Николета Лозанова става на 38 г. днес, но няма да празнува заради състоянието на Боби Михайлов

От няколко дни моделката е напълно оттеглена от светския шум, а причината е тежката здравословна криза, сполетяла бащата на половинката й

Тържеството за рождения ден на Николета днес няма да се състои, но дъщеря ѝ я поздрави в Инстаграм с обща снимка.

Снимка: Инстаграм

Ни Ло става на 38 години. От няколко дни моделката е напълно оттеглена от светския шум, а причината е тежката здравословна криза, сполетяла бащата на половинката ѝ Ники Михайлов. Легендарният вратар Борислав Михайлов получи инсулт преди седмица, почувствал се зле в дома си и бил откаран по спешност в болница.

За първа година Николета няма да празнува, тъй като цялото семейство Михайлови в момента се моли за живота на капитана на националите ни от САЩ 94. Семейството е категорично, че в такава ситуация на никого не му е до купон.

Седмицата която трябваше да бъде празнична за всички, се превърна в поредица от напрежение и тихи, символични отбелязвания. Само два дни след като Боби бе приет в болница, дъщерята му Елинор също имаше рожден ден, пише „България Днес“.

Тя навърши 26, но успя да се зарадва заради притесненията за здравословното състояние на татко си, който е прикован в болничното легло.

Според последна информация от болницата Борислав Михайлов е значително по-добре. Контактен е, няма увреждания, но лекарите следят за предотвратяване на евентуални усложнения.