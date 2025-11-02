Забъркаха Сдружение „Илиндень“ и българското знаме на Цеца във Велес

Сръбската поп фолк звезда Цеца Величкович изнесе концерт в град Велес, Северна Македония, а в един момент появява на сцената, развявайки българското знаме, с което в последствие и се зави. Действието ѝ предизвика бурно недоволство сред част от публиката, която реагира с гневни викове и освирквания. Как българското знаме се е озовало в ръцете на сръбската звезда, не става ясно от видеоклиповете в интернет.

Въпреки реакция, Цеца продължи да пее, загърната в знамето, докато залата надвикваше озвучаването с негодувание. По този повод от Сдружение „Илиндень“ излязоха с позиция, защото в социалните мрежи ги критикуваха, че те са в основата на това.



„Някои медии и сдружения в Република Северна Македония обвиниха Сдружение „Илиндень“, че стои зад българското знаме, развято на концерта на Цеца във Велес – родния град на председателя Димче Ямандиев. Ще кажем само едно - никой няма право да забранява на човек да развява знамето, което носи в сърцето си. Из цял Велес винаги са се веели български знамена – това не е провокация, а естествено продължение на традицията и паметта на дедите ни, които са се борили за свобода под същото това знаме. Да обвиниш някого, защото показва любов към България, е срам. Да пазиш паметта си – е чест. Велес – градът на истината и на храбрите“, пишат от сдружението.



След концерта Цеца също коментира ситуацията: „Не е странно, че винаги с радост приемам всяко знаме от моята публика, защото това е тя, това са моите хора. Свързани сме от любовта към песента, независимо откъде идва. Съжалявам, ако този акт е наранил някого - наистина не е било моя идея да наранявам или обиждам домакините. Вярвам, че знаете това. Благодаря ви за прекрасната вечер, за красивата енергия, любов и спомени, които създадохме заедно."

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 Оценка 5 от 18 гласа.