го цица
    коча до нея да вади
    в службиците и да са некадърни не ги закачат защото се води дискриминация

    18:20 31.10.2025

  • 7 Мъжете ще започнат доста по-рано

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "С истанбулската конвенция":

    средната възраст тук е 69.9г
    за жените е 78г

    но се пенционират няколко години по рано
    макар да мрънкат че вземат по малки пенции поради неквалифицирани службици
    пак накрая повече получават от пенционната схема накрая

    Коментиран от #9

    18:25 31.10.2025

  • 8 че какво има да се изследва ?

    3 3 Отговор
    защото жените живеят много по леко от мъжете женените мъже винаги умират преди жените си защото жените ги убиват цял живот с тяхната злоба!!! другите пък които само търсят някой да ги храни цял живот чичко паричко а ре по гръб и живота да си тече…

    18:33 31.10.2025

  • 9 Ко да ти кажа

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мъжете ще започнат доста по-рано":

    Тати беше миньор. 64 годишен отлетя, майка ми му взе пенсията. Бая дърво ядеше, ама сега си живее живота.

    18:45 31.10.2025

  • 10 Идън

    1 0 Отговор
    Последното изречение- не полигамията, а полиандрията. При мъжете е полигамия.

    18:53 31.10.2025

  • 11 поКУРко

    1 0 Отговор
    Запомнете ... няма по-голямо Зло от женския пол! Проблема е че Господ Бог е наказал мъжа да не можем без тях и това ще бъде така до края на света! Стават само едно нещо и то Не винаги! И не забравяйте че за всяка една куха лейка е виновен баща й .... и обратното важи за пишман мъжете са виновни майките и бабите им!

    19:21 31.10.2025