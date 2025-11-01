Вицето на Тръмп сложи перука и поздрави американците за Хелоуин СНИМКА

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс публикува видеоклип, в който е облечен като герой от вирусен интернет мем. Той поздрави за Хелоуин празнуващите.
Политикът сподели видеото в X.
„Честит Хелоуин на всички, не забравяйте да благодарите, когато отидете да търсите лакомства!“, коментира Ванс публикацията.
Във видеото, прикачено към нея, вицепрезидентът на САЩ бе сложил дълга къдрава перука и е разширил очи, имитирайки вирусния си образ. Преди това интернет потребители редактираха образа на Ванс, създавайки няколко негови изображения. На едното е показан плешив, а на другото - с дълга къдрава коса.
