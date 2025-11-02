Забъркаха Сдружение „Илиндень“ и българското знаме на Цеца във Велес

Сръбската поп фолк звезда Цеца Величкович изнесе концерт в град Велес, Северна Македония, а в един момент появява на сцената, развявайки българското знаме, с което в последствие и се зави. Действието ѝ предизвика бурно недоволство сред част от публиката, която реагира с гневни викове и освирквания. Как българското знаме се е озовало в ръцете на сръбската звезда, не става ясно от видеоклиповете в интернет.
Въпреки реакция, Цеца продължи да пее, загърната в знамето, докато залата надвикваше озвучаването с негодувание. По този повод от Сдружение „Илиндень“ излязоха с позиция, защото в социалните мрежи ги критикуваха, че те са в основата на това.
„Някои медии и сдружения в Република Северна Македония обвиниха Сдружение „Илиндень“, че стои зад българското знаме, развято на концерта на Цеца във Велес – родния град на председателя Димче Ямандиев. Ще кажем само едно - никой няма право да забранява на човек да развява знамето, което носи в сърцето си. Из цял Велес винаги са се веели български знамена – това не е провокация, а естествено продължение на традицията и паметта на дедите ни, които са се борили за свобода под същото това знаме. Да обвиниш някого, защото показва любов към България, е срам. Да пазиш паметта си – е чест. Велес – градът на истината и на храбрите“, пишат от сдружението.
След концерта Цеца също коментира ситуацията: „Не е странно, че винаги с радост приемам всяко знаме от моята публика, защото това е тя, това са моите хора. Свързани сме от любовта към песента, независимо откъде идва. Съжалявам, ако този акт е наранил някого - наистина не е било моя идея да наранявам или обиждам домакините. Вярвам, че знаете това. Благодаря ви за прекрасната вечер, за красивата енергия, любов и спомени, които създадохме заедно."
2 Ноември, 2025 16:26 1 110 11
Никой няма право да забранява на човек да развява знамето, което носи в сърцето си, пишат от сдружението
1 баба вуна
Коментиран от #4
16:38 02.11.2025
2 малката северна украйна
16:38 02.11.2025
3 Гаранция
16:43 02.11.2025
4 Дедо Вучо
До коментар #1 от "баба вуна":Натото постоянно скарва православните славяни . Сърбите нямат интерес от още врагове .
16:47 02.11.2025
5 Спецназ
ФАКТ!
16:52 02.11.2025
6 Спецназ
Цеца пак се загърна с Българското знаме и там НЕМАШЕ псувни.!
ФАКТ! Имам Видео!
Значи сърбите ни признават а македонците ни имат за ВРАГОВЕ! ФАКТ!
ПФУ! и ИЗРОДИ НЕДОБИТИ!
ГНИДИ!!
Коментиран от #9
17:10 02.11.2025
7 Македонските бандеровци
17:19 02.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 не точно
До коментар #6 от "Спецназ":Това по-скоро е показател, че парите за отрязване части на българския народ от него са прехвърлени от Сърбия, дето е пълна със сърбиризирани българи (Белградско е било населено с българи 19 век) към т.нар. С. Македония.
Това не е от вчера и от днеска. Самата Сърбия (средновековната Рашка) е създадена с тази цел - отслабване на България чрез сърбизиране на завладени българи. А тия, дето плащат се местят от Венеция в лондонското сити... и продължават да разяждат все повече и повече. Схемата е една и съща - купуват най-продажните, те развращават по-малко продажните, купуват медии, после чрез тях и чрез изборни фалшификации и шменти-капели монтират политици, купуват и завладяват и съдебната власт.
17:25 02.11.2025
10 Данко Харсъзина
17:46 02.11.2025
11 Хасковски каунь
17:49 02.11.2025