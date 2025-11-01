Новини
Вицето на Тръмп сложи перука и поздрави американците за Хелоуин СНИМКА

1 Ноември, 2025 06:20, обновена 1 Ноември, 2025 07:30 1 357 19

Не забравяйте да благодарите за лакомствата, призова Джей Ди Ванс

Вицето на Тръмп сложи перука и поздрави американците за Хелоуин СНИМКА - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс публикува видеоклип, в който е облечен като герой от вирусен интернет мем. Той поздрави за Хелоуин празнуващите.

Политикът сподели видеото в X.

„Честит Хелоуин на всички, не забравяйте да благодарите, когато отидете да търсите лакомства!“, коментира Ванс публикацията.

Във видеото, прикачено към нея, вицепрезидентът на САЩ бе сложил дълга къдрава перука и е разширил очи, имитирайки вирусния си образ. Преди това интернет потребители редактираха образа на Ванс, създавайки няколко негови изображения. На едното е показан плешив, а на другото - с дълга къдрава коса.



САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чичково червенотиквенече

    6 1 Отговор
    Чудесна новина!
    Ха наздраве!
    Грааадил Илия килиииияяяя...

    06:39 01.11.2025

  • 2 дядото

    7 1 Отговор
    дреме ми за ванс и за техния хелоуин

    06:42 01.11.2025

  • 3 Свободен

    7 7 Отговор
    Няма нужда да се прави на клоун!
    Достатъчно разсмяха света със слабостта си пред Путин!
    Добре, че е Земенски - да има някой, който му набива канчето на молеца!

    Коментиран от #15

    06:44 01.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кочо

    3 1 Отговор
    Със и без перука физиономията му е като на нашия Шишо. Разликата е само в живото тегло.

    07:14 01.11.2025

  • 6 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    А ТОЯ С ПЕРУКАТА МОЖЕ ЛИ ДА ДЕКЛАМИРА ,,АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ,,КАКТО НИЕ СЕ ПРАВИМЕ НА МАЙМУНИ ЗА ТЕХНИЯТ ХЕЛИУЙН?

    07:15 01.11.2025

  • 7 Край

    5 1 Отговор
    Доста е страшно да разбереш че те управляват такива. Успял е.

    07:19 01.11.2025

  • 8 Ами

    1 1 Отговор
    Леелее-и това същество е вицепрезидент на САЩ!? Ужас...

    07:22 01.11.2025

  • 9 Кравари

    1 1 Отговор
    и тяхните измислени и фалшиви празници

    07:25 01.11.2025

  • 10 До номер 5

    0 0 Отговор
    Аа, не, Ванс е с красиви светли очи и гъсти мигли. Освен това, не п.с.у.в.а.

    07:31 01.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ристю

    0 0 Отговор
    Поне да си беше сложил рокля и обувки с токчета,а не само дамска перука този изперукан.

    07:51 01.11.2025

  • 13 раз

    0 0 Отговор
    Вицето на Тръмп е трябвало да сложи перуНИка.

    07:59 01.11.2025

  • 14 въпросче

    0 0 Отговор
    А бай Дончо Тръмпов кога ще си сложи жълтеникава перука?

    08:01 01.11.2025

  • 15 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Свободен":

    Путин разсмя света с провала си в Украйна. САЩ могат да изтрият Русия от лицето на земята, но я ползват като плашило срещу Европа, че така продават повече оръжие.

    08:02 01.11.2025

  • 16 Празнуващ Хелоуин

    0 0 Отговор
    Честит Празник Хелоуин на всички нормални българи 🎃

    08:05 01.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 химик

    0 0 Отговор
    Въглерод,азот,кислород.

    08:08 01.11.2025

  • 19 Пич

    0 0 Отговор
    Сатанистите трябва да доказват верността си към Сатаната !!! И този прави каквото може !!!

    08:16 01.11.2025