Забъркаха Сдружение „Илиндень“ и българското знаме на Цеца във Велес

2 Ноември, 2025 16:26 1 110 11

  • цеца-
  • концерт-
  • велес-
  • българско знаме

Никой няма право да забранява на човек да развява знамето, което носи в сърцето си, пишат от сдружението

Забъркаха Сдружение „Илиндень“ и българското знаме на Цеца във Велес - 1
Снимка: Ютуб
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Сръбската поп фолк звезда Цеца Величкович изнесе концерт в град Велес, Северна Македония, а в един момент появява на сцената, развявайки българското знаме, с което в последствие и се зави. Действието ѝ предизвика бурно недоволство сред част от публиката, която реагира с гневни викове и освирквания. Как българското знаме се е озовало в ръцете на сръбската звезда, не става ясно от видеоклиповете в интернет.
Въпреки реакция, Цеца продължи да пее, загърната в знамето, докато залата надвикваше озвучаването с негодувание. По този повод от Сдружение „Илиндень“ излязоха с позиция, защото в социалните мрежи ги критикуваха, че те са в основата на това.

„Някои медии и сдружения в Република Северна Македония обвиниха Сдружение „Илиндень“, че стои зад българското знаме, развято на концерта на Цеца във Велес – родния град на председателя Димче Ямандиев. Ще кажем само едно - никой няма право да забранява на човек да развява знамето, което носи в сърцето си. Из цял Велес винаги са се веели български знамена – това не е провокация, а естествено продължение на традицията и паметта на дедите ни, които са се борили за свобода под същото това знаме. Да обвиниш някого, защото показва любов към България, е срам. Да пазиш паметта си – е чест. Велес – градът на истината и на храбрите“, пишат от сдружението.

След концерта Цеца също коментира ситуацията: „Не е странно, че винаги с радост приемам всяко знаме от моята публика, защото това е тя, това са моите хора. Свързани сме от любовта към песента, независимо откъде идва. Съжалявам, ако този акт е наранил някого - наистина не е било моя идея да наранявам или обиждам домакините. Вярвам, че знаете това. Благодаря ви за прекрасната вечер, за красивата енергия, любов и спомени, които създадохме заедно."


Северна Македония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 баба вуна

    5 4 Отговор
    Мирише на сръбска провокация.

    Коментиран от #4

    16:38 02.11.2025

  • 2 малката северна украйна

    9 1 Отговор
    вече с 50% шиптарско население желае да се самоубие

    16:38 02.11.2025

  • 3 Гаранция

    13 1 Отговор
    Цеца, ако развее "македонското знаме"в София на концерт, никой няма да реагира по този гнусен и тъпанарски начин.

    16:43 02.11.2025

  • 4 Дедо Вучо

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "баба вуна":

    Натото постоянно скарва православните славяни . Сърбите нямат интерес от още врагове .

    16:47 02.11.2025

  • 5 Спецназ

    13 0 Отговор
    Цеца са и казали че концерта е в Северна Македония, където живеят българи!

    ФАКТ!

    16:52 02.11.2025

  • 6 Спецназ

    12 0 Отговор
    На 9 октомври на концерта си в Ниш, Сърбия,

    Цеца пак се загърна с Българското знаме и там НЕМАШЕ псувни.!

    ФАКТ! Имам Видео!

    Значи сърбите ни признават а македонците ни имат за ВРАГОВЕ! ФАКТ!

    ПФУ! и ИЗРОДИ НЕДОБИТИ!

    ГНИДИ!!

    Коментиран от #9

    17:10 02.11.2025

  • 7 Македонските бандеровци

    3 0 Отговор
    Втори път няма да я пуснат в РСМ

    17:19 02.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 не точно

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Спецназ":

    Това по-скоро е показател, че парите за отрязване части на българския народ от него са прехвърлени от Сърбия, дето е пълна със сърбиризирани българи (Белградско е било населено с българи 19 век) към т.нар. С. Македония.
    Това не е от вчера и от днеска. Самата Сърбия (средновековната Рашка) е създадена с тази цел - отслабване на България чрез сърбизиране на завладени българи. А тия, дето плащат се местят от Венеция в лондонското сити... и продължават да разяждат все повече и повече. Схемата е една и съща - купуват най-продажните, те развращават по-малко продажните, купуват медии, после чрез тях и чрез изборни фалшификации и шменти-капели монтират политици, купуват и завладяват и съдебната власт.

    17:25 02.11.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Македонците са някакви диваци, хванати с примка из горите. В хотелите си не пускам македонци. Това е някаква дива сган с която нито може да се общува, нито да се разговаря. С македонец е най добре работа да си нямаш за каквото и да било.

    17:46 02.11.2025

  • 11 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Пишем ги българи, а те били ябанджии

    17:49 02.11.2025