Еволюцията разкрива защо жените живеят по-дълго от мъжете

Екип от учени, ръководен от Института за еволюционна антропология „Макс Планк“ в Лайпциг, в сътрудничество с 15 изследователи от различни страни, е провел най-мащабния и най-подробен анализ на различията в продължителността на живота между мъжките и женските бозайници и птици, съобщава „Сайънс дейли“.
Получените резултати предлагат нов поглед върху един от най-старите въпроси в биологията: защо двата пола остаряват с различна скорост?
Исторически и почти във всяка страна жените живеят по-дълго от мъжете. Макар че напредъкът в медицината и подобрените жизнени условия са намалили тази разлика в някои региони, нови данни показват, че различието е дълбоко вкоренено в еволюцията и едва ли ще изчезне напълно. Подобни закономерности се наблюдават и при много животински видове, което подсказва, че причините за дълголетието се крият далеч отвъд модерния начин на живот, пише БТА.
При повечето видове бозайници женските живеят по-дълго – например женските павиани и горили често надживяват мъжките. При други групи обаче моделът е обратен: при много птици, влечуги и насекоми именно мъжките имат по-голяма продължителност на живота.
Едно възможно обяснение, известно като хипотеза за хетерогаметния пол, свързва тези различия с половите хромозоми. Женските бозайници имат две X хромозоми, докато мъжките имат една X и една Y, което ги прави хетерогаметният пол. Смята се, че двойката X хромозоми предпазва женските от вредни мутации и удължава живота им. При птиците обаче системата е обратна – именно женските са хетерогаметният пол.
Използвайки данни от над 1176 вида бозайници и птици, отглеждани в зоологически градини по света, учените открили поразителен контраст, който подкрепя тази хипотеза. При повечето бозайници (72%) женските живеят по-дълго – средно с около 12%. При повечето птици (68%) обаче мъжките имат по-дълъг живот – средно с 5%. Въпреки това моделът не е универсален. „Някои видове показаха резултати, обратни на очакваното“, обяснява водещият автор на проучването Йохана Щeрк. „Например при много грабливи птици женските са не само по-големи, но и живеят по-дълго от мъжките. Така че половите хромозоми вероятно са само част от обяснението“, допълва тя.
Освен генетичните фактори, важна роля играят и репродуктивните стратегии. Заради половия подбор мъжките често развиват забележими характеристики – ярко оперение, оръжия за битка или по-голямо тяло – които увеличават шансовете им за размножаване, но могат да съкратят живота им. Новото изследване подкрепя това предположение: при полигамните бозайници, където конкуренцията между мъжките е силна, те обикновено умират по-рано от женските. Много птици, от друга страна, са моногамни, което означава по-слаба конкуренция и по-дълъг живот за мъжките. Като цяло разликите са най-малки при моногамните видове, докато полигамията и силният полов диморфизъм се свързват с преимущество в дълголетието за женските индивиди.
