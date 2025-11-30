Николета Лозанова става на 38 г. днес, но няма да празнува заради състоянието на Боби Михайлов

Новини
30 Ноември, 2025 12:22 3 400 13

  • николета лозанова-
  • боби михайлов-
  • рожден ден

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

От няколко дни моделката е напълно оттеглена от светския шум, а причината е тежката здравословна криза, сполетяла бащата на половинката й

Тържеството за рождения ден на Николета днес няма да се състои, но дъщеря ѝ я поздрави в Инстаграм с обща снимка.

Снимка: Инстаграм

Ни Ло става на 38 години. От няколко дни моделката е напълно оттеглена от светския шум, а причината е тежката здравословна криза, сполетяла бащата на половинката ѝ Ники Михайлов. Легендарният вратар Борислав Михайлов получи инсулт преди седмица, почувствал се зле в дома си и бил откаран по спешност в болница.

За първа година Николета няма да празнува, тъй като цялото семейство Михайлови в момента се моли за живота на капитана на националите ни от САЩ 94. Семейството е категорично, че в такава ситуация на никого не му е до купон.

Седмицата която трябваше да бъде празнична за всички, се превърна в поредица от напрежение и тихи, символични отбелязвания. Само два дни след като Боби бе приет в болница, дъщерята му Елинор също имаше рожден ден, пише „България Днес“.

Тя навърши 26, но успя да се зарадва заради притесненията за здравословното състояние на татко си, който е прикован в болничното легло.

Според последна информация от болницата Борислав Михайлов е значително по-добре. Контактен е, няма увреждания, но лекарите следят за предотвратяване на евентуални усложнения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фергюсън

    15 5 Отговор
    Ще празнива много яко ,но след като ритне камбаната !!

    12:24 30.11.2025

  • 2 айдеде

    12 0 Отговор
    Катаджия спира кола:
    - Господине, имате ли представа колко поднасяше колата Ви?
    - Пил съм 8 бири.
    - Това не е извинение да оставяте жена Ви да кара.

    12:27 30.11.2025

  • 3 Селски

    17 0 Отговор
    номера .

    12:28 30.11.2025

  • 4 Бендида

    24 0 Отговор
    Дъщеря ѝ явно се,,метнала" на нея... нетактична и неумна. Дядо ѝ душа бере, тя качила снимки по бикинки....за поздрав.

    12:28 30.11.2025

  • 5 Сталин

    27 1 Отговор
    Голям праз,безделници и паразити ,пуснете водата и заедно с другите г©вна в септичната яма

    Коментиран от #9

    12:29 30.11.2025

  • 6 да е жива и здрава

    13 0 Отговор
    още много хурове да строши разпор етината

    12:41 30.11.2025

  • 7 ташунко

    13 0 Отговор
    Колко ще ми струва да наема и двете кобри за една нощ ? Снимам и пращам на малката перука филмчето да види как се прави .

    Коментиран от #12

    12:42 30.11.2025

  • 8 Мортиша

    8 0 Отговор
    Що така всичките се правят на травестити и тая и Камелия и тия от ергена

    12:52 30.11.2025

  • 9 Пускааам

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    водата.

    13:03 30.11.2025

  • 10 Компетентния

    4 0 Отговор
    Да извика Преслава и да му отидат на свиждане да му попее-"Целувай ме до синьо като на финал"!

    13:17 30.11.2025

  • 11 БЪЛГАРИН

    8 0 Отговор
    Изписване правилно,не е НиЛо а е ГНИЛО.

    13:31 30.11.2025

  • 12 Ще те

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "ташунко":

    Одрусат доста! И да ги имаш, няма да ги дадеш.

    13:37 30.11.2025

  • 13 007

    2 0 Отговор
    Дали ми пука.

    13:47 30.11.2025