Алекс Богданска е най-скъпата инфлуенсърка у нас след Николета Лозанова

Алекс Богданска е най-скъпата инфлуенсърка у нас след Николета Лозанова

3 Ноември, 2025 08:44

  • алекс богданска-
  • инфлуенсърка-
  • николета лозанова-
  • тарифа

Водещата на „Биг Брадър” е обявила 4000 лв. тарифа за рекламна кампания в профилите си в социалните мрежи

Алекс Богданска е най-скъпата инфлуенсърка у нас след Николета Лозанова - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Богданска официално е най-скъпата инфлуенсърка у нас. Само Николета Лозанова може да се мери с нея по рейтинг и тарифа, пише в. „Уикенд”.

Водещата на „Биг Брадър” е обявила 4 бона тарифа за рекламна кампания в профилите си в социалните мрежи, която включва едва няколко снимки и едно-две клипчета.

Бившата жена на Даниел Петканов открай време е много успешна в социалните мрежи, но откакто си намери работа и в Нова телевизия, тарифата ѝ скочи до небето. Тя е натрупала 620 хиляди последователи, които за България е феноменална цифра. Нейни колежки в мрежата като Теа Минкова, Златка Райкова и даже Джулиана Гани, която е абонирана за всички родни риалитита, могат само да ѝ дишат праха. Те са далеч под Алекс и по фенска маса, и по тарифа.

Водещата на „Биг Брадър” прибира 4 хиляди лева за рекламна кампания. Услугата ѝ включва публикуване на няколко снимки и клипчета в социалните мрежи. Тази сума е само нейният хонорар. Отделно от това се плаща и за екипа, който заснема и обработва въпросните материали. Алекс отдавна е изоставила стария начин на работа – сама да снима всичко, което публикува в мрежата. Тя ползва услуги на професионалисти, което допълнително оскъпява нейните кампании. И въпреки това офертите за работа валят към нея, защото се оказва изключително успешна като продавач на всякакви стоки и услуги. Затова дори и при лична тарифа от 4 бона тефтерчето ѝ с ангажименти е препълнено.


Според информация на в. „Уикенд” повечето от колежките на Богданска в мрежата са далеч под нейната тарифа. Парите, които се дават за инфлуенсър, у нас обикновено варират между две и 2500 лева, в много редки случаи могат да стигнат до 3000 лв. Алекс Богданска обаче не се притеснява да си държи високата цена и не може да се оплаче от липса на клиенти, макар че е далеч по-скъпа. С нея за момента може да се мери единствено Николета Лозанова, която значително я надвишава по брой последователи в социалните мрежи. Разликата обаче е, че броят на феновете на Ни Ло в последно време се задържа постоянен, докато Богданска непрекъснато увеличава своите последователи. Затова цените ѝ растат.

В същото време Теа Минкова, която навремето искаше да прави бизнес с Богданска, остава далеч зад нея в класацията по последователи. Жената на Наум Шопов има само 156 хиляди фена, съответно цената ѝ също е под тази на Алекс. Златка Райкова има 460 хиляди последователи, Джулиана Гани – 599 хиляди, Диляна Попова – 209 хиляди. Богданска прибира луди пари и като водеща на събития, освен хонорарите от „Биг Брадър”, така че към момента е най-скъпо платената инфлуенсърка в България.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
  • 1 Обаче

    28 0 Отговор
    Най древната професия има ново име инфленсър/ка

    Коментиран от #3

    08:46 03.11.2025

  • 2 ххх

    4 4 Отговор
    Страхотна п

    Коментиран от #14

    08:46 03.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    14 0 Отговор
    Хм....... вече не мандръсането , рекламна кампания ли му викат...?!

    08:52 03.11.2025

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 0 Отговор
    Това "инфлуенсърка" сигурно е съвременното название на ---ститутка...

    08:52 03.11.2025

  • 6 Ин Ю Ентър

    10 0 Отговор
    Най-скъпата? Колко на вечер?

    Коментиран от #17, #22

    08:53 03.11.2025

  • 7 рекламен блок

    11 0 Отговор
    така като сте почнали с рекламите кажете поне и колко взема на час щом е най-скъпата да разберем ние бедните какво е нивото на богатите

    08:53 03.11.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 0 Отговор
    НАЙ- КВА🤔 скЪПА или тЪПА🤔

    08:54 03.11.2025

  • 9 Дудов

    7 0 Отговор
    А за едно кръгче и на задна колко взима и има ли дискаунт за групов букинг?

    08:54 03.11.2025

  • 10 глоги

    5 0 Отговор
    продавачКА на всякакви стоки и услуги.

    08:54 03.11.2025

  • 11 Въй

    0 0 Отговор
    Това,черното платче й го дърпаш надолу и работата се оправя.

    08:55 03.11.2025

  • 12 Ъъъ

    12 0 Отговор
    Що за болен мозък и нвщастно същество може да си щом "следваш"някакви "инфлуенсъри" с ясното съзнание, че те срещу заплащане ти пробутват измами и илюзии!? 🙄

    08:56 03.11.2025

  • 13 Мутата

    12 0 Отговор
    Довчера проститутка, днеска инфлуенсърка.

    08:56 03.11.2025

  • 14 да не си я опитвал

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ххх":

    Изкуствено изглежда, два пръста шпакловка, школована фалшива усмивка, може би малко джуки. Такива с лопата да ги ринеш. Рярно, повечето се оливат с джуките и силиконите в гърдите, ама все пак изгледжа изкуствено.

    08:56 03.11.2025

  • 15 Камион

    1 0 Отговор
    За това сравнително "малко коте" - айде... ще ги прежаля парите. Ама ония смарангясъл динозавър, не знам защо още някой го коментира?! То ем дърто, ем мирише, ем с превъртян колопметраж :)))))

    08:57 03.11.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    Инфлуенсър/ка от
    Инфлуенса/грип
    ли идва🤣🤣🤣

    08:57 03.11.2025

  • 17 Е не

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ин Ю Ентър":

    Прочетете ли ? Четири хиляди !

    Коментиран от #19

    08:59 03.11.2025

  • 18 Сигурно щастие

    2 0 Отговор
    Богат мъж никога няма да угоди на Елизабет Цветанова кахъра да я води по почивки и да му харчи парите. Не отговаря на критериите тоз кахър 😂😂😂😂🤣🥳

    08:59 03.11.2025

  • 19 Ин Ю Ентър

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Е не":

    Да чета ли? Още малко и ще ме накараш "Биг брадър" да гледам!

    09:06 03.11.2025

  • 20 Да се прегледа при психиатър

    3 0 Отговор
    Алекс Богданска е просто една туутка, която си мисли, че е скъпо платена. Нека си кажем истината. И кой дъ фъъък се интересува от това нещо? Върху кого оказва влияние тая флуенсърка, хахахаха?! Надали и върху пръдняята на червеите.

    09:06 03.11.2025

  • 21 ШафЙорин

    0 0 Отговор
    На ботевградско и около Монтана, има доста по-евтини ЕфлуенсъркЕ. Редовно спирам тира там и ми правят страхотни "рекламни клипове", на конкурентни цени!

    09:13 03.11.2025

  • 22 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ин Ю Ентър":

    4к на час, от теб зависи, колко ще е дълга вечерта....

    09:16 03.11.2025