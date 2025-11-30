Николета Лозанова става на 38 г. днес, но няма да празнува заради състоянието на Боби Михайлов

От няколко дни моделката е напълно оттеглена от светския шум, а причината е тежката здравословна криза, сполетяла бащата на половинката й
Тържеството за рождения ден на Николета днес няма да се състои, но дъщеря ѝ я поздрави в Инстаграм с обща снимка.
Ни Ло става на 38 години. От няколко дни моделката е напълно оттеглена от светския шум, а причината е тежката здравословна криза, сполетяла бащата на половинката ѝ Ники Михайлов. Легендарният вратар Борислав Михайлов получи инсулт преди седмица, почувствал се зле в дома си и бил откаран по спешност в болница.
За първа година Николета няма да празнува, тъй като цялото семейство Михайлови в момента се моли за живота на капитана на националите ни от САЩ 94. Семейството е категорично, че в такава ситуация на никого не му е до купон.
Седмицата която трябваше да бъде празнична за всички, се превърна в поредица от напрежение и тихи, символични отбелязвания. Само два дни след като Боби бе приет в болница, дъщерята му Елинор също имаше рожден ден, пише „България Днес“.
Тя навърши 26, но успя да се зарадва заради притесненията за здравословното състояние на татко си, който е прикован в болничното легло.
Според последна информация от болницата Борислав Михайлов е значително по-добре. Контактен е, няма увреждания, но лекарите следят за предотвратяване на евентуални усложнения.
1 фергюсън
12:24 30.11.2025
2 айдеде
- Господине, имате ли представа колко поднасяше колата Ви?
- Пил съм 8 бири.
- Това не е извинение да оставяте жена Ви да кара.
12:27 30.11.2025
3 Селски
12:28 30.11.2025
4 Бендида
12:28 30.11.2025
5 Сталин
Коментиран от #9
12:29 30.11.2025
6 да е жива и здрава
12:41 30.11.2025
7 ташунко
Коментиран от #12
12:42 30.11.2025
8 Мортиша
12:52 30.11.2025
9 Пускааам
До коментар #5 от "Сталин":водата.
13:03 30.11.2025
10 Компетентния
13:17 30.11.2025
11 БЪЛГАРИН
13:31 30.11.2025
12 Ще те
До коментар #7 от "ташунко":Одрусат доста! И да ги имаш, няма да ги дадеш.
13:37 30.11.2025
13 007
13:47 30.11.2025