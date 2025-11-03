Алекс Богданска е най-скъпата инфлуенсърка у нас след Николета Лозанова

Богданска официално е най-скъпата инфлуенсърка у нас. Само Николета Лозанова може да се мери с нея по рейтинг и тарифа, пише в. „Уикенд”.
Водещата на „Биг Брадър” е обявила 4 бона тарифа за рекламна кампания в профилите си в социалните мрежи, която включва едва няколко снимки и едно-две клипчета.
Бившата жена на Даниел Петканов открай време е много успешна в социалните мрежи, но откакто си намери работа и в Нова телевизия, тарифата ѝ скочи до небето. Тя е натрупала 620 хиляди последователи, които за България е феноменална цифра. Нейни колежки в мрежата като Теа Минкова, Златка Райкова и даже Джулиана Гани, която е абонирана за всички родни риалитита, могат само да ѝ дишат праха. Те са далеч под Алекс и по фенска маса, и по тарифа.
Водещата на „Биг Брадър” прибира 4 хиляди лева за рекламна кампания. Услугата ѝ включва публикуване на няколко снимки и клипчета в социалните мрежи. Тази сума е само нейният хонорар. Отделно от това се плаща и за екипа, който заснема и обработва въпросните материали. Алекс отдавна е изоставила стария начин на работа – сама да снима всичко, което публикува в мрежата. Тя ползва услуги на професионалисти, което допълнително оскъпява нейните кампании. И въпреки това офертите за работа валят към нея, защото се оказва изключително успешна като продавач на всякакви стоки и услуги. Затова дори и при лична тарифа от 4 бона тефтерчето ѝ с ангажименти е препълнено.
Според информация на в. „Уикенд” повечето от колежките на Богданска в мрежата са далеч под нейната тарифа. Парите, които се дават за инфлуенсър, у нас обикновено варират между две и 2500 лева, в много редки случаи могат да стигнат до 3000 лв. Алекс Богданска обаче не се притеснява да си държи високата цена и не може да се оплаче от липса на клиенти, макар че е далеч по-скъпа. С нея за момента може да се мери единствено Николета Лозанова, която значително я надвишава по брой последователи в социалните мрежи. Разликата обаче е, че броят на феновете на Ни Ло в последно време се задържа постоянен, докато Богданска непрекъснато увеличава своите последователи. Затова цените ѝ растат.
В същото време Теа Минкова, която навремето искаше да прави бизнес с Богданска, остава далеч зад нея в класацията по последователи. Жената на Наум Шопов има само 156 хиляди фена, съответно цената ѝ също е под тази на Алекс. Златка Райкова има 460 хиляди последователи, Джулиана Гани – 599 хиляди, Диляна Попова – 209 хиляди. Богданска прибира луди пари и като водеща на събития, освен хонорарите от „Биг Брадър”, така че към момента е най-скъпо платената инфлуенсърка в България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обаче
Коментиран от #3
08:46 03.11.2025
2 ххх
Коментиран от #14
08:46 03.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
08:52 03.11.2025
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:52 03.11.2025
6 Ин Ю Ентър
Коментиран от #17, #22
08:53 03.11.2025
7 рекламен блок
08:53 03.11.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
08:54 03.11.2025
9 Дудов
08:54 03.11.2025
10 глоги
08:54 03.11.2025
11 Въй
08:55 03.11.2025
12 Ъъъ
08:56 03.11.2025
13 Мутата
08:56 03.11.2025
14 да не си я опитвал
До коментар #2 от "ххх":Изкуствено изглежда, два пръста шпакловка, школована фалшива усмивка, може би малко джуки. Такива с лопата да ги ринеш. Рярно, повечето се оливат с джуките и силиконите в гърдите, ама все пак изгледжа изкуствено.
08:56 03.11.2025
15 Камион
08:57 03.11.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Инфлуенса/грип
ли идва🤣🤣🤣
08:57 03.11.2025
17 Е не
До коментар #6 от "Ин Ю Ентър":Прочетете ли ? Четири хиляди !
Коментиран от #19
08:59 03.11.2025
18 Сигурно щастие
08:59 03.11.2025
19 Ин Ю Ентър
До коментар #17 от "Е не":Да чета ли? Още малко и ще ме накараш "Биг брадър" да гледам!
09:06 03.11.2025
20 Да се прегледа при психиатър
09:06 03.11.2025
21 ШафЙорин
09:13 03.11.2025
22 Ами
До коментар #6 от "Ин Ю Ентър":4к на час, от теб зависи, колко ще е дълга вечерта....
09:16 03.11.2025